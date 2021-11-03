Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков

11:54 04.11.2021

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ |

02.11.20210



Недетская болезнь левизны в экологизме



Поговорим начистоту: климат на Земле менялся всегда - и при активной деятельности человека и без его присутствия на нашей планете. Тем не менее: потомки Адама и Евы появились, размножились, активно преобразили мир, в котором мы живем, освоили природные ресурсы и устремились в космос.



Почему вдруг мы сами, своим развитием, стали менять климат, и по какой причине это увеличение температуры на ОДИН градус (с чем спорят) грозит нам же Апокалипсисом и нужно срочно, в панике и истерике, затягивать пояса, обрушивать в кризис экономику, знают только те, кто нас к этому призывает.



При этом никто не спорит с развитием альтернативной энергетики. Как и с тем, что ресурсы Земли (нефть, газ, уголь, лес) не бесконечны, и люди должны осваивать иные возможности энергии. Именно это происходило и происходит в развитых странах и без "зеленой революции". Именно РЕВОЛЮЦИИ, которая, судя по всему, и как всегда, понадобилась левой власти, чтобы отнять и поделить, а главное: удержаться на вершине этой самой власти.



* * *



Почему я не сторонник социализма, левых взглядов. Главным образом не потому, что 50 лет прожил в советской России, а потому, что считаю себя самого виновником во всех бедах и проблемах в моей жизни: свой характер, свои грехи, свои недостатки в образовании и здоровье. СЕБЯ, и совершенно искренне, а не политический строй, антисемитизм и злого соседа.



Бывает, правда, когда Сатана гонит человека в рабство, бесправие или смерть, но чаще всего хомо сапиенс сам отвечает за свои достижения и просчеты.



Психология левых основана на противоположном: сами потомки Адама и Евы - невинные овечки, а виноват в их неудачах всегда кто-то другой. Хитрое, подлое мировоззрение, рассчитанное на худшее в натуре человека: гордыне, невежестве, зависти и ненависти.



Много в нашем характере этого худшего, а потому одерживали и одерживают левые победы. В прошлом веке им удалось доказать: во всем виноваты помещики, капиталисты, враги народа, евреи и цыгане…



Сегодня левые пошли на трюк головокружительный, отказавшись от персонального выбора виновников. Не стоит, мол, мелочиться. Трюк гениальный, и мы охотно поверили: все человечество, все мы, виноваты в глобальном изменении климата: в таянии айсбергов и вечной мерзлоты, в наступлении пустынь и пр., а потому должны смириться с "зеленой революцией" и со всеми бедами, которые все революции несли прежде и будут нести людям впредь.



Я же, повторюсь, сам виноват в своих бедах, а признавать себя виновником в глобальном потеплении не хочу, не желаю, хоть и все сто мировых лидеров на климатическом саммите в Глазго, включая израильского премьер-министра, призывают меня сделать это. Не могу с ними согласиться. Из скромности, прежде всего. Не те у меня самомнение и гордыня.



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Сказка для Гретхен Тунберг

16.11.20190



Поменьше бы слушать безумную Эльзу…



Элла ГРАЙФЕР, kassandra-1984.livejournal.com



Что с тобой, Гретхен, солнышко мое, что за истерика, на тебе же лица нет! Кто тебя обидел? Кто тебя напугал?



Так я и думала – опять эта умная Эльза! Говорила же твоим родителям: Не давайте ребенку играть с этой сдвинутой, вечно у нее идеи – то кирпич в погребе вывалится, то геномодифицированные продукты человека обратно в обезьяну превратят, то вот потепление это, чтоб ему замерзнуть! Как в пионерлагере – только свет в спальне потушат, так и пойдут сказки про черную руку да про белое лицо… Да ты ведь и не знаешь, слава Богу, что такое пионерлагерь.



Ну иди сюда, моя маленькая, иди, не плачь, возьми вот конфетку, а я тебе сказку расскажу – нет, не страшную, не бойся, я же не Эльза.



