 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.11.2021
14:56  В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:53  Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:50  Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
14:48  АмерГенерал Милли усмотрел конфигурацию "триполярной войны" в будущем мире
14:44  Последний казахский самурай. История поэта Арона Атабека, боровшегося с режимом со времен Желтоксана
14:41  Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:40  Вечный "Жаслык". Почему при Шавкате Мирзиееве тысячи людей продолжают сидеть в тюрьмах Узбекистана из-за своей веры

14:31  Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:25  Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума
13:12  Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post
12:11  Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:04  Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
11:54  Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков
11:45  Нужны/не нужны мигранты России? - Анна Семенец
11:43  Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:36  "Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов
11:06  Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:03  Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин
10:44  Влияние американо-китайского соперничества на отношения между Россией и Китаем, - Дм.Тренин
10:22  Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"
09:00  Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
08:19  Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев
07:14  В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...
00:11  Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
18:00  В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска
16:35  В Казахстане создан очередной "Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли"
16:28  Наш паровоз вперед летит - в Кабуле остановка... Зачем талибам "Железка"?
16:23  Тихая битва преемников: Борьбу за кремлевский трон ведут семь кланов, - "СП"
13:32  Рахмон сурово поручил обеспечить тадж-население электричеством и теплом
13:25  Китай идет к мировому лидерству в цифровой экономике, - А.Потеряйко
13:20  П.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима Филби
13:17  Многострадально-разворованный Исторический музей Кыргызстана обещают открыть до Нового года
13:14  Турция превратилась в благодатное поле для мафии
13:04  Таджики прекратили строительные работы на спорных участках кыргызской границы
12:04  "Улусы" европейской империи. Что стоит за польским мятежом в европейской империи: иллюзии и реальность, - В.Сутырин
11:34  В Киргизии создадут совместную с РФ Лизинговую компанию
11:09  У РосВластей нет антиковидного плана, - Сергей Шелин
11:06  Монгольские оружейники смастерили 1-й отечественный бронеавтомобиль. Любит морковку?..
10:47  Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
10:43  От отрицания до принятия. Как живут в Кыргызстане люди с ВИЧ-инфекцией, - 24.kg
09:59  Поток общих слов на саммите G20, - В.Катасонов
09:21  Байден поманит пальцем, Эрдоган снова забудет "дорогого друга" Путина, - "СП"
07:40  Киргизский Джалал-Абад. За дачу взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика"
01:59  Россию завлекают в сомнительно-"выгодный" бизнес в Афганистане
01:58  Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
01:55  Давление на туркменских граждан в Турции должно быть прекращено, - заявление 33 правозащитников
01:52  Песенка Киева спета: Украину разделят, как Польшу в 1939-м
00:09  В споре с Китаем Индия вооружится беспилотниками США, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:41 04.11.2021

Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана

Михаил Тищенко
Афганистан

15 октября в Афганистане произошел теракт - мечеть шиитской общины в Кандагаре атаковали смертники. Ответственность взяли на себя боевики из "Исламского государства", активизировавшиеся после падения правительства Афганистана и захвата власти прямыми конкурентами. "Талибан" теперь сам оказался в положении свергнутого им правительства - его власть пытаются подорвать, поставив под сомнение способность движения управлять происходящим в стране. И хотя у ИГ нет сил для прямого военного столкновения - по некоторым данным, в его распоряжении не более двух тысяч бойцов - в тактике террора и готовности не считаться с жертвами среди населения они не уступают своим противникам.

Теракт в Кандагаре произошел во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети города, когда там находились сотни людей. Как рассказали очевидцы, в здание вошли несколько вооруженных людей и стали стрелять, а когда охрана открыла огонь, один из террористов подорвал себя. Еще несколько взрывов произошли возле здания.

По предварительным данным, погибли более 40 человек, около 70 пострадали. Министерство внутренних дел Афганистана, которым теперь руководят талибы, выразило соболезнования, добавив, что в район происшествия направили специальный отряд для расследования и поиска сообщников подрывников. Мечетям шиитов также пообещали полицейскую охрану. До сих пор их охраняли только местные вооруженные добровольцы.

В преимущественно суннитском Афганистане шииты считаются конфессиональным меньшинством. "Исламское государство", которое в своей идеологии использует джихадистскую версию суннитского ислама, преследует их, обвиняя в "ереси". На счету группировки - массовые убийства шиитов в Ираке и Сирии и уничтожение их святынь.

