Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох

12:04 04.11.2021

В НОВОМ АЭРОПОРТУ СОХА (УЗБЕКИСТАН) СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

ГлавнаяОБЩЕСТВОВ новом аэропорту Соха (Узбекистан) состоялся первый испытательный полет



Новый аэропорт, построенный на территории махалли "Навобод" Сохского района, принял первый испытательный рейс, сообщили 1 ноября в администрации Ферганской области.



В середине октября текущего года было объявлено, что строительство аэропорта завершено и скоро состоится испытательный полет.



Сообщается, что пассажирский самолет Ан-2П, принадлежащий компании Humo Air, вылетел из международного аэропорта Ферганы в 12:30 и приземлился в аэропорту Сох в 13:10.



На строительство аэропорта Сох из госбюджета выделено 6,8 миллиардов сумов (около $640 тыс.).



Строительство аэропорта был осуществлен в рамках постановления Президента Узбекистана "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области на 2020-2021 годы" от 8 августа 2020 года.



Сохский район Узбекистана площадью 350 квадратных километров полностью окружен территорией Баткенской области Кыргызстана. Чтобы попасть в Сох из Узбекистана, надо проехать примерно 20 километров по территории Кыргызстана.



Дорога Сох-Риштан была закрыта в 2013 году после конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана. Дорогу открыли в апреле этого года для передвижения лиц и транспортных средств для перевозки пассажиров, проезд грузовых авто пока не разрешен.



Между жителям сел, граничащих с Сохским районом, часто возникают конфликты на бытовой почве. Очередной из таких конфликтов произошел в мае прошлого года между жителями села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и Чашма Сохского района (Узбекистан), которые не смогли поделить родник. В результате инцидента граница между двумя странами закрылась, а жители Соха оказались в блокаде.



После этого кровавого инцидента власти Узбекистана решили реализовать ряд мер по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района, которые предусматривали в том числе создание аэропорта.