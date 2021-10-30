 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:43 04.11.2021

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 30.10.2021 |
Японцы не на шутку испугались появления российско-китайской эскадры в своих проливах

Осуществленный в учебных целях обход российскими и китайскими военными кораблями Японских островов с использованием японских проливов Цугару, Осуми и других переполошил японские власти и население. Оно и немудрено – такую демонстрацию Москва и Пекин предприняли впервые, как считается, в ответ на провокационные маневры флотов США и Японии в приближенном к Тайваню районе в непосредственной близости от берегов КНР.

Напомним о провокационном проходе в сентябре американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив. Тогда официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что Пекин недоволен участившимися случаями появления кораблей США в данной акватории и рассматривает их как провокацию. "Это убедительное доказательство, что Соединенные Штаты – дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности", – говорилось в заявлении.

Провокационная активность американского флота в отношении Китая, а в последнее время и против России, беспокоит союзников США. Южнокорейские эксперты заявили, что американцы создали "ударный кулак", демонстрирующий возможность начала полноценной войны против Китая. Крупнейший японский новостной портал Yahoo News Japan опубликовал аналитическую статью южнокорейской газеты Chosun shimpo с заголовком "Маневры мощных авианосных сил США, Великобритании и Японии в Тихом океане – это запугивание и вызов Китаю". В статье указывается, что после того, как в начале октября в "зону идентификации" ПВО Тайваня вторглись в общей сложности 150 китайских военных самолетов, впервые в истории в Южно-Китайском море собрались четыре авианосца США, Великобритании и Японии для проведения совместных военно-морских маневров, направленных на сдерживание Китая. "Эти маневры совпали с весьма знаменательным изменением позиции США по вопросам глобальной безопасности. Если раньше Вашингтон занимал сдержанную и даже отрицательную позицию по вопросу о возможном создании европейской армии с целью сдерживания России, то администрация Джозефа Байдена обозначила позитивные подходы к тому, чтобы активнее задействовать своих союзников в военном противостоянии и Китаю, и России", – пишет южнокорейская газета.

"С этими четырьмя крупнейшими авианосцами, собранными Западом на таком ограниченном участке театра военных действий, в принципе уже возможно начало полноценной войны. Ситуация опасна и для нас. Судя по всему, США будут наращивать свое давление на Сеул с целью заставить Южную Корею присоединиться к западной антикитайской военной кампании", – заявил южнокорейский профессор Пак Вон Гон.

Если уж южнокорейцы заговорили об опасности войны, то предупредительные действия РФ и КНР являются своевременным ответом на сколачивание "ударного кулака" в столь опасной военным столкновением морской зоне. Безусловно, целью проведения маневров ВМФ России и Китая было продемонстрировать не только возможности флотов двух стран, но и политическую готовность Москвы и Пекина совместно противостоять провокационной военной деятельности американцев (и их союзников) на грани войны.

В Токио это хорошо поняли. Центральной темой в японских комментариях стало отмеченное китайским военным ведомством "военное единство Китая и России" как залог силы китайско-российского взаимодействия.

Одно из ведущих японских информационных агентств "Дзи-дзи цусин" в материале "Китай намерен углублять взаимодействие с российской армией" сообщает о пресс-конференции в Министерстве обороны КНР по итогам боевого похода китайско-российской эскадры. Особо выделяются слова официального представителя китайского военного ведомства Тань Кэфэя, который заявил: "В процессе похода флоты обоих государств значительно повысили уровень боевого взаимодействия. В единстве наших армий наша сила. Китай полон решимости и дальше всемерно углублять всестороннее взаимодействие с российскими вооруженными силами".

Японское агентство отмечает китайские заявления о том, что совместное боевое патрулирование Китаем и Россией акватории западной части Тихого океана служит цели сдерживания США и Японии.

А портал Yahoo News Japan помещает материал "Китайско-российская эскадра практически обошла весь японский архипелаг по кругу. Такое происходит впервые". Подчеркивается, что на протяжении боевого похода российско-китайской группы военных кораблей она "отметилась" на наиболее уязвимых морских маршрутах Японии через проливы Цугару (Сангарский), Осуми, Западный и Восточный Цусимский проливы. "Тем самым китайские и российские ВМФ демонстрируют, что у Японии неуязвимых от них мест нет. Ракеты дальнего радиуса действия, запускаемые с ракетных эсминцев, перекрывают всю территорию Японии со всеми ее базами сил самообороны", – отмечает японский портал.

Как отговорку восприняли в политических и военных кругах Японии утверждение официального представителя МО КНР о том, что "морской поход китайско-российской эскадры был плановым". Здесь его воспринимают как "угрозу Америке и Японии в связи с их последней активностью вокруг Тайваня". Как на "формальность" в Японии смотрят и на заявление Тань Кэфэя о том, что военная активность Китая и России в Северо-Восточной Азии "не направлена против третьих стран". Зато его высказывание об углублении взаимодействия двух армий и флотов приводится дословно: "Наша сила в единстве, и наша дружба будет долгой".

Бурно реагируют на материалы СМИ о совместном российско-китайском боевом походе и японские читатели, которые не скрывают своей враждебности, даже ненависти к России и Китаю. Ниже приводятся комментарии японцев в переводе ИноСМИ:

"qwer

Ну вот, мы и оказались в "петле зла" – окруженные Китаем, Россией, Северной и Южной Кореями!

tsu

Все это отговорки насчет того, что этот боевой поход китайцев и русских плановый и не направлен против третьих стран. Ясно как день, что он направлен против Японии!

ssj

Пусть сейчас Китай и Россия носятся со своей дружбой. На самом деле, это как дружба кошки с собакой. Уверен, что недалек тот день, когда они насмерть рассорятся, как между ними бывало уже не раз!

tkg

Китай, что Россия: вечно выступают с бесконечными претензиями насчет агрессивности других стран, а на самом деле являются первыми агрессорами. Разве нельзя все миром найти управу на этот высокомерный Китай?

b

Хватит терпеть! Нужно отобрать у России северные острова силой!

tat

Оно и видно, кто у России в друзьях. Один "Талибан"* чего стоит!

cfm

После этого я окончательно возненавидел Россию и Китай!

tvf

Россия и Китай действуют по старому, как мир, закону: "враг моего врага – мой друг". Ну-ну, пусть действуют дальше.

mat

У Китая с Россией только временное совпадение интересов. А на самом деле каждый из них держит нож за спиной.

ark

Что это за странная форма совместной военной активности – совместное боевое патрулирование? При этом эскадра морских боевых кораблей с полным вооружением проходит по фактически внутренним японским проливам – Цугару и Осуми. Это что, фактическое объявление войны? До каких пределов агрессивности дошла эта пара!

futsu no nihonjin

"В единстве наша сила!" Ничего себе, лозунг. Ну тогда и нам нужно так же. Союз свободных демократических стран мира должен сообща послать свой флот к Тайваню!

yxu

А мне кажется, Китай и Россия при первой же опасности легко предадут друг друга!

jim

Случись война в Тайваньском проливе, Россия и пальцем не пошевельнет. У нее внутренних забот полон рот!"

* Организация запрещена на территории РФ

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636015380
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