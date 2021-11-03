Тихая битва преемников: Борьбу за кремлевский трон ведут семь кланов, - "СП"

16:23 03.11.2021 России нового президента может навязать Запад, в том числе, путем угрозы применения военной силы

Дмитрий Родионов

3.11.21



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Владимир Лепехин Станислав Бышок



По мере приближения окончания срока полномочий Владимира Путина, вопрос о возможном преемнике обсуждается все чаще. Происходит это по накатанной схеме - кто победит: "семейные" или силовики?



При этом до сих пор всерьез обсуждается кандидатура уже бывшего президентом Дмитрия Медведева, несмотря на его зашкаливающий антирейтинг. Недаром он слишком часто стал мелькать в информационной повестке то высказываниями на актуальные темы типа баланса прав человека и антиковидных мер, то статьями на внешнеполитические темы.



Неужели у власти настолько короткая "скамейка запасных", что и выбирать не из кого? Помимо Медведева, эксперты в числе кандидатов также называют Сергея Шойгу, Игоря Сечина и даже Алексея Кудрина. Не густо, в общем. Едва ли кто из них может сравниться с Путиным как по авторитету, так и по харизме. Однако выбирать все равно придется из того, что есть. Или все же мы услышим какие-то новые и неожиданные имена?



Или власть не собирается утруждать себя мучительными писками, и нам снова навяжут Медведва?



- Наверное, справедливее будет сказать, что сам Медведев рассматривает возможность продолжения активной политической жизни в том или ином качестве, - считает Станислав Бышок.



- Обратим внимание, что в статьях он подписывается не своей предыдущей должностью - экс-президент России, но нынешней - зампред Совета безопасности РФ. Учитывая, что коллеги Медведева по этому органу - Патрушев и Нарышкин - сами достаточно активно присутствуют в информационном поле, ему вряд ли хочется оставаться в тени.



"СП": - Нужен ли Кремлю вообще преемник? Или Путин пойдет по пути Назарбаева, оставшись у руля, но в тени?



- Есть старый анекдот про динозавра, вероятность встретить которого сегодня, как известно, составляет 50%: либо встретите, либо нет. Не существует никаких данных о формате предполагаемого трансфера власти. Даже при Ельцине практически никто до последнего не предполагал, что в конце 1999 года будет объявлен преемник. Чего уже гадать о замыслах Путина, который, хотя бы в силу специфики своей предыдущей службы, умеет скрывать свои интенции.



"СП": - Если все же рассматривать тему преемника, по-вашему, у нашей власти длинная скамейка запасных? Есть ли кадровый кризис, если приходится постоянно поддерживать на плаву того же Медведева?



- Кадрового кризиса нет, все же слышали про знаменитый конкурс "Лидеры России". Кризис в другом - куда эти кадры девать? Возможности расширения списка номенклатурных должностей достаточно ограничены, значит - для того, чтобы очередного молодого лидера России куда-то пристроить, нужно уволить предыдущего, может и не очень молодого, но тоже лидера России. Но уволить номенклатурного чиновника "совсем" нельзя, можно только переместить на другую должность. Но тогда того, кто эту другую должность занимал, тоже нужно куда-то переместить, потому что "просто" уволить нельзя. В итоге лидеры есть, а должностей нет.



Сегодня, по прошествии практически десяти лет с момента ухода Медведева с поста президента, появляется понимание, что он не был таким плохим лидером, каким его тогда рисовали, причем не только патриоты-этатисты, но и вполне себе либеральная оппозиция. Цифровизация, открытая и успешная военная операция против Грузии, хорошие отношения с западными демократиями - это все при Медведеве.



"СП": - Кто, по-вашему, еще мог бы претендовать на роль преемника? Есть ли у этих людей личная мотивация и жажда власти, или они будут такими же бекбулатовичами, как был Медведев?



- Воля к власти, согласно Ницше, есть вообще у всех. Тем более, добавим мы, у тех, кто и так находится внутри властной вертикали. Понятно, что на публике принято демонстрировать свою лояльность Родине, а не должностям и кланам. Конечно, слишком активно демонстрировать свои президентские или, скажем, преемнические амбиции - дело небезопасное, тем более раньше времени. Но когда в точности наступит "то самое" время, никто не знает.



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Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, насколько можно судить, вообще умудряется практически не иметь антирейтинга, даже расследование фонда Навального вообще на нем не сказалось. Но Мишустин, очевидно, понимает, что, проявляя слишком сильное рвение, можно, так сказать, утратить доверие.



"СП": - Принято считать, что в нашей элите постоянно идет борьба между двумя командами - силовиками и либералами…



- Представителей элиты можно делить по разным категориям. Главное здесь - не приписывать им каких-то специфических мотиваций, выходящих за пределы личных или корпоративных интересов: вроде того, что одни любят Россию и хотят ее защитить, а другие не любят и хотят продать воображаемому Западу.



С точки зрения идеологически заряженных политических комментаторов, все чиновники и политики России - как, впрочем, и других стран - всегда решают какие-то трансцендентальные сверхзадачи, встроены в какие-то глобальные планы, будь то план Соломона или какого-нибудь Даллеса, все служат "Суше" или "Морю"… В реальности, как представляется, все эти эсхатологические расклады существуют только в головах соответствующих комментаторов, идеологов, пропагандистов, активистов и прочих. А к политологии все это не имеет никакого отношения.



