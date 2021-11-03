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Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.УваровУкраинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:31 04.11.2021

Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана
Украину переориентировали на Запад, теперь эксперимент распространяют на Казахстан

АНДРЕЙ УВАРОВ

Сетевые противостояния давно стали мощнейшим рычагом влияния на общественное сознание. С их помощью проходят революции и перевороты, начинаются военные конфликты, меняются правительства.

Сегодня ожесточенные сетевые баталии происходят в Казнете, что обусловлено затянувшимся транзитом власти, сменой ситуации в Центральной Азии и настойчивыми стремлениями оттолкнуть Казахстан от ЕАЭС и России. Что касается внутриказахстанской "дискуссии", то здесь причины споров и атак очевидны – дифференцирование общества, коррупция, наглость чиновников.

Генератором подобных сетевых возмущений является неорганизованная оппозиция Жанболата Мамая, но прежде всего находящегося на Западе Мухтара Аблязова, безуспешно пытающегося поднять казахов на бунт уже почти десять лет. Уже американцы со скепсисом отзываются об Аблязове. Так, один из кураторов внешнеполитического направления, старший научный сотрудник Фонда Карнеги и бывший директор департамента России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Пол Стронски недавно заявил: "Я не считаю Аблязова жизнеспособным лидером оппозиции, потому что настоящей платформы у него нет, то, что вокруг него, – это просто движение". Наверное, в Вашингтоне акценты меняются.

Куда более важным элементом деструкции Казахстана является углубление раскола общественных сил на "пророссийских" и "антироссийских". Щепетильные темы нередко забрасываются Ак-Ордой через карманных нацпатов, дабы выпускать пар, сместить акценты общественных возмущений или просто надавить на Москву. Заграница внимательно следит за такими подачами, мгновенно поддерживая их через ботофермы.

Довольно успешный опыт есть под боком, это Украина. На Украине эксперимент удался – страна переориентирована на Запад, дело дошло до войны, значительная часть населения относится к России не просто не дружелюбно, а враждебно. Именно потому главным партнером сетевых противостояний у казахских деструкторов стали украинские активисты и спецслужбы. Наблюдающие за ситуацией прекрасно знают, что "экспорт майдана" начался еще в 2014 году, и скачущие эмиссары даже лично приезжали натаскивать или поддерживать бунты в Казахстане, Армении, Гонконге.

Именно на Украину бегут сегодня казахские оппозиционеры-русофобы от Серикжана Мамбеталина и Жаны Боты до "языкового патрульного" Куата Ахметова. Украинский национал-радикализм восторженно принимается этой публикой, а Киев на стихийном и организованном уровнях разжигает информационную войну в соцсетях Казахстана.

Тему Казахстана отрабатывает 72-й ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) и CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine – Украинская служба реагирования на компьютерные инциденты) – специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозам (ГЦКЗ) Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Российские площадки "Яндекс Дзен", "Одноклассники", "ВКонтакте" на Украине запрещены и обычным пользователям доступны лишь через VPN-сервисы. Однако украинские участники дискуссии в Казнете работают на запретных площадках более чем уверенно, они легализованы и не преследуются СБУ, как сотни пророссийских пользователей, которым за подобное "шьют" ст.109-110 УК Украины.

"Украинская тематика" широко представлена в казахской сетевой риторике, а казахские боты зеркально повторяют украинские аналоги.

"Бахыты и Ануары" отстаивают казахский язык и тысячелетнюю историю казахов

Украина не скрывает стратегической заинтересованности в том, чтобы присутствовать в Центральной Азии. В начале 2021 года в казахских группах бурно обсуждалась статья украинского посла в Иране Сергея Бурдуляка "Как Украине реализовать собственные интересы в Центральной Азии". Столь же активно обсуждали инициативы всевозможных "антиевразийских форумов", отстаивающих выход из ЕАЭС.

Зачастую в сети запускают провокационные вбросы, которыми славится политолог Талгат Калиев. Летом он поднял волну вокруг убийства в Москве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Оправдание обвиняемого по делу гражданина Дагестана стало поводом для обвинения в коррупции российской судебной системы и ненавязчивых призывов отправлять детей не в опасную Россию, а "в Литву, Венгрию, Польшу, Чехию, которые предлагают щедрые гранты". Вброс Калиева сразу набрал "лайки" свидомых, повествующих о "жутких историях унижения украинцев в России". Конкретики, как правило, никакой.

Максимального нагрева казахстанские соцсети достигли в период обсуждения заявлений Никонова и Федорова о северных территориях. Боевые посты казахов собирали десятки комментариев украинцев, "на себе почувствовавших сепаратизм пророссийской пятой колонны". Казахов призывали давить и уничтожать сепаров, приезжать перенимать опыт "антитеррористических операций".

Боевые укры призывают не допустить сепаратизма

Серьезных оппонентов из России сразу же пытаются блокировать или "заговаривают", нивелируя грамотные доводы. Зачастую в дискуссию россияне просто не допускаются, хотя украинцев хватает.

Постоянно идут обсуждения скандальных тем или таких, где можно максимально раскрутить антироссийские настроения. Например, использование полигона Сары-Шаган, недавнее решение Нур-Султана строить АЭС при помощи России или вброс об обмене космического корабля "Буран" на череп Кенесары-хана.

Последняя операция была выполнена по всем правилам информационной войны. Бизнесмен Даурен Муса, называющий себя хранителем и собственником "Бурана", предложил обменять гордость советской космонавтики на "сакральные останки". Все удары четкие – россияне профукали свою историческую гордость, а казахи свое помнят и требуют вернуть. При этом провоцируется интерес к хану, поднявшему восстание против "российских колонизаторов", хотя не удосуживаются сообщать, что голову Кенесары отделили от туловища не "русские колонизаторы", а соплеменники.

Воспоминания о хане немедленно окутывают позитивные отзывы украинских пользователей, которые и слово Кенесары выговорить не смогут, не говоря о деталях его "национального подвига". Зато казахов информируют о подобных выступлениях украинских "героев" – Мазепы, Выговского: мол, вот он, антиимперский фронт народов.

А то, что вопрос о "Буране" решается в межгосударственных арбитражах и что ученые России и Казахстана останков Кенесары не нашли ни в Эрмитаже, ни в Кунсткамере, ни на месте захоронения, уже никого не волнует. Украинцы шлют Даурену Муче "лучи поддержки", убеждая, что у Москвы надо забирать свои национальные святыни, как Киев забрал скифское золото из Крыма.

"Лучи поддержки"

Безапелляционность сетевых экспертов – проверенное средство со времен ристалищ, затевавшихся украинскими сетевиками из "Информнапалма" или "ИнформСопротивления".

Казахов натаскивают на лингвоцид

Например, во время спора вбрасывают тезис о том, что в Крыму отсутствует образование на крымско-татарском языке. Оперативно парировать ложь фактом наличия 16 школ и строительства 5 новых некому. Зато казахам преподносится аргумент "языковой дискриминации коренного народа" с намеком: вот что сделают с вами русские. Голод 30-х годов в Казахстане украинцы раскручивают на приемах раскрутки "голодомора".

Бездоказательная пропаганда "тотального глумления" над казахами со стороны русских во времена СССР тоже остается без разоблачения.

Откровения NurNura

Фактическое отсутствие русского (российского) информационного сопротивления в Казнете дает противникам интеграции широчайшие возможности для тупой популяризации своих идей, их продвижения в сознание сотен тысяч пользователей – настоящих и будущих русофобов. На этом участке Россия снова проигрывает.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636025460
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