Неделей раньше теракт по такому же сценарию произошел в Кундузе - во время пятничной молитвы смертник активировал взрывное устройство, погибли более 70 человек, около 140 пострадали. В обоих случаях ответственность взяли на себя боевики "Исламского государства".

"Исламское государство" в Афганистане давно пыталось соперничать с талибами за влияние, но особых результатов не добилось. Сейчас у группировки нет захваченных территорий, политических структур и военных сил, способных противостоять "Талибану" - по сути, она существует на уровне децентрализованной террористической сети. Однако у нее достаточно возможностей, чтобы попытаться подорвать власть своих оппонентов - теми же методами, которые применяли сами талибы против прежнего правительства (наряду с военной кампанией), терроризируя чиновников, полицию и мирное население.

За месяцы, прошедшие с момента захвата власти "Талибаном", "Исламское государство" организовало десятки атак. Некоторые - против талибов и тех, кто с ними связан. Например, в начале октября произошел взрыв у мечети в Кабуле, где собрались родственники одного из представителей нового правительства "Талибана".

Статья
Панджшерские львята. Как афганские силы сопротивления пытаются сдержать наступление "Талибана"

Боевики ИГ также объявили, что захватили и обезглавили представителя "ополчения" талибов на востоке, в Джелалабаде. Другие атаки - теракты с многочисленными жертвами среди мирных жителей, включая взрывы у аэропорта Кабула в августе. В результате погибли по меньшей мере 175 человек и около 120 пострадали.

Сам "Талибан" настаивает, что принимает меры против террористов. В начале октября, в частности, талибы сообщили о задержании небольшой группы сторонников "Исламского государства" близ Кабула. Талибы считают, что способны справиться с ними самостоятельно - даже без помощи США. Сейчас группировка не является для "Талибана" прямой угрозой, но подрывает его претензии на "полный контроль" над Афганистаном, попытки добиться признания и привлечь в страну инвесторов.

После теракта в Кандагаре Госдепартамент США напомнил, что международное сообщество ожидает от талибов "выполнения обещаний по борьбе с терроризмом" в Афганистане - особенно с "Исламским государством".

"Мы видим, что эти угрозы остаются актуальными, - сказал представитель ведомства на брифинге. - И мы будем следить за тем, чтобы страна не превратилась в территорию для подготовки атак на США и другие страны".

"Талибы, - отмечает журналистка Aljazeera Стефани Деккер в Кабуле, - активно разыгрывали карту безопасности. Они утверждали, что именно они могут навести в стране порядок. Теперь их заявления звучат все менее убедительно".

ИГ в Афганистане

"Исламское государство" появилось в Афганистане в середине 2010-х годов. В то время группировка находилась на пике своего влияния - она захватила часть территорий в Сирии и Ираке, провозгласив там свой "халифат", ее боевики действовали и в ряде других стран, включая Нигерию, Йемен и Сомали. В 2014 году она активизировала пропаганду в Пакистане и Афганистане с призывами признать ее власть, адресованными как местным радикальным группировкам, так и всем мусульманам.

Опорой "Исламского государства" в Афганистане стали бывшие боевики "Талибана" - те, кто был изгнан за какие-то нарушения или покинул ряды талибов по иным причинам, например, из-за недовольства скромными военными успехами (на тот момент) в противостоянии с правительством. ИГ объявило о создании там отдельного крыла "Вилаят Хорасан" - по названию исторической области в границах современных Афганистана и Пакистана

Обе группировки представляют радикальный ислам, но у них есть как религиозные, так и идеологические различия. В своих учениях они используют разные конфессиональные направления. "Исламское государство" пропагандирует идеи "глобального халифата", а запросы "Талибана" в целом ограничиваются контролем над Афганистаном.

Помимо прочего, в отличие от маргинальных группировок, согласившихся присягнуть на верность ИГ в некоторых странах, "Талибан" к середине 2010-х годов уже контролировал часть афганской территории и располагал достаточными военными силами, чтобы защитить их от посягательств террористов-конкурентов.

Группировки пытались договориться. Один из лидеров "Талибана" Мулла Мансур выступил с открытым посланием к "Исламскому государству", предложив присоединиться к "исламскому эмирату", отказаться от вражды и "вместе участвовать в джихаде".

Но альянс не состоялся. Между группировками начались прямые столкновения. Если талибы попадали в плен, "Исламское государство", используя привычную тактику террора, устраивало демонстративные казни - например, обезглавливало пленных и выкладывало видео на своих онлайн-площадках.

