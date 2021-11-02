 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция превратилась в благодатное поле для мафии
13:14 03.11.2021

Турция превратилась в благодатное поле для мафии

Ариф Асалыоглу

За последние годы Турция превратилась в рай для бандитов и мафии. В последнее время в Турции резко возросло число преступных группировок, которые во многих сферах стали вести себя как в 90-е годы. В Турции проживают мафиозные лидеры из России, Азербайджана, Афганистана и разных уголков мира. Они спокойно проворачивают все свои грязные дела - от торговли героином до торговли женщинами - и живут припеваючи в самых люксовых местах. Задержание на прошлой неделе в Стамбуле лидера афганских бандитов Сангера Ахмади заставило снова обратить внимание на этот вопрос. Снова заговорили о том, что в Турции проживают десятки мафиозных лидеров, как Ахмади. В социальных сетях последовала бурная реакция, и последовали обсуждения того, что "к перечню русской, азербайджанской, балканской, чеченской и грузинской мафий теперь добавились и афганские бандиты".

Журналист Энес Чамлыджа в своем аккаунте в Twitter публикует следующий комментарий:

@enescalica: "Вот это да, мы стали мафиозной страной. Какой позор! В своем заявлении министр говорит, что у них имеются данные о всех заселениях в отели. Но все же знают, что имена на бумаге и фактические постояльцы - разные люди. Он говорит, что в гостиницах предъявляют удостоверение личности… Так он же мафия! Неужели для него сложно пройти по поддельному удостоверению личности?"

Пользователь по имени Мехмет Йылмаз отвечает на этот комментарий, вложив фотографию:

@yasanmiskesin: "Я скажу вам, кто он такой. Это лидер афганской мафии, депортированный из Германии. Турция уже стала центром притяжения джихадистской мафии, какими бы грязными делами они ни промышляли".

Шенер Газали публикует следующее сообщение:

@gazali_a1: "Депортированный из Германии лидер афганской мафии приехал в Турцию. Разумеется, мы этому не удивились!"

Профессор, доктор наук Элиф Султан публикует следующий комментарий:

@xmanikdepresif: "И снова все свелось к Эрдогану. И снова плохой пример. Те, кто рядом с ним, - пресмыкаются, а те, кто против, - в оппозиции и враги. А их новые лидеры и вовсе мафиозные отморозки".

Деятель науки Йылдырым Айдемир отвечает на этот комментарий следующим образом:

@yildirimaydemir: "Когда Эрдоган говорил, что покончит с мафией, нам и в голову не могло прийти, что он будет работать вместе с мафией или даже что он станет мафией!"

Эти лидеры преступных группировок ежедневно угрожают людям, и ничего не делая ворочают триллионами, но ни Эрдоган, ни его напарник Бахчели не говорят на это ни слова!

В Facebook и на YouTube также последовали подобные комментарии:

Кызыл Алев: "Как же хорошо, что есть социальные сети. :))) Иначе невозможно узнать правду из правительственных СМИ…"

Пользователь по имени Темель отвечает на этот комментарий следующим образом:

Temel: "Мы знали об этом в течение долгих лет, и годами мы до посинения кричали об этом во все горло… Мы пытались донести это до людей. Но никто из них к нам не прислушался… Каждый вечер я засыпал в надежде, что хотя бы несколько человек скажут: "Ого, надо же, а вы были правы", но каждый раз, когда я просыпался, моя надежда все больше угасала…"

Гекхан Йылмаз: "Они, с одной стороны, совершают самые тяжкие грехи. С другой стороны, они совершают намаз и постятся. Где-то я уже слышал о подобной ситуации… вот только где? (Ох уж эти политические исламисты!)"

Андрей Хотцман: "Как же хорошо МВД очистило страну от мафии… Просто чудесно! Разве Алаатин Чакыджи, король мафии, не является мафиозным лидером? Он спокойно передвигается при поддержке политиков… Если это называется очисткой страны от мафии, тогда это просто СУПЕР!"

Арзухалджи Кара: "А ПСР пусть снимет сериал про мафию. Премьера продолжения долгожданной серии "Крестного отца" в эфире в социальных сетях!"

Ахмет Фатих Уйсал: "Оказывается, и не стоило снимать столь популярные у зрителей всей страны сериалы "Долина волков", "Яма", "Рамо" и пр. Страна и без этого благодатное поле для мафии".

Айтен Чобан: "Сохранение власти ПСР и свобода мафии. Есть над чем задуматься, куда скатилась наша дорогая родина".

Источник - REGNUM
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