Рассуждения о гипотетическом достойном преемнике тоже по-разному выглядят, если мы смотрим изнутри или снаружи властной вертикали. Те, кто находятся внутри, естественно хотят видеть следующим президентом если не себя самих (хотя кто бы отказался?), то, во всяком случае, людей из своей группы - своего министерства, своего управления внутри Администрации президента, своей студенческой группы, группы плавания в бассейне и пр.



Тем же, кто снаружи, очевидно, больше по душе был бы профессионал, равно удаленный от всех групп влияния, но при этом не враждебный ни к одной из них. Сложная задача. В западных демократиях таковая решается через регулярные конкурентные выборы.



- Сам по себе Медведев - слабый лидер, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Персонаж без ярко выраженного "я". Приложение к чужим программам. Причем, ему все равно - к каким. Он и к Путину приложение, и к Грефу, и к заокеанским сатанистам, которые вводят в российский спектакль и поддерживают в нем все новых и новых игроков, призванных сыграть партию против Путина.



В этом смысле нельзя списывать со счетов ни Навального, ни Муратова (специально награжденного Нобелевской премией для создания из него еще одного "альтернативного" Путину кандидата), ни Медведева, ни Явлинского, ни даже Чубайса. Здесь всякое лыко в строку против действующего президента. За Медведевым давно стоят известные кукловоды - а кукла рада кривляться в умелых руках и тешить себя надеждой на возвращение к статусу Главного российского буржуина.



Так что и статьи Медведеву пишут в нужном проглобалистском духе, и орденом Сергия Радонежского на днях попотчевали. А по нынешним временам и западным меркам, чем карикатурнее персонаж правителя РФ, тем для Запада лучше. Суверенные государства "мировое правительство" рушит по традиционной схеме - самостоятельных игроков устраняя физически, а на их место приводя марионеток. Так что по состоянию на ноябрь Медведев - кандидат № 1 в преемники Путина от нерушимого блока глобалистов и российской пятой колонны.



"СП": - Скамейка запасных у нашей власти не очень длинная…



- Нет у Путина никакой скамейки запасных. Одно дело поставить временно на свое место Медведева, а другое дело - отдать власть. По психотипу наш президент такой человек, что никому просто так ничего не отдаст; уже хотя бы потому, что никому не верит - в отличие от Ельцина. Так что личность преемника определится, судя по всему, в результате долгого и мутного торга группы Путина с западными "партнерами". При этом, скорее всего, "партнеры" оставят российскую "знать" в дураках, поскольку на руках у отечественной "элиты", в принципе, нет козырей.



Ей навязали извне колониальную финансовую политику, сырьевую модель экономики, офшоризацию, членство в ВТО, повышение пенсионного возраста, пандемию, вакцинацию, цифровизацию и т. п. Навяжут и кандидатуру нового правителя.



"СП": - Какие, по-вашему, критерии могут использоваться при выборе преемника?



- Похоже, что для Путина главным критерием в выборе преемника является гарантия сохранения его личной неприкосновенности. То есть, он должен доверять преемнику, а тот должен от Путина зависеть. Поэтому, скорее всего, президент будет делать ставку на абсолютно контролируемого им кандидата, а как можно контролировать преемника, отдав ему власть? Только через серьезный компромат на него и отсечения от реальных финансовых и силовых ресурсов.



В этом смысле варианта два: либо Путину удастся ценой сделки с глобальными силами и с огромным ущербом для РФ оставить после себя некую бледную тень, либо его заставят (возможно, даже путем угрозы применения против России военной силы) поставить на пост главы РФ прозападную марионетку, представив это как собственное решение.



"СП": - Насколько при выборе преемника важным будет его принадлежность к силовикам или либералам? А может, появится условная третья команда? Или преемник, не принадлежащий ни одной из них?



- Борьба идет не между двумя командами, а как минимум, между семью группировками: одна команда - путинская, а шесть - альтернативных ей (две глобалистские "либеральные" - проамериканская и пробританская, три силовых группировки - проглобалистская, проевропейская и прокитайская, плюс еще одна - этническая, консолидирующая против Путина ряд республиканских и внешних протурецких и происламских элит).



В этом смысле у Путина очень узкий коридор возможностей, который неизбежно выльется в необходимость сложного выбора: либо сделать ставку на одну из групп силовиков (что неизбежно выльется в дальнейшем в становление в стране административно-силовой диктатуры), либо слиться в пользу "мирового правительства", что очевидно приведет к формированию в РФ колониальной диктатуры. То, какие поправки были внесены летом прошлого года в обновленный вариант Конституции, свидетельствует, что становление диктатуры в РФ в том или ином виде - дело времени.



"СП": - Пост президента в России сам по себе имеет ключевое значение. Может, стоит как-то переформатировать систему? Или страна не готова к этому? Что если с Путиным что-то случится до того, как решат вопрос с транзитом? Хаос?



- Страна давно готова к любым шагам власти по внесению в систему управления свежей и пронациональной струи. Но такой струи все нет и нет. Поправки в Конституцию, которые еще больше связали институт президента по рукам и ногам механизмом многочисленных согласований решений главы государства с другими органами власти, нивелировали пост президента и завели российскую систему госуправления в тупик.



В настоящее время эта система нацелена только на обогащение представителей правящего сословия путем тотального злоупотребления служебным положением - все остальные механизмы почти не работают. Источник - svpressa.ru

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