Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко

14:41 04.11.2021

Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана



Михаил Тищенко

Афганистан



15 октября в Афганистане произошел теракт - мечеть шиитской общины в Кандагаре атаковали смертники. Ответственность взяли на себя боевики из "Исламского государства", активизировавшиеся после падения правительства Афганистана и захвата власти прямыми конкурентами. "Талибан" теперь сам оказался в положении свергнутого им правительства - его власть пытаются подорвать, поставив под сомнение способность движения управлять происходящим в стране. И хотя у ИГ нет сил для прямого военного столкновения - по некоторым данным, в его распоряжении не более двух тысяч бойцов - в тактике террора и готовности не считаться с жертвами среди населения они не уступают своим противникам.



Теракт в Кандагаре произошел во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети города, когда там находились сотни людей. Как рассказали очевидцы, в здание вошли несколько вооруженных людей и стали стрелять, а когда охрана открыла огонь, один из террористов подорвал себя. Еще несколько взрывов произошли возле здания.



По предварительным данным, погибли более 40 человек, около 70 пострадали. Министерство внутренних дел Афганистана, которым теперь руководят талибы, выразило соболезнования, добавив, что в район происшествия направили специальный отряд для расследования и поиска сообщников подрывников. Мечетям шиитов также пообещали полицейскую охрану. До сих пор их охраняли только местные вооруженные добровольцы.



В преимущественно суннитском Афганистане шииты считаются конфессиональным меньшинством. "Исламское государство", которое в своей идеологии использует джихадистскую версию суннитского ислама, преследует их, обвиняя в "ереси". На счету группировки - массовые убийства шиитов в Ираке и Сирии и уничтожение их святынь.



Неделей раньше теракт по такому же сценарию произошел в Кундузе - во время пятничной молитвы смертник активировал взрывное устройство, погибли более 70 человек, около 140 пострадали. В обоих случаях ответственность взяли на себя боевики "Исламского государства".



"Исламское государство" в Афганистане давно пыталось соперничать с талибами за влияние, но особых результатов не добилось. Сейчас у группировки нет захваченных территорий, политических структур и военных сил, способных противостоять "Талибану" - по сути, она существует на уровне децентрализованной террористической сети. Однако у нее достаточно возможностей, чтобы попытаться подорвать власть своих оппонентов - теми же методами, которые применяли сами талибы против прежнего правительства (наряду с военной кампанией), терроризируя чиновников, полицию и мирное население.



За месяцы, прошедшие с момента захвата власти "Талибаном", "Исламское государство" организовало десятки атак. Некоторые - против талибов и тех, кто с ними связан. Например, в начале октября произошел взрыв у мечети в Кабуле, где собрались родственники одного из представителей нового правительства "Талибана".



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Боевики ИГ также объявили, что захватили и обезглавили представителя "ополчения" талибов на востоке, в Джелалабаде. Другие атаки - теракты с многочисленными жертвами среди мирных жителей, включая взрывы у аэропорта Кабула в августе. В результате погибли по меньшей мере 175 человек и около 120 пострадали.



Сам "Талибан" настаивает, что принимает меры против террористов. В начале октября, в частности, талибы сообщили о задержании небольшой группы сторонников "Исламского государства" близ Кабула. Талибы считают, что способны справиться с ними самостоятельно - даже без помощи США. Сейчас группировка не является для "Талибана" прямой угрозой, но подрывает его претензии на "полный контроль" над Афганистаном, попытки добиться признания и привлечь в страну инвесторов.



После теракта в Кандагаре Госдепартамент США напомнил, что международное сообщество ожидает от талибов "выполнения обещаний по борьбе с терроризмом" в Афганистане - особенно с "Исламским государством".



"Мы видим, что эти угрозы остаются актуальными, - сказал представитель ведомства на брифинге. - И мы будем следить за тем, чтобы страна не превратилась в территорию для подготовки атак на США и другие страны".



"Талибы, - отмечает журналистка Aljazeera Стефани Деккер в Кабуле, - активно разыгрывали карту безопасности. Они утверждали, что именно они могут навести в стране порядок. Теперь их заявления звучат все менее убедительно".



ИГ в Афганистане



"Исламское государство" появилось в Афганистане в середине 2010-х годов. В то время группировка находилась на пике своего влияния - она захватила часть территорий в Сирии и Ираке, провозгласив там свой "халифат", ее боевики действовали и в ряде других стран, включая Нигерию, Йемен и Сомали. В 2014 году она активизировала пропаганду в Пакистане и Афганистане с призывами признать ее власть, адресованными как местным радикальным группировкам, так и всем мусульманам.



Опорой "Исламского государства" в Афганистане стали бывшие боевики "Талибана" - те, кто был изгнан за какие-то нарушения или покинул ряды талибов по иным причинам, например, из-за недовольства скромными военными успехами (на тот момент) в противостоянии с правительством. ИГ объявило о создании там отдельного крыла "Вилаят Хорасан" - по названию исторической области в границах современных Афганистана и Пакистана



Обе группировки представляют радикальный ислам, но у них есть как религиозные, так и идеологические различия. В своих учениях они используют разные конфессиональные направления. "Исламское государство" пропагандирует идеи "глобального халифата", а запросы "Талибана" в целом ограничиваются контролем над Афганистаном.



Помимо прочего, в отличие от маргинальных группировок, согласившихся присягнуть на верность ИГ в некоторых странах, "