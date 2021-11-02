В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...

07:14 04.11.2021

4 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.



По ее данным, временные приюты открыли с 1 ноября в Свердловском и Октябрьском районах.



Приют временного содержания Октябрьского района находится в микрорайоне № 12 по улице Токомбаева в здании комбината благоустройства. Он рассчитан на 80 человек. С приютом можно связаться по телефонам: 0312511938, 0559180218 - специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.



В Свердловском районе временный приют для 40 постояльцев расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: улица Фере, 34а. Телефоны для справок: 0312360335, 0706168877 - главный специалист сектора социальных услуг района Эркин Мамаев.



На территории Первомайского района круглогодично функционирует муниципальное учреждение "Коломто" по адресу: проспект Жибек Жолу, 423, рассчитанное на 70 человек. Там предоставляются минимальные услуги: одноразовое горячее питание, ночлег, помывка, санитарная обработка, обеспечение вещами.



В мэрии отметили, что доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. "Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, звоните: 102 (милиция) и 103 (скорая помощь)", - говорится в сообщении.



Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощь.