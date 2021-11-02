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Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:11 04.11.2021

Согласно данным опроса исследовательcкого центра Пью, отношение к американской политической системе за рубежом за последнее время серьезно ухудшилось, сообщает South China Morning Post. Читатели согласны с социологами. "Уважение надо заработать, его не дарят. Кто будет уважать опасного громилу?" - удивился один из комментаторов.
SCMP (Гонконг): уважение к американской демократии снижается во всем мире

Джейкоб Фромер (Jacob Fromer)
"Мало кто считает, что американская демократия в ее нынешнем состоянии является хорошим примером для других стран", - говорится в докладе Pew Research Center (Пью), составленном по данным проведенного опроса.

Американский президент Джо Байден сделал силу демократии основополагающим принципом своей внутренней и внешней политики.

Передовые экономики мира по-прежнему с завистью смотрят на военную мощь Америки, на ее технологические достижения, высшие учебные заведения и высококачественную сферу развлечений. Но гораздо меньше зависти вызывает у них самый известный, пожалуй, предмет американского экспорта - демократия.

Таковы результаты нового социологического опроса, проведенного исследовательским центром Пью. Центр сделал вывод, что отношение к американской политической системе за рубежом ухудшилось, хотя уважение к другим формам власти и влияния США остается на высоте.

На заданный вопрос предлагали дать один из трех ответов: 1) американская демократия - это хороший пример для подражания, которому следуют другие страны; 2) она была хорошим примером раньше, но не в последние годы; 3) она никогда не была хорошим примером.

"Мало кто считает, что американская демократия в ее нынешнем состоянии является хорошим примером для других стран", - говорится в докладе исследовательского центра Пью по данным проведенного опроса. В этом опросе, проводившемся с марта по май, участвовало более 16 000 взрослых людей из 16 стран с передовыми экономиками. В США этот опрос был проведен в начале февраля, и там количество участников составило 2 500 человек.

Более половины всех респондентов из разных стран мира (58%) сказали, что американская демократия была хорошим примером раньше, "но не в последние годы".

В докладе говорится, что такую точку зрения разделяют и сами американцы: "72% говорят, что американская демократия была хорошим примером для других раньше, но не в последние годы".

В Китае опрос центра Пью не проводился, но в докладе подчеркивается один момент, который президент США Джо Байден обозначил как чрезвычайно важный в условиях усиливающегося соперничества между двумя странами.

Придя в январе к власти, Байден пытается убедить американское общество и всех остальных, что демократия, несмотря на присущую ей острую межпартийную борьбу и частые тупиковые ситуации, не отстает в гонке с такими авторитарными странами как Китай, где решения принимаются централизованно, а государство часто подавляет недовольство в обществе.

Даже в своей внутренней политике Байден поставил во главу угла силу и здоровье американской демократии, пытаясь убедить упирающихся членов конгресса выделять больше денег на инфраструктуру и здравоохранение.

"Диктаторы из разных стран считают, что события в мире происходят очень быстро, а демократии вырабатывают консенсус медленно, из-за чего они не могут сплотить свое население и добиваться результатов", - сказал Байден в прошлом месяце.

"Они считают, что победят, возьмут верх и смогут продвигаться вперед методами диктата, а нас оставят позади, - сказал президент. - Они впервые сделали ставку на то, что мы не станем отвечать на этот коренной перелом в истории, что мы не сумеем оказаться на высоте положения".

В этом году Байден должен провести онлайновую встречу с участием государственных деятелей и лидеров гражданского общества, которую уже назвали "саммитом за демократию". Ее цель - добиться поддержки демократии как альтернативе авторитаризму, который усиливается во всем мире.

Старший научный сотрудник центра Пью и автор доклада Лора Силвер (Laura Silver) рассказала, что мнения об американской демократии также связаны с точкой зрения на соблюдение американскими властями свободы личности в обществе.

При Байдене эта точка зрения улучшилась по сравнению с временем правления бывшего президента Дональда Трампа. Правда, некоторые страны до сих пор считают, что сейчас состояние демократии хуже, чем при предшественнике Трампа Бараке Обаме.

"Да, мнение можно улучшить, - сказала Силвер. - И в некоторых странах оно полностью восстановилось. Но не везде".

Респонденты также выражают "серьезную озабоченность" по поводу расовой и этнической дискриминации в США. "От 82 до 95 процентов респондентов во всех странах, кроме США, полагают, что дискриминация является довольно серьезной проблемой. А четыре человека из 10 называют ее очень серьезной проблемой", - говорится в докладе.

Мнение мира об американской демократии ухудшается, но и имидж Китая во всем мире в последние годы довольно сильно ухудшился.

"Мы также задавали вопросы про Китай" в плане соблюдения этим государством человеческих свобод, сказала Силвер. "Почти во всех опросах более трети респондентов заявили, что Китай не соблюдает личные свободы своего народа. А в некоторых опросах такого мнения придерживались около 90% респондентов".

