Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты

00:08 04.11.2021

Регина МАРГАРЯН



Уже сейчас власти просят зарегистрированных майнеров прекращать работу в часы пик, чтобы избежать перебоев подачи света в населенных пунктах.

На сегодняшний день Казахстан занимает второе место после США по добыче криптовалюты в мире. В РК в основном добывают биткоин. Менее года назад на второй строчке располагался Китай, однако власти КНР запретили майнинг из-за дефицита электроэнергии. Такой же сценарий может повториться и в Казахстане.



Майнинговые фермы в основном дислоцируются в населенных пунктах с профицитом электроэнергии. В Казахстане это Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области. Однако за несколько лет ситуация в регионах кардинально изменилась.



В 2018 году мы приехали в Экибастуз из Алматы, построили несколько дата-центров и стали добывать криптовалюту. На тот момент здесь был избыток энергии. А с прошлой недели нас попросили выключать технику в часы пик,

- рассказал директор майнинговой фирмы Ринат МАЛИКОВ.



Дефицит энергии в Павлодарском регионе остро почувствовали в начале этого года. По мнению Рината МАЛИКОВА, причина - в "серых" майнерах, которые добывают криптовалюту дома, не оплачивая налоги и не предоставляя отчеты о затрачиваемых объемах электроэнергии.



- Мы "белые" игроки на рынке. Власти дают нам техусловия и знают, сколько мы поглощаем электричества. Мы платим налоги, на которые нужно строить подстанции и развивать сферу майнинга. А те, кто работает на рынке дома с довольно мощной техникой, не предоставляют никаких данных и подключаются незаконно. "Серые" фирмы могут быть небольшими, но их много, - говорит Ринат МАЛИКОВ.



На прошлой неделе министр энергетики и Касым-Жомарт ТОКАЕВ обсудили проблему работы подпольных майнеров. Президент поручил обеспечить законодательное урегулирование майнинга. Глава государства подчеркнул, что "белые" майнеры продолжат работу без дополнительных ограничений.



Пока государство думает над тем, как вывести незаконных майнеров из тени, зарегистрированные фирмы размышляют, как не зависеть от мощностей ГРЭС. Например, рассматривают возможность установки солнечных батарей на территории дата-центра. Однако на это нужны немалые вложения.