Формально "Исламское государство" в Афганистане противостояло практически всем - правительству, талибам, международным силам, включая контингент США. Но, по некоторым данным, участники затяжного военного конфликта пытались использовать фактор ИГ друг против друга.

Поступала информация о том, что боевики "Вилаята Хорасан" координировали свои атаки с "сетью Хаккани", близкой к талибам террористической организацией, лидеры которой недавно вошли в новое правительство.

Статья
Сын, брат, приятель "Аль-Каиды". Кто стоит во главе "Талибана" и претендует на высшие должности в Афганистане

При этом и талибы, и ИГ, даже при отсутствии формальной координации, действовали в унисон, используя тактику террора, чтобы подорвать власть прежнего президента Ашрафа Гани. В Афганистане также звучали предположения, что на раннем этапе использовать ИГ против талибов - для ослабления их позиций - рассчитывало и правительство.

Боевикам из "Вилаята Хорасан" удалось захватить часть восточной провинции Нангархар, но долго противостоять правительственным войскам и талибам они не смогли. В 2019 году президент Ашраф Гани объявил, что силы "Исламского государства" на востоке разгромлены; к тому времени группировка также пережила фиаско в Сирии и Ираке.

Тем не менее, ИГ сохранило присутствие в Афганистане как децентрализованная сеть, продолжавшая устраивать теракты. По имеющимся данным, присутствие группировки остается заметным в Нангархаре.

По оценке Совета безопасности ООН на середину 2021 года, "Вилаят Хорасан" располагает примерно 1,5-2 тысячами боевиков, в основном они сконцентрированы на востоке страны, но также формируют и отдельные автономные группы в разных частях Афганистана, "объединенные общей идеологией".

Лидеры "Исламского государства", отмечают авторы доклада, по-прежнему строят планы о создании "глобального халифата", в которых Афганистану отводится роль базы для распространения влияния группировки в Центральной и Южной Азии.

Власти США недавно рассказали о возможности сотрудничества с талибами против "Исламского государства", которое они относят к угрозам для глобальной безопасности. Впрочем, в Афганистане ранее звучали упреки и в адрес самих США, связанные с деятельностью группировки в стране.

Бывший президент Хамид Карзай фактически обвинил США в тайной поддержке "Исламского государства" ради собственных интересов. По его словам, американские власти долгое время закрывали глаза на убежища террористов в соседнем Пакистане, а уже после провозглашения "Вилаята Хорасан" его сторонники получали снабжение с вертолетов без опознавательных знаков. Карзай утверждает, что есть доказательства принадлежности этих вертолетов к "иностранным военным базам в Афганистане". Экс-президент предположил, что боевиков могли использовать, "чтобы создавать проблемы в регионе".

Фактических возможностей у группировки по утверждению своего влияния мало - только собственные силы "Талибана" насчитывают десятки тысяч боевиков, не считая доступа к официальным силовым структурам, который талибы получили после захвата власти в Афганистане.

Тем не менее, считают аналитики американского центра Уилсона, "Исламское государство" может видеть в сложившейся ситуации и дополнительные возможности, чтобы пополнить свои ряды за счет недовольных сторонников "Талибана" - например, фундаменталистов, недовольных "смягчением" режима, по сравнению с более радикальной версией 1990-х годов, или контактами руководства движения с США.

Военные действия и падение правительства Ашрафа Гани также сопровождались массовым освобождением или бегством заключенных из тюрем, включая и многих сторонников "Вилаята Хорасан". При этом свои теракты против мирных жителей ИГ превращает в оружие против самого "Талибана" оспаривая его заявления о контроле над Афганистаном и обещания обеспечить безопасность для жителей.

Источник - mediazona.ca
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636026060
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости Казахстана
- Выступление А.Перуашева на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения законопроекта о новой регуляторной политике в сфере предпринимательства
- Ералы Тугжанов ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита мест в школах Алматы
- "Ак жол" требует принять конкретные меры поддержки бизнеса в связи с задержкой грузоперевозок из КНР
- Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов проинформировал об изменениях в Закон "О науке"
- Запретить банкам и коллекторам изымать у должников имущество, сверх заложенного по кредиту
- В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество
- Внедрение платности на автодорогах республиканского значения
- Для эффективной борьбы с наркопреступностью нужно усовершенствовать законодательство – Nur Otan
- Бывшие послы Казахстана в Японии удостоены государственных наград Страны восходящего солнца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  