Жила-была на свете планета Земля, не то чтобы так уж безопасно да гладко, случалось всякое – и потепления, и оледенения, и астероид какой-то сумасшедший однажды налетел – так все динозавры враз и повымерли, потому что у них, как сказал один русский поэт (ты его, конечно, не знаешь, у вас и своих-то шведских в школе перестали учить): "хоть лоб широк, да мозгу мало". А расселились вместо них по земле звери, у которых мозгов поболее, от них-то со временем мы с тобой и произошли.



Произошли, значит, наши предки, и решили, что ухватили уже Бога за бороду – приспособились к окружающей среде, обустроились, лежи себе под пальмой да жди, пока в рот банан свалится, а тут – откуда ни возьмись – ледниковый период.



Ну, народ, конечно, сперва к шаману побежал, он ведь вечно бахвалился – знаю, мол, как климат устроен, запросто повлиять на него могу, дождь и солнышко по заказу обеспечиваю. Он, может, и сам даже в это верил, да только как до дела дошло – ничего у него не вышло: сколько в бубен ни бил, сколько в транс ни впадал, сколько злых духов из окружающей среды ни вылавливал – а снег-то все падает, вода-то все замерзает…



Вот тут-то и обнаружили наши предки, зачем дадены им мозги: пещеры под жилплощадь приспособили, охотиться стали, рубил кремневых понаделали, иголками костяными одежу из шкур приноровились шить… В общем, как стали ледники отступать, стали люди активно заселять освободившуюся площадь, потому что знаний да навыков много сумели накопить. Именно твои, Гретхен, предки, в отличие от моих, в этом деле были первыми, далеко на север зашли.



Теперь вот, говорят, наоборот, потепление будет глобальное, от жары все помрем, шаманы в бубны бьют, по всем институтам да телестудиям в транс впадают, СО2 вылавливают из окружающей среды… На то они и шаманы, им за то зарплата идет, но с нами-то они ею не поделятся, так что нам-то как раз способнее будет пошевелить мозгами.



Чего тебе там Эльза-то напела? Что, мол, полземли в пустыню превратится, жара страшенная и никаких дождей? Значит, что делать надо? Срочно кондиционеры на солнечных батареях сконструировать, да на тех же батареях и опреснительные установки выстроить для воды – ее ж в океане, вроде, прибавиться должно, что-то ты мне тут бормотала про побережья, что будут все затоплены. Но при таком-то количестве дармовой энергии – что нам стоит в океан понатыкать искусственных островов?



Ну, положим, оттает вечная мерзлота, превратится тундра в болото… Так много ли там народу живет? Ну, откочуют чукчи южнее, вместо оленей жирафов станут гонять – приспособятся, тоже ведь не безмозглые. Ну, растает Ледовитый океан – так это ж сколько кораблей тогда по нему пустить можно! Может, правда, медведи белые вымрут как динозавры – жалко, конечно, но все же не та трагедия.



Ежели и вправду глобальное потепление на нас идет, то бояться его не надо – оледенение пережили и потепление переживем, если только шаманов слушать не станем, что климатом обещают управлять да квоты на СО2 продают, вроде как индульгенции (впрочем, тебе это ничего не говорит, истории ведь вас в школе тоже учить перестали). И не климатом на самом-то деле рвутся они управлять, а нами.



И настоящее-то бедствие наступит, если это у них получится, потому что в системе, где десять начальников над каждым работягой стоит, не то что с глобальным потеплением, а даже с прорвавшейся канализацией справиться ох как непросто. Пока они каждый чих по двадцати малограмотным инстанциям утверждать будут, и вправду все пустыни сгорят, все побережья потонут, вода закончится, и все мы вымрем как динозавры. Впрочем, есть еще надежда, что они за полной атрофией мозгов первыми передохнут, а мы-то выкарабкаемся. Так что не бойся, моя маленькая…



Маленькая… О Господи! Я-то в твои годы уже Оруэлла в самиздате читала, а ты… Ох уж эта мне современная молодежь!