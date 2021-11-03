Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума

14:25 04.11.2021

Столица Монгольской империи Харахорум впервые нанесена на карту



CentralAsia (MNG) - Столица Монгольской империи, Харахорум, "намного больше, чем считалось ранее", по словам археологов, впервые нанесших на карту древний мегаполис.



Археологи нанесли на карту Харахорум, столицу Монгольской империи, используя передовые геофизические методы.



Харахорум (Каракорум), также называемый Хархорином, был основан примерно в 1218–1220 гг.нашей эры, когда Чингисхан основал город юрт в Харахоруме, чтобы сплотить свои войска во время своих походов против Хорезмской империи.



Харахорум превратился в город во время правления Өгөдэй-хаана (третьего сына Чингисхана и второго Великого хана Монгольской империи). При Өгөдэй и его преемниках Харахорум стал традиционной столицей монголов и важным центром разнообразного религиозного микрокосма и коммерческой торговли на Великом шелковом пути.



В новом исследовании, опубликованном в журнале Antiquity международной группой исследователей, археологи применили передовые методы геофизики, чтобы выявить расположение дорог, районов и внутренних структур Харахорума.



Команда исследовала территорию площадью 465 га в течение 52 дней с помощью SQUID (Superconducting Quantum Interference Device - сверхпроводящего квантового интерференционного устройства), который измеряет топографию поверхности и магнитные поля земли под ней.



Объединив эти данные с предыдущими обследованиями, аэрофотосъемкой и историческими записями, команда смогла создать подробную карту Харахорума, которая показывает внутреннюю планировку и протяженность города за пределами фактической обнесенной стеной территории, а также социальную организацию населения города.



Команда также нанесла на карту городские стены, обнаружив три из четырех главных ворот, задокументированных в исторических записях. За пределами этих стен они обнаружили, что город простирается более чем на 3 км вдоль некоторых приближающихся дорог - намного больше, чем указывают другие исследования и исторические записи.



Кроме того, исследование показало, что в центре города есть более плотные отложения, что позволяет предположить, что эти районы города были заняты в течение самого длительного периода. Однако команда в конечном итоге обнаружила, что самой большой особенностью Харахорума было ничто. Похоже, что 40% площади стены осталось пустым.



"Самым захватывающим аспектом нашей работы для меня было наблюдение за прогрессом в сборе данных в течение полевого сезона". - сказал профессор Бемманн, ведущий автор исследования: "Было удивительно наблюдать, как с каждым днем увеличивается размер карты, а вместе с тем и цифровая реконструкция Харахорума".