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|Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
09:00 04.11.2021
В Москве с тревогой следят за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар, Амхара, где происходят столкновения правительственных сил с подразделениями "Сил обороны Тыграя", заявил корреспонденту Seldon.News заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По мнению парламентария, продолжение боев вокруг городов Дессе и Комболчи ведет к новым жертвам, тяжелым гуманитарным последствиям для населения, которые затронуты конфликтом в соответствующих районах.
"Считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - резюмировал парламентарий.