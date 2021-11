"Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов

11:36 04.11.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 04.11.2021 |



По состоянию на 31 октября по крайней мере в 30 странах мира число полностью и частично вакцинированных превышало 70 процентов населения. И в этой первой тридцатке есть страна, где показатели новых заражений и новых смертей за последние два месяца резко снизились. Это Япония.



Меня заинтересовала японская "аномалия". Чтобы было понятно, насколько Японии выделяется сейчас среди стран тридцатки, я решил ее сравнить с Италией, где уровень вакцинации населения практически совпадает с показателями Японии. На 31 октября доля частично и полностью вакцинированных от ковида в Японии составила 78,0%; доля полностью вакцинированных – 72,5%; по Италии эти показатели – соответственно 78,3% и 72,4%.



А теперь сравнительная таблица:



Показатели



Италия



Япония



Число заболевших за последнюю неделю*



31.036



1.796



Число заболевших за предыдущую неделю**



24.229



2.173



Изменение количества заболевших (последняя неделя к предыдущей) %



+ 28



- 17



Число заболевших в последнюю неделю в расчете на 1 млн. жителей



515



14



Число умерших за последнюю неделю*



264



69



Число умерших за предыдущую неделю**



254



96



Изменение количества умерших (последняя неделя к предыдущей) %



+ 4



-28



Число умерших в последнюю неделю в расчете на 1 млн. жителей



4



0,5



* Последняя неделя – период с 26 октября по 1 ноября 2021 г. включительно

** Предыдущая неделя – период с 19 октября по 25 октября 2021 г. включительно.



Источник: COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. WorldMeter



Мы видим разительные различия. По числу заболевших за последнюю неделю Италия превзошла Японию в 17,3 раза; по числу умерших – в 3,8 раза. При этом численность населения Японии более чем в два раза превышает численность жителей Италии (125,8 млн. против 59,55 млн. человек в 2020 году). Поэтому лучше сопоставлять относительные показатели. Число заболевших в последнюю неделю в расчете на 1 миллион жителей в Италии было в 36,8 раза (!) больше, чем в Японии. Число умерших на 1 миллион жителей – в 8 раз. Примечательна и динамика: количество заболевших и умерших за последнюю неделю по сравнению с предыдущей в Японии снизилось, в Италии – выросло. Если будем сравнивать Японию с другими странами тридцатки, то сопоставления опять же будут в пользу Страны восходящего солнца.



В чем дело? Ведь у японцев летом были очень высокие показатели и заболеваемости, и смертности от ковида. Однако в последние два месяца в ситуацию в Японии вмешался некий фактор, который позволил в разы снизить заболеваемость и смертность.



Начав изучать этот вопрос, я наткнулся на свежую (от 29 октября) публикацию в Natural News, озаглавленную так: Japan ends vaccine-induced pandemic by legalizing IVERMECTIN, while pharma-controlled media pretends masks and vaccines were the savior (Япония положила конец пандемии, вызванной вакцинами, легализовав ИВЕРМЕКТИН, в то время как контролируемые фармацевтическими компаниями СМИ притворяются, что спасением были маски и вакцины).



В статье отмечается, что Япония гораздо более осторожно, чем большинство других экономически развитых стран подошла к вакцинации от ковида. Так, власти страны дали "зеленый свет" препарату Pfizer / BioNTech в начале 2021 года, но массовые прививки начали делать на два месяца позднее, чем в США и Европе. Япония присматривалась к другим странам и пыталась минимизировать издержки вакцинации, в том числе разработав ограничения в виде медицинских противопоказаний. Однако как власти ни старались, после старта массовой вакцинации заболеваемость и смертность от ковида продолжали расти. К 12 мая инфекция достигла пика: за сутки было зарегистрировано более 7000 новых случаев заражения. К 25 мая в стране было отмечено более ста смертей за один день.



20 августа 2020 года, когда не было прививок, было 832 новых заражения. Год спустя, после того как большая часть населения была вакцинирована (почти 70%), 22 августа 2021 года было зарегистрировано 22 301 новое заражение! Число зарегистрированных смертей в августе 2021 года оказалось в пять раз больше по сравнению с августом 2020 года, когда вакцин еще не было в помине.



