В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска

18:00 03.11.2021

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в связи с наличием вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша постановила признать Исмаилова Нурбека Сапарбековича избранным депутатом Жогорку Кенеша по списку кандидатов от политической партии "Онугуу-Прогресс".



Как сообщила пресс-служба ЦИК, Исмаилов зарегистрирован депутатом парламента, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.



Ранее мандат депутата ЖК сдал Мейкинбек Абдалиев.