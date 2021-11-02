 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска
18:00 03.11.2021

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в связи с наличием вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша постановила признать Исмаилова Нурбека Сапарбековича избранным депутатом Жогорку Кенеша по списку кандидатов от политической партии "Онугуу-Прогресс".

Как сообщила пресс-служба ЦИК, Исмаилов зарегистрирован депутатом парламента, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Ранее мандат депутата ЖК сдал Мейкинбек Абдалиев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635951600
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