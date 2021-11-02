В Казахстане создан очередной "Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли"

16:35 03.11.2021

Создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли



Распоряжением премьер-министра от 27 октября 2021 года создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.



Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли образуется в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан, – говорится в документе.

Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.



Основной задачей Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам:



улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли;

деятельности инвесторов в нефтегазовой отрасли;

вынесения проблемных вопросов инвесторов на рассмотрение Нефтегазового совета при Президенте РК;

рассмотрения обращений инвесторов;

развития нефтегазовой отрасли, совершенствования законодательства в нефтегазовой отрасли.

В состав Межведомственного совета вошли:



министр энергетики РК, председатель

вице-министр энергетики РК, заместитель председателя

директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго, секретарь

вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр финансов РК

вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

председатель Комитета по инвестициям МИД РК