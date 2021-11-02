Монгольские оружейники смастерили 1-й отечественный бронеавтомобиль. Любит морковку?..

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11:06 03.11.2021
Монголия приступила к сборке легких и бронированных машин для Вооруженных сил внутри страны, и министр обороны Г. Сайханбаяр сообщил вчера журналистам, что в следующем году планирует построить оружейный завод по производству боеприпасов для автоматов.
Стратегия долгосрочного развития Монголии "Видение 2050" направлена на создание к 2030 году вооруженных сил мирового класса. В рамках этого проекта планируется выполнить 10 работ. Это включает:
Создать завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия;
Увеличить способность системы контроля государственной воздушной границы;
Строить новое командное здание для Вооруженных сил;
Создать центр обработки данных вооруженных сил кибербезопасности;
Обеспечить ВВС вертолетами, отремонтировать главную взлетно-посадочную полосу аэродрома Налайх и модернизировать наземное оборудование;
Строить жилой дом на земле, принадлежащей Вооруженным силам;
Строить единый лабораторный корпус Национального университета обороны;
Обеспечить Вооруженных Сил отечественной легкой и бронетехникой специального назначения;
Начать строительство воинской части инженерно-строительного назначения и создать госпиталь второго уровня;
Перемещение запас боеприпасов.
На сегодняшний день начато пять таких работ. Например, началось строительство воинской части инженерно-строительного назначения.
В рамках поставок специальной легкой и бронированной техники в Вооруженные Силы с прошлого года военными инженерами и техниками собрано 25 типов легких и средних разведывательных и боевых машин. Также началось производство дроны для фотосъемки и передачи сообщений на расстоянии 3-30 км и радиостанцию с дальностью действия 1000 км.
Идет обновление авиации, начаты работы по реконструкции главной взлетно-посадочной полосы на аэродроме Налайх. Финансирование строительства завода по производству боеприпасов для стрелкового оружия будет включено в госбюджет следующего года.
Министр обороны Г.Сайханбаяр сказал: "Военный бюджет Монголии равен 0,6 процента ВВП и в будущем планируется увеличить до 1,5 процента. Средний мировой показатель составляет 2,5 процента".
фото тут -
http://centralasia.media/news:1741044/?from=centralasia&place=newsload