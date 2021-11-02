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|Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:06 04.11.2021
CentralAsia (UZ) - Постановлением президента Шавката Мирзиеева от 3 ноября текущего гола утверждено Соглашение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития между правительствами Узбекистана и Кыргызстана.
Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на его территории.
Компетентным органом, ответственным за реализацию Соглашения, определен Мининвествнешторг.
Формирование доли правительства Узбекистана в уставном капитале Фонда, в порядке исключения, осуществляется за счет средств Фонда реконструкции и развития.
Как сообщалось ранее, Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 50 миллионов долларов США, который вносится Узбекистаном с последующим доведением уставного капитала до 200 миллионов долларов.
Соглашение было подписано 11 марта в резиденции "Куксарой" в рамках узбекско-кыргызских переговоров на высшем уровне. По итогам саммита было принято Совместное заявление. Всего было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-кыргызского партнерства.