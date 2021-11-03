Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин

11:03 04.11.2021

Население РФ будет кодированным и послушным

QR-коды пришли в нашу жизнь надолго, и это, по всей вероятности, лишь отчасти связано с пандемией



Владимир Волошин

3.11.21



Похоже, отныне министрам и чиновникам придется получить QR-коды для посещения Дома правительства. Чтобы избежать риска заражения на очных совещаниях в кабинетах, по новому правилу необходимо подтверждение об успешной вакцинации или же благополучно перенесенной болезни. Несмотря на то, что привита большая часть представителей федеральных органов власти, графический код все же необходимо иметь. То есть, в правах пребывания в общественном месте ограничивают не только обычных граждан, но и чиновников.



Существует расхожее мнение, что скоро россиян "свяжут по рукам и ногам", лишь бы обеспечить подчинение, и это касается не только пандемии. Такие мысли возникают у радикально настроенных граждан из-за введения QR-кодов. Они считают, что права человека якобы ограничиваются из-за системы пропусков.



Ограничение прав по большей части сводится к наличию у человека специального QR-кода, который может предоставить доступ к общественным местам, таким как театры, музеи и торговые центры. Можно уверенно сказать, что в прошлом никто не ожидал такого ажиотажа, связанного с этими графическими кодами, а пользовались ими одни программисты-хипстеры в качестве модной "фишки". Сейчас же в Европе и России право зайти в общественные места предоставляется, только если у тебя есть на экране смартфона замысловатый квадратик. В ЕС есть более широкое понятие QR-кода, который называется green pass, то есть с английского "зеленый паспорт", дающий возможность перемещаться между странами Евросоюза совершенно свободно.



Президент РФ Владимир Путин на недавней встрече лидеров Большой двадцатки предложил им поскорее найти общий язык в вопросе о взаимном признании национальных документов, подтверждающих успешно вколотую вакцину. Израиль уже идет навстречу российскому лидеру, разрешив с середины ноября приезжать в страну туристам, привившихся "Спутником V". Противники вакцинации могут тут заявить, что весь мир будет "порабощен", но здравая мысль звучит так - чем больше процент привитых от коронавируса людей по всему земному шару, тем лучше.



Даже посетить храм, похоже, не получится без вакцинирования. Так, QR-коды стали требовать на входе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге, объясняя это тем, что собор - объект культуры. Верующие недовольны, ведь теперь будет сложно попасть на богослужение. Но попам придется все-таки подчиниться анти-ковидному закону, в котором, к сожалению, нет исключений для церквей.



Кроме Божьих храмов, в других так называемых "объектах культуры", например музеях, посетители тоже недовольны, причем сильно. Так, 30 октября, в начале нерабочих дней, в Эрмитаже между любителем искусства и сотрудником галереи случилась перепалка. В итоге работник музея ударил человека. Свое поведение мужчина объяснил якобы "нервозностью, связанной с пандемией". Возможно, именно трудности с системой QR-кодов заставила сотрудника Эрмитажа пустить в ход руки. Это явно не последний случай, когда из-за пиксельных квадратиков происходит потасовка. Например, в Улан-Удэ толпа бабушек буквально проломилась через вход в торговый центр Galaxy. Как и следовало ожидать, графических кодов при себе у них не было. Скорее всего, старушки были возмущены тем, что места, которые они посещают ежедневно, теперь оказались под строжайшим контролем с пропускной системой.



В совершенно другой части России, в городе Ставрополе, тамошние жители считают QR-коды, по сути, бесполезными. Интересно, что с большей частью населения согласны даже местные врачи, которые предполагают, что коды не помогут остановить распространение заразы. Но это вряд ли остановит местные власти. Похоже, что администрация Ставрополя продлит режим пропусков, как это сделают в Краснодарском крае. Чиновники Краснодара открыто заявляют, что QR-коды - это надолго.



