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Многострадально-разворованный Исторический музей Кыргызстана обещают открыть до Нового года
13:17 03.11.2021

"Культура" (АКИpress) - Исторический музей запустят до Нового года, сказал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жамакулов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, долг перед немецкой фирмой закрыт.

"В конце ноября представители фирмы прибудут в Кыргызстан и запустят программное обеспечение. Надеемся, что до Нового года откроем", - сказал министр.

В связи со следственными мероприятиями открытие музея, которое планировалось на март 2018 года, не состоялось.



В августе 2018 года в Минкультуры сообщали, что музей откроется 31 августа ко Дню независимости Кыргызстана, в декабре 2018 года министр культуры Жаманкулов говорил, что здание откроют весной 2019 года.

В 2019 году Азамат Жаманкулов сказал, что исторический музей, возможно, будет открыт после того, как Кыргызстан выплатит немецкой стороне долг 225 тыс. евро.

В январе 2021 года заместитель министра культуры Ильязбек Балташев отметил, что планировалось открыть музей в честь 95-летия, однако не получилось. Открыть музей планируется в марте 2021 года.

Исторический музей был закрыт на реконструкцию 25 мая 2016 года. Для проведения ремонта из государственного бюджета было выделено 1,5 млрд сомов. Кроме того, по линии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) было профинансировано $15 млн, которые были направлены на наружную отделку здания.

У музея имелась задолженность в размере 225 тыс. евро перед немецкой компанией Vitrinen-und Glasbau REIER, которая оборудовала музей, установила предметы интерьера и экспонаты.

Источник - АКИpress
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