Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев

08:19 04.11.2021

Токаев назвал причину обмеления трех рек



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о сохранении экосистемы водных объектов страны и экологическом состоянии трансграничных рек. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе, передает Zakon.kz.



Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления, – сказал глава государства.

Кроме того, глава государства затронул вопрос новых технологий и цифровизации в вопросах водопотребления.



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Предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Это в первую очередь касается промышленности и сельского хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев

Также президент призвал к бережному использованию водных ресурсов страны.



Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов мною поручено приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ. Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эта важнейшая инициатива позволит в определенной степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран.