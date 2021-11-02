 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.11.2021
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
18:00  В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска
16:35  В Казахстане создан очередной "Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли"
16:28  Наш паровоз вперед летит - в Кабуле остановка... Зачем талибам "Железка"?
16:23  Тихая битва преемников: Борьбу за кремлевский трон ведут семь кланов, - "СП"

13:32  Рахмон сурово поручил обеспечить тадж-население электричеством и теплом
13:25  Китай идет к мировому лидерству в цифровой экономике, - А.Потеряйко
13:20  П.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима Филби
13:17  Многострадально-разворованный Исторический музей Кыргызстана обещают открыть до Нового года
13:14  Турция превратилась в благодатное поле для мафии
13:04  Таджики прекратили строительные работы на спорных участках кыргызской границы
12:04  "Улусы" европейской империи. Что стоит за польским мятежом в европейской империи: иллюзии и реальность, - В.Сутырин
11:34  В Киргизии создадут совместную с РФ Лизинговую компанию
11:09  У РосВластей нет антиковидного плана, - Сергей Шелин
11:06  Монгольские оружейники смастерили 1-й отечественный бронеавтомобиль. Любит морковку?..
10:47  Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
10:43  От отрицания до принятия. Как живут в Кыргызстане люди с ВИЧ-инфекцией, - 24.kg
09:59  Поток общих слов на саммите G20, - В.Катасонов
09:21  Байден поманит пальцем, Эрдоган снова забудет "дорогого друга" Путина, - "СП"
07:40  Киргизский Джалал-Абад. За дачу взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика"
01:59  Россию завлекают в сомнительно-"выгодный" бизнес в Афганистане
01:58  Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
01:55  Давление на туркменских граждан в Турции должно быть прекращено, - заявление 33 правозащитников
01:52  Песенка Киева спета: Украину разделят, как Польшу в 1939-м
00:09  В споре с Китаем Индия вооружится беспилотниками США, - В.Скосырев
00:08  COVID-19: у каждого - своя правда? - Валерий Панов
00:07  Проект "Зеленский 2.0" в стиле ретро. Украинские президенты всегда обманывали народ, - В.Пойманов
00:06  Китайский вызов. Пойдет ли мир за Поднебесной? - Александр Проханов
00:00  Грузия в ожидании "мессии" и очередного переворота, - А.Николаев
Вторник, 02.11.2021
18:42  Украина попала в энергетическую блокаду, - Андрей Бабицкий
18:28  Зачем Россия снова спасла Молдавию. На кого работает "Газпром"? - Г.Мирзаян
18:26  В США начался национальный развод, - Владимир Прохватилов
14:34  На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки
14:33  От Байдена победоносного - до растерянного: почему саммит в Глазго закончится ничем
14:29  "Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико
14:28  Если отвергнуть демократию, то что взамен? - А.Желенин
14:25  Почему калмыки в Гражданскую войну так отчаянно сражались за "Белое дело"?
14:24  Почему в 90-х не восстал советский народ? - Е.Фатеев
14:21  Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах, - Е.Цоц
14:20  Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности? - Н.Нуртазина
13:23  Глава британского мега-банка Barclays мистер Стейли также оказался педофилом
12:17  Взрывы у Кабульского военного госпиталя - 15 погибших
11:16  Эксклюзивный Meta-треп. КазМининформ вляпался в скандал с экс-Фейсбуком
10:44  Заев упрыгал. Македонский провал Запада, - В.Малышев
10:08  "Узбекистан признает "Талибан" при гарантиях...", - глава УзМИД А.Камилов
09:56  Уровень воды в Токтогулке упал почти до критического - 12 млрд кубов
09:20  Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ, - "СП"
08:41  В России хотят ввести геномную регистрацию мигрантов. Что это и зачем нужно, - "КП"
06:56  Российская Империя, XXI век: В чьих интересах идет "игра престолов" вокруг шапки Мономаха
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
00:08 04.11.2021

Регина МАРГАРЯН

Уже сейчас власти просят зарегистрированных майнеров прекращать работу в часы пик, чтобы избежать перебоев подачи света в населенных пунктах.
На сегодняшний день Казахстан занимает второе место после США по добыче криптовалюты в мире. В РК в основном добывают биткоин. Менее года назад на второй строчке располагался Китай, однако власти КНР запретили майнинг из-за дефицита электроэнергии. Такой же сценарий может повториться и в Казахстане.

Майнинговые фермы в основном дислоцируются в населенных пунктах с профицитом электроэнергии. В Казахстане это Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области. Однако за несколько лет ситуация в регионах кардинально изменилась.

В 2018 году мы приехали в Экибастуз из Алматы, построили несколько дата-центров и стали добывать криптовалюту. На тот момент здесь был избыток энергии. А с прошлой недели нас попросили выключать технику в часы пик,
- рассказал директор майнинговой фирмы Ринат МАЛИКОВ.

Дефицит энергии в Павлодарском регионе остро почувствовали в начале этого года. По мнению Рината МАЛИКОВА, причина - в "серых" майнерах, которые добывают криптовалюту дома, не оплачивая налоги и не предоставляя отчеты о затрачиваемых объемах электроэнергии.

- Мы "белые" игроки на рынке. Власти дают нам техусловия и знают, сколько мы поглощаем электричества. Мы платим налоги, на которые нужно строить подстанции и развивать сферу майнинга. А те, кто работает на рынке дома с довольно мощной техникой, не предоставляют никаких данных и подключаются незаконно. "Серые" фирмы могут быть небольшими, но их много, - говорит Ринат МАЛИКОВ.

На прошлой неделе министр энергетики и Касым-Жомарт ТОКАЕВ обсудили проблему работы подпольных майнеров. Президент поручил обеспечить законодательное урегулирование майнинга. Глава государства подчеркнул, что "белые" майнеры продолжат работу без дополнительных ограничений.

Пока государство думает над тем, как вывести незаконных майнеров из тени, зарегистрированные фирмы размышляют, как не зависеть от мощностей ГРЭС. Например, рассматривают возможность установки солнечных батарей на территории дата-центра. Однако на это нужны немалые вложения.

Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635973680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин принял участие в глобальном саммите по изменению климата COP26
- А. Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2021 года №769
- Моногорода: за 10 лет ничего не изменилось
- Принято к производству представление Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области
- Кадровые перестановки
- Национал-популизм в Казахстане: смесь агрессии и правового нигилизма
- Facebook открестился от заявлений Казахстана: как отреагировал МИОР
- Почти 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  