Начиная с конца октября, в темной части Интернета, даркнете, стали активней продавать фальшивые сертификаты и графические коды с якобы доказательством того, что человек вакцинирован. Мошенники принимают различную оплату, в том числе и криптовалюту, что свойственно для маркетплейсов даркнета, где продают наркотики. Фейковый сертификат можно получить с пометкой о введении как иностранных, так и отечественных вакцин. Самое печальное то, что спрос на такие документы в России значительно увеличился. Есть риск сесть в тюрьму за покупку фальшивых сертификатов, потому что это статья 327 УК РФ, часть 3 - хранение и использование заведомо поддельных документов.



Возможно, подделывать такие документы в будущем будут повсеместно. Существует вероятность внедрения QR-кодов в различные сферы жизни, например, графический код могут нанести на паспорт, и при регистрации в социальных сетях будут спрашивать QR-код, который сообщает о возрасте пользователя. Это будет следующим этапом после введения кодов в вебсайт "Госуслуги", где известна практически вся информация о том или ином человеке, который зарегистрировался на портале. То есть, контроль над гражданами, скорее всего, будет многоуровневым, включая в себя как QR-коды, так и биометрические данные.



Тем временем QR-код, пока что - единственный способ проникнуть в театр, музей или на концерт. Медицинские работники выступают за вакцинацию, после которой можно получить этот графический код. Ведь СМИ пишут уже о пяти миллионах умерших от вируса. А те, кто привился и заболел, не пострадают от последствий болезни, например нарушений когнитивных функций мозга. При полной вакцинации, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеют всего лишь от трех до пяти процентов населения России.



Пока власти делают все возможное, включая внедрение QR-кодов, чтобы заставить народ привиться, москвичи явно плевать хотели на распространение заразы в тесных местах, например в метро в час пик. Несмотря на усиленный контроль над ношением масок, чаще всего жители столицы предпочитают снять с себя средство защиты, как только спустились вниз по эскалатору. Глядя на такое, можно предположить, что даже если QR-коды будут применяться в других аспектах жизни россиян, следить за этим будут как всегда через заднее место.



Мнением о ситуации поделился российский общественный деятель, публицист Константин Душенов.



- В связи с участившейся в даркнете продажей фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, чем можно объяснить нежелание людей привиться по настоящему, ведь угроза заболеть и умереть страшнее, чем штраф или тюремный срок?



- Настоящий христианин должен желать смерти так же, как неверующий человек желает жизнь. Потому что смерть для христиан - переход в другой, лучший мир. Воссоединение с Христом. Апостол Павел сказал: "Мне, еже жити - Христос, и еже умрети - приобретение! Имею желание разрешиться от бренного тела, и со Христом быть".



У нас в Православной Церкви есть два равновесных источника нравоучения, это вам скажет любой ученик воскресной школы. Один это священное писание, другой - священное предание. Если в священном писании сказано "Не бойся ничесоже, яже имаши пострадати. Буди верен даже до смерти, и дам ти венец живота". Это сказано в Апокалипсисе. Священное предание же, которое состоит из писания святых отцов в церкви, просто переполнено поучениями о том, что болезни телесные это божье благодеяние человеку.



Нынешние христиане - маловеры, и поэтому мы боимся смерти, хотим всякими "прививочками" от нее убежать. Но это ни у кого не получится. Это никому еще не удалось сделать. Следовательно, нужно спокойно относиться ко всему этому. Я не ковид-диссидент, я признаю существование вируса, признаю его опасность, но я не согласен с теми ужастиками, которые нам гонят по телевизору.



- Какие еще ограничения прав могут внести с применением QR-кодов?



- Я не знаю, что такое QR-код, у меня его нет, никогда не было, и надеюсь, что уже никогда не будет, в силу моего возраста. Поэтому тут я вам ничего не могу сказать. Но фантазия чиновников беспредельна. Я прочитал сегодня, что Попова, наш главный борец с коронавирусом, сказала, что новых ограничений не будет. Важно выполнять уже все существующие ограничения.