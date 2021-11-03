"Улусы" европейской империи. Что стоит за польским мятежом в европейской империи: иллюзии и реальность, - В.Сутырин

12:04 03.11.2021

Польша и так враждует с Евросоюзом уже почти по всем направлениям, начиная от саботажа "зеленого перехода" ЕС, который может похоронить польскую угольную промышленность, и критики Германии за "Северный поток-2", заканчивая мигрантами и идеологическим конфликтом. Вишенка на торте – Конституционный суд Польши теперь признал главенство польского законодательства над правом Евросоюза.



"Улусы" европейской империи

Для ЕС это очень неприятный прецедент, который мешает планам Брюсселя и стоящего за ним Берлина по резкому углублению интеграции после выхода британцев. По сути, это означает продолжение разрушения Евросоюза. Если Лондон хлопнул дверью, то Варшава хлопать и не думает (слишком дорого) и подрывает ситуацию изнутри, открыто отвергая наднациональные претензии ЕС. Это очередная проверка для Евросоюза. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю надо не рассказывать, что Турция и Россия "не станут сверхдержавами", тем самым демонстрируя "геополитическое мышление ЕС", а заняться своими "подданными".



В этой связи полезно прислушаться к заявлению уходящей Ангелы Меркель, о котором СМИ сообщили 1 ноября этого года. Политик, 16 лет стоявшая во главе страны-лидера ЕС, предупреждает: "Мы забываем уроки Второй мировой войны". Хотя еще в 2010 г. говорила, что "мы извлекли уроки" из войны.



Меркель напоминает о "повторяющейся логике" в истории, когда институты, созданные служить предохранителями от конфликта, разрушаются по мере того, как старые травмы забываются. Понятно, что речь идет о возможном развале ЕС, хотя прямо об этом и не говорится. Читается здесь и прозрачный намек на судьбу Польши, сначала активно поучаствовавшей в разжигании Второй мировой войны, а затем ставшей ее жертвой.



Инерция мышления – известный факт. Когда рынок долго растет, большинство трейдеров считает, что так будет вечно, и наоборот. Та же закономерность применима и к политике, и может внешне неожиданно постигнуть ЕС. Как известно, империи распадаются, перенапрягаясь и оказываясь не в состоянии обслуживать свои растущие обязательства.



Пока Брюссель/Берлин отбиваются ужесточением фискальной дисциплины для стран PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания), нагнетанием "российской угрозы", "миграционной данью" Анкаре и пр. Но расширение уже забуксовало и погрязло в кризисах "серой зоны" (Молдавия, Украина). Теперь к этому прибавились открытые "политические бунты" на окраинах (Польша, Венгрия) и требования "дани" (трансфертов из еврофондов). Кто может поручиться, что это не начало распада европейской империи на "улусы" (Восток, Центр, Юг)?



Одновременно с заявлением Меркель экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер опубликовал статью, в которой предложил ЕС сначала заняться решением проблем у своих границ, а затем уже мечтать о глобальной роли, которой у него нет. Политик назвал "опасным противоречием", когда ЕС "трезвонит о стратегической автономии [от США], при этом лишив себя средств достижения самостоятельной роли в вопросах внешней политики и безопасности".



Варшавский шантаж собой

Польша пытается встать на путь Великобритании в Евросоюзе, обеспечив себе "особое положение" (высокий уровень автономии) и сохранив "финансовые бонусы". Но Британия входила в тройку крупнейших доноров бюджета ЕС, а Польша – крупнейшая дотационная страна Евросоюза. Получается иждивенческая позиция: "за ваши деньги вас же и будем шантажировать".



Евросоюз щедро финансировал Польшу на протяжении почти четверти века. Счет давно пошел на сотни миллиардов. Только из структурных фондов ЕС на региональное развитие Польша в 2014-2020 гг. получила €90 млрд (в среднем почти €13 млрд в год).



Согласно финансовым планам ЕС на 2021-2027 гг., утвержденным в октябре этого года, Польше в рамках программы постпандемического восстановления отводится из "кошелька" ЕС только невозвратных субсидий более €120 млрд (в среднем €17 млрд в год), не говоря о льготных кредитах и иных "бонусах". На этом фоне штрафы на сумму €1,5 млн в день (€0,5 млрд в год), недавно наложенные Судом ЕС на Варшаву за неповиновение – детские шалости.



Пока Евросоюз продолжает ремонтировать польские дороги и вокзалы, Варшава требует к себе особого отношения, а премьер-министр Матеуш Моравецкий в польском Сейме хвастается, что выбил миллиарды в Брюсселе, потому что "напористая политика, а не похлопывание по плечу" наиболее эффективны в делах с ЕС. Хороший пример для соседней Венгрии и других фрондирующих стран-членов, нечего сказать.



При этом Моравецкий добавляет (видимо, в качестве дружеского похлопывания по плечу брюссельского начальства), что ЕС занимается "воображаемыми проблемами, которые в основном сам себе создал". Геополитическое хамство или обыкновенная наглость?



Истоки польской политики: фактор США

Учитывая все обстоятельства, думается, не все так просто. Польша не просто так шантажирует, саботирует и троллит Брюссель. Конечно, выходить никто не собирается. На секундочку, в страны ЕС идет 80% польского экспорта, а большинство населения страны поддерживает членство в ЕС и даже ходит на митинги по этому поводу.



Враждуя с Евросоюзом, Варшава традиционно подчеркивает важность НАТО и США. США выгодно, чтобы ЕС был интегрирован, но не слишком сильно. Если раньше "троянским конем" был Лондон, блокировавший строительство федерации, то сейчас вписаться в эту роль пытаются польские политики, став полезными для все более самоизолирующегося Вашингтона. Расчет на то, что членство в НАТО, поддержка США и накачка "российской угрозы" не позволят Берлину как следует закрутить гайки и перекрыть кислород польскому "экономическому чуду".



В своем корне "проблема Польши" для Брюсселя – это проблема геополитической немощи Евросоюза. Как отмечает Фишер, ЕС остается безусловно зависимым от гарантий США для обеспечения своей обороны. И ведь не поспоришь. Немощь можно прикрывать наполеоновскими "геополитическими" планами по энергопереходу, трескотней про "российскую угрозу" и вообще чем угодно. А варшавские политики чуют слабость. Однако могут и переоценить свои силы, как в истории уже не раз бывало.



Вячеслав Сутырин

3.11.21