Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"

10:22 04.11.2021

Ойбек Турсунов увеличил долю в "Капиталбанке" до 50%

Владельцем 50% доли в уставном фонде "Капиталбанка" стал Ойбек Турсунов. Его компания также владеет акциями в банке с августа 2019 года.



Предприниматель Ойбек Батирович Турсунов увеличил свою долю в уставном фонде "Капиталбанка" до 50%. Об этом сообщил Spot со ссылкой на данные фондовой биржи.



Внебиржевая сделка состоялась 29 октября. Акционер приобрел дополнительно 112,49 миллиона простых акций банка - это 34,1% от их общего количества. До этого ему уже принадлежало 52,43 миллиона акций (всего стало 164 927 890 штук).



Уставный капитал "Капиталбанка" сформирован в размере 313,3 млрд сумов, то есть 50% из этой суммы составляет 156,6 млрд сумов.



В августе 2019 году компания Promadik Invest, где учредителем является Ойбек Турсунов (93,4%), приобрела 40,13 миллиона акций "Капиталбанка". Сделка стала одной из крупнейших для банковского сектора в том году.



После последней сделки 1 ноября из списка аффилированных лиц была исключена Promadik Invest и добавлен Ойбек Турсунов. Сейчас у Promadik Invest 112,49 миллиона акций.



В мае 2020 года "Газета.uz" сообщала, что Ойбек Турсунов купил 75% в уставном фонде Uzcard, но в августе контрольный пакет в 51% акций перешел Национальному банку Узбекистана, еще по 6% - четырем другим банкам.