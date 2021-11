Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post

The Washington Post (США): "птицей года" в Новой Зеландии стала летучая мышь, и это вызвало возмущение



Рейчел Пэннет (Rachel Pannett)

Новую Зеландию регулярно награждают титулом одной из самых стабильных в мире демократий. Но избиратели в этой стране возмутились, когда по итогам конкурса "птицей года" неожиданно назвали летучую мышь.



Крошечная пекапека-ту-роа, или новозеландская длиннохвостая летучая мышь, это млекопитающее размером с человеческий палец, которое оказалось в беде, потому что в лесной ареал обитания этого маленького животного вторглись хищники.



А теперь это создание вдобавок ко всему очутилось в эпицентре недовольства избирателей. Они заговорили о подтасовках и стали - кто в шутку, кто всерьез - требовать "прекратить кражу голосов", узнав о том, что пекапека-ту-роа победила в конкурсе, организованном природоохранной организацией "Лес и птицы" (Forest & Bird). Многие посчитали, что летучая мышь по своим биологическим свойствам не отвечает требованиям конкурса. Некоторые даже начали в шутку говорить об организации протестов в Окленде.



"От имени коллектива пернатых мы решительно возражаем против узурпации летучей мышью нашего титула птицы года, - написал один пользователь в Фейсбуке. - Мы сочувствуем исчезающим видам, однако летучая мышь не птица. Место летучей мыши на колокольне. Летучая мышь несуразная. Да, у нее два крыла, две ноги и клюв, но она не вьет гнезда и не откладывает яйца. Может, вы в этом году измените название конкурса на „Лес и летучая мышь"?"



Эта организация проводит опрос "Птица года" ежегодно, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению местных видов пернатых. Многие из них оказались под угрозой исчезновения из-за завезенных в страну хищников, таких как горностаи, крысы и кошки, часть которых стали бездомными и одичали. В этом островном государстве проводится амбициозный проект, цель которого - избавиться от завезенных хищников к 2050 году.



Онлайновое голосование, в котором могут участвовать не только новозеландцы, но и иностранцы, и раньше отмечалось скандалами. В 2019 году сотни голосов пришли из России, из-за чего зазвучали обвинения во вмешательстве в выборы. В итоге голоса посчитали вполне законными, а природоохранная организация рассказала газете The Guardian, что голосование просто вызвало интерес у российских орнитологов.



В 2018 году австралийцы отдали 300 поддельных голосов в попытке подтасовать конкурс и добиться победы для живущего в Австралии и Новой Зеландии баклана.



"Птица - существо территориальное, и поэтому включение в конкурс млекопитающего вызвало небольшую шумиху, - сказала официальный представитель организации "Лес и птицы" Лора Кеон (Laura Keown). - Кое-кто нахохлился".



Она отметила, что новозеландским летучим мышам грозят такие же опасности, как и птицам: изменение климата, утрата среды обитания и завезенные хищники.



Включение в конкурс летучей мыши создало неожиданный поворот событий, заявила Кеон. Но это также помогло привлечь больше людей к работе по защите эндемичных животных. Всего было подано 58 000 голосов - рекордное количество. И пекапека-ту-роа стала явным победителем, набрав почти 3 000 голосов и опередив лидера прошлого года - толстого нелетающего попугая какапо, который живет только в Новой Зеландии.



Голосование завершилось в воскресенье вечером, как раз на Хэллоуин, а победителя объявили в понедельник.



Некоторые комментаторы отмечают, что пекапека, в отличие от хорошо известных новозеландских птиц, таких как какапо и киви, умеет летать. Пекапека имеет размах крыльев с ладонь, а ночует эта летучая мышь на деревьях. В Новой Зеландии есть всего два вида летучих мышей, и пекапека является одним из редчайших млекопитающих в мире.



Кто-то начал шутить, что летучие мыши занялись ребрендингом, вспомнив теорию о том, что новый коронавирус берет свое начало у животных.



"Это вызывает неприятные ассоциации. Слыша слово „летучая мышь", люди первым делом думают о глобальной пандемии, - сказала Кеон, отметив, что пекапеку включили в новозеландский конкурс вовсе не из желания поправить репутацию летучих мышей. - Мы не думали о COVID-19, внося наших местных летучих мышей в список участников. Они такие милые, и абсолютно ни в чем не виноваты".



Комментарии читателей



Outside Opinion



В Библии говорится, что летучая мышь - это птица. Вопрос решен.



Jenjenocon



Пора отдать должное летучим мышам. Без них комары завоевали бы весь мир!



Fiddle Faddle



Летайте, комары, летайте. Я думаю, вы тоже птицы.



The King in the North



Очевидно, летучая мышь считает себя птицей. Надо уважать права трансвидов!



Democracy Dies In Hypocrisy



Неудивительно, что Новая Зеландия одна из самых стабильных в мире демократий. США, якобы являющиеся демократией, вообще избрали президентом орангутанга. Как вам такое?



Downunder55



Орангутанги намного умнее этого жирного оранжевого парня из бывших! Подражая человеку, они рубят дрова, гребут на лодке и обтирают лица салфетками. Я возмущен! Шучу.



Irving



Наконец-то Новая Зеландия захотела птицу, которая умеет летать!



Evelyn A Modified Dog



Все, покупаю костюм-крыло и подаю заявку на "птицу года" в следующем году. Ведь быть птицей больше не требуется.



