Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи

09:00 04.11.2021

В Москве с тревогой следят за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар, Амхара, где происходят столкновения правительственных сил с подразделениями "Сил обороны Тыграя", заявил корреспонденту Seldon.News заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



По мнению парламентария, продолжение боев вокруг городов Дессе и Комболчи ведет к новым жертвам, тяжелым гуманитарным последствиям для населения, которые затронуты конфликтом в соответствующих районах.



"Считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - резюмировал парламентарий.