Японские медики провели в конце августа "разбор полетов" и приняли решение начать массово лечить людей препаратом ИВЕРМЕКТИН (Ivermectin). Этот антипаразитарный препарат создан давно. Применяется во многих странах как ветеринарное средство. Иногда используется для лечения людей при таких заболеваниях, как головные вши, чесотка, речная слепота (онхоцеркоз), стронгилоидоз, трихуриоз, аскаридоз и лимфатический филяриоз. Чисто эмпирически медики ряда стран выяснили, что препарат очень эффективен при лечении зараженных ковидом и даже как средство профилактики от этой инфекции.



Методом проб и ошибок врачи нашли немало медикаментов из уже имеющегося арсенала лекарств, помогающих при лечении и профилактике коронавируса. Ивермектин – лишь одно из них. Однако медицинские и фармакологические регуляторы стоят на страже производителей вакцин, которым конкуренты не нужны. Например, американским врачом Владимиром Зеленко (выходец из Советского Союза) или другими врачами под его руководством тысячи людей были излечены от ковида с помощью такого средства, как гидроксихлорохин. Оно давно известно как препарат против малярии. Владимир Зеленко до тонкостей отработал технологию лечения ковида с помощью гидроксихлорохина, есть протокол лечения, которым он делится с частными врачами в США и других странах. Зеленко предлагал американскому медицинскому регулятору FDA организовать клинические испытания средства. Но FDA на пушечный выстрел не подпустило этот препарат. Вакцины и только вакцины! И только американские!



Примерно такая же атмосфера царила в Японии. Однако 13 августа известный японский доктор Одзаки, председатель Токийской столичной медицинской ассоциации Greenlight, сделал громкое и смелое заявление в пользу ивермектина как альтернативы вакцинам. Доктор сослался на положительный опыт Индии, где достаточно широко для лечения зараженных ковидом используются и гидроксихлорохин, и ивермектин. Индия имеет развитую фармацевтическую промышленность, производит оба названных препарата. И индийские власти не препятствуют их использованию для борьбы с COVID-19. Доктор Одзаки обратил внимание и на то, что ивермектин используется в некоторых частях Бангладеш, в Аргентине, в Мексике. Частичные клинические испытания ивермектина как средства лечения ковида проведены в Великобритании, но по каким-то причинам до финала не доведены. В США в прошлом году был создан Альянс медиков по поиску эффективных методов борьбы с ковидом FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), который собрал большой массив информации по использованию ивермектина для лечения инфицированных коронавирусом в Южной Америке и Азии. Собранный материал отражает очень обнадеживающий опыт. Хотя полной клинической картины по препарату нет (полной клинической картины на сегодня нет и по вакцинам), но, учитывая кризисную ситуацию в Японии, сложившуюся к августу, доктор Одзаки предложил более широко применять ивермектин для борьбы с ковидом.



Как можно понять из японских СМИ, ивермектин официально пока не признан медицинским регулятором Японии в качестве средства лечения от ковида, но медики – и частные, и работающие в государственных клиниках – отозвались на призыв доктора Одзаки и стали широко его использовать. Результаты смелого шага не заставили себя ждать.



В указанной статье из Natural News говорится: "Пандемия, вызванная вакцинами, могла выйти из-под контроля, но Япония решила сделать что-то иное, чем США и другие страны-неудачники, которые зависят исключительно от вакцин и масок. В сентябре страна применила ивермектин и начала более достойно лечить пациентов. Количество случаев заболеваний ковидом резко упало. В середине августа в Токио было зарегистрировано почти 6000 случаев. К концу сентября их количество упало значительно ниже ста, что является минимумом за 11 месяцев".



И там же: "Япония только что выровняла свою самую большую кривую коронавируса, и они сделали это, легализовав и используя ивермектин. Почти в каждой стране уровень инфицирования и число ежедневных регистраций о смерти увеличиваются с каждой новой волной болезней. Рекомендации общественного здравоохранения о блокировках, изоляциях, ограничениях в использовании масок и программах массовых прививок только продолжали вызывать более широкие кривые заболеваемости и госпитализации. Прекращение применения эффективных методов лечения – преступление против человечности, практически подорвало способность человечества адаптироваться к респираторным инфекциям и восстанавливаться после них. Но есть надежда в Японии, где ивермектин был использован для помощи болеющим COVID-19, они смогут обрести более прочный и устойчивый иммунитет".



ИТ-корпорации, контролирующие мировое информационное пространство, замалчивают прорыв в борьбе с ковидом, совершенный в Японии. Это и понятно: они действуют в тандеме с Big Pharma, стремящейся подсадить на иглу вакцинации все человечество.