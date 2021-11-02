Рахмон сурово поручил обеспечить тадж-население электричеством и теплом

13:32 03.11.2021

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочего совещания 2 ноября поручил ответственным должностным лицам обеспечить подготовку к зиме, в том числе обеспечить социальные учреждения и население электроэнергией и отоплением, а также зарезервировать достаточные запасы продуктов питания и топлива.



Как сообщает официальный сайт президента Таджикистана, эти поручения были даны правительству, исполнительному аппарату президента, министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов.



В то же время в большинстве регионов страны электроэнергия поставляется населению по графику. Уже с начала октября жители самых разных регионов жалуются на ограничения в поставках электроэнергии. По их словам, электричество подается им всего по 8-9 часов в сутки. Власти отрицают введение "лимита" на подачу электроэнергии, но при этом не указывают, когда же все население будет полностью обеспечено электроэнергией.