"Итак, мы видим, что в США в целом взгляды людей на соблюдение американскими властями личных свобод граждан варьируются довольно существенно, - добавила Силвер. - Но во всех опросах большинство респондентов заявило, что в США свободы людей соблюдаются лучше, чем в Китае".

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Комментарии читателей

Walter T.

Нет никакой необходимости проводить эти дорогостоящие опросы! Просто сравните комментарии в SCMP за последние пять лет, и снижение американской популярности станет очевидно!

Jm C

Американская демократия в серьезном упадке. Попытки Трампа захватить конгресс (и не дать Байдену стать президентом)… это явное свидетельство того, что демократия в США умирает.

Margaux P

Американская демократия, свобода и права человека сгнили, превратившись в популизм, эгоизм и лицемерие политиков, активистов и преступников.

Richard C.

Нет ничего удивительного в заголовке SCMP "Уважение к американской демократии снижается во всем мире". Многие читатели неоднократно говорили об этом после вступления Трампа в должность президента в 2017 году. Трамп попытался отменить демократические, честные и юридически обязывающие президентские выборы, провоцируя людей на захват Капитолия 6 января. Байдену и правительству США надо тщательно проверить, кто или какая страна является главной угрозой для США. Это будет не Россия и не Китай. Американская разведка подтвердила, что главная угроза - это Трамп и доморощенные террористы. Если американцы и в особенности еврейская община не будут проявлять осторожность до ноября 2024 года, трагическая история в США может повториться. Одной из причин прихода к власти немецкого безумца стал национализм с претензией на патриотизм, у которого были многочисленные слепые приверженцы. Разве Трамп со своими последователями не похож на него? Дезинформация и конспирология получили в США широкое распространение. Сегодня ситуация гораздо опаснее, потому что у немецкого безумца не было ядерного арсенала. А Трамп со своими политическими назначенцами обязательно нажмет красную кнопку в период с января 2025 по январь 2029 года. Американцам уже не нужно будет тревожиться за американскую конституцию и демократию, потому что Трамп будет руководить США хуже, чем безумец Германией. Трамп всегда преклонялся перед Путиным и Си, потому что хотел стать пожизненным президентом США, как в России/Китае. Трампа с немецким безумцем сравнивают не впервые и далеко не в последний раз. Это предупреждение Соединенным Штатам.
Dalu Z.

Это очередной тщательно разработанный опрос Пью, главная цель которого привить нам две мысли: 1) американская демократия - это золотой стандарт демократии и 2) США по-прежнему являются той страной, которая ближе всех остальных к этому золотому стандарту, пусть даже ее популярность немного упала.

MindClarity X.

Вот почему все эти разговоры о "странах-единомышленницах" не более чем миф. Страны не могут быть "единомышленницами". Единомышленников нет даже среди женатых пар, за исключением редких случаев. Демократия - это просто слово. Китай и Куба - не единомышленники, хотя и являются так называемыми коммунистическими государствами. Немецкая демократия совершенно не похожа на американскую демократию. Иными словами, демократия в Америке только по названию, как коммунизм в Китае только по названию.

Neil B.

Будучи пожилым американцем, должен согласиться, что США сбились с верного курса в плане этики, морали и поведения, которые в прошлом способствовали формированию желательной демократической модели государственного устройства. Слишком много политиканства, слишком много индивидуализма и эгоизма, слишком много алчности и невнимания к остальным…. Я могу продолжать долго. Это печально, и многие думают, что Америку надо резко развернуть вправо, пытаясь защитить то, что быстро превращается в разлагающийся труп.

Jay G.

Чему удивляться? Взгляните на нашу внешнюю политику за последние 20 с небольшим лет, взгляните на так называемый коллектив американских СМИ, который клевещет на другие страны (ЕС, Россию, Китай и т.д.) вместо того, чтобы признать недостатки собственной системы. Неудивительно, что все смотрят на нас с таким презрением.

John T.

Речь не только о репутации американской демократии, которая ухудшается. Речь также об американском капитализме. Если американские лидеры и "властители дум" будут честны со своим народом, они прекратят обвинять Китай, и вместо этого внимательно и испытующе взглянут на самих себя.

Lam I.

Уважение надо заработать, его не дарят. Но кто будет уважать опасного громилу, претендующего на звание демократа?

Shun Wah L.

Демократия - это древнегреческая легенда. Она не является универсальной основополагающей ценностью, как христианство не является универсальной основополагающей религией. В своей чистой форме она недееспособна из-за широкого разнообразия мнений. Избранные руководители редко выполняют свои предвыборные обещания просто в силу человеческой натуры. США и западные "демократии" проповедуют ложную идею.

Оригинал публикации: Respect for US democracy in decline around the world, Pew survey findsОпубликовано 02/11/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636017060
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