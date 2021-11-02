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|Таджики прекратили строительные работы на спорных участках кыргызской границы
13:04 03.11.2021
Таджикская сторона прекратила строительные работы у границы с Кыргызстаном.
Об этом Turmush сообщили в полномочном представительстве президента в Баткенской области.
По его данным, в местности Майский близ айыл окмоту Ак-Сай Баткенского района сейчас стабильная ситуация.
Ранее сообщалось, что таджикская сторона начала установку арматуры в местности Майский (относится к джамоату Чоркух Исфаринского района).
По данному факту состоялся разговор начальника пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана. Представитель таджикской стороны сказал, что данный вопрос должны решать местные органы власти.
Также по данному вопросу прошли переговоры между главами Аксайского айыл окмоту и джамоата Чоркух, где последний сообщил, что со стороны строителей проводятся мероприятия по проверке надежности установленных опалубок в местности Майский.
По некоторым данным, таджикская сторона ведет строительством моста. При конфликтных ситуациях перекрывался проход к данному участку Таджикистана, и он превращался в анклав. Сейчас ведутся работы, и источники Turmush в силовых органах не исключают, что мост может быть не пешеходным, а автомобильным.
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