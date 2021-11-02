За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев

21:23 03.11.2021

Глава "Узкомназорат" освобожден от должности

Глава "Узкомназорат" Голибшер Зияев уволен по поручению президента "за ошибочные и несогласованные действия", заявил пресс-секретарь главы государства. По произошедшему факту будут проведены следственные действия.



Начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности по поручению президента Шавката Мирзиеева "за ошибочные и несогласованные действия", заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



"По произошедшему факту будут проведены следственные действия. По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности", - отметил он.



Ранее было сообщено, что Голибшер Зияев уволен постановлением премьер-министра. Решение принято в связи ограничением инспекцией доступа к социальным сетям, включая Telegram, Facebook, YouTube, "Одноклассники" и другие.



Менее чем через три часа действия ограничений они были сняты. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент Шавкат Мирзиеев "проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях „Узкомназорат", принятых по указанию правительства".



Голибшер Зияев возглавил "Узкомназорат" в сентябре прошлого года.



Краткая предыстория

14 января президент подписал закон о дополнении закона "О персональных данных" статьей 27−1 "Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Согласно ей, серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Поправка вступила в силу в середине апреля.



В мае "Узкомназорат" предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group / VK (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона "О персональных данных".



В начале июля "Узкомназорат" ограничил доступ к TikTok, Twitter, "ВКонтакте", WeChat и мессенджеру Skype.



29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.