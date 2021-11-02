Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер

00:11 04.11.2021

Воровство нефти и погоня: в море иранские военные отбили у ВМС США свой танкер (+ВИДЕО)



Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) пресекли попытку ВМС США украсть иранский нефтяной танкер в Оманском заливе.



Недавняя конфронтация последовала за непрофессиональным поведением военного корабля США в южных водах Исламской Республики, которое было встречено решительными действиями со стороны быстроходных катеров КСИР, после чего американский корабль покинул место происшествия, передаëт сегодня, 3 ноября, новостное агентство Mehr.



Утверждается, что иранским морякам удалось предотвратить попытку США "захватить гигантский нефтяной танкер в стратегическом Оманском заливе и переместить судно в территориальные воды третьей страны".







Соединëнные Штаты задержали танкер, перевозивший иранскую нефть, и перебросили нефтяной груз на другой корабль, который ушел в неизвестном направлении. Тем временем ВМС КСИР с помощью "спецоперации на палубе захваченного танкера отбили торговое судно и направили его в территориальные воды Ирана", говорится в публикации.



Американские войска при этом преследовали иранский танкер с использованием нескольких вертолëтов и военных кораблей, но "потерпели неудачу из-за решительных контрмер" КСИР ИРИ.



ВМС США с помощью нескольких боевых кораблей также попытались преградить путь танкеру, но снова потерпели неудачу.



Данное судно в настоящее время находится в территориальных водах Исламской Республики, отмечает Mehr.



Напомним, в отношении Ирана до сих пор действует эмбарго на экспорт нефти этой страны, введëнное Соединëнными Штатами в ноябре 2018 года ещë при президенте Дональде Трампе.