В Киргизии создадут совместную с РФ Лизинговую компанию

11:34 03.11.2021

РКФР: совместная с Россией лизинговая компания будет создана в КР



Член правления РКФР Бакыт Курманбеков рассказал о важности сотрудничества российских и кыргызстанских предпринимателей.



10-12 ноября ожидается визит деловой миссии российских компаний в Бишкек. Организатором мероприятия выступает Российско-кыргызский фонд развития.



В программе "Тема дня" на радио Sputnik Кыргызстан Курманбеков сообщил, что предстоящее мероприятие является следствием проведенного в августе этого года российско-кыргызского форума.



"Тогда было подписано 13 соглашений и меморандумов между субъектами обеих стран. В частности, соглашение с российским экспортным центром, благодаря которому фонд получил право исполнять некоторые обязанности этой организации в КР. Мы планируем, что посредством центра в Кыргызстан будут привозить российскую технику и различные машины. Чтобы субъекты предпринимательства и другие организации нашей страны имели возможность брать эту технику, мы создаем совместную с Россией лизинговую компанию. Подписание документов о ее создании ожидается во время приезда миссии российских компаний. Планируем, что в течение ближайших четырех-пяти лет портфель лизинговых сделок достигнет 8,5 миллиарда рублей. Также мы ожидаем существенного обновления средств всех наших хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности", - отметил Курманбеков.

По его словам, одним из безусловных преимуществ нового лизингового центра станет то, что расчеты будут производить не в долларах, а в рублях. Это гораздо выгоднее для отечественных предпринимателей, поскольку курс валюты двух стран примерно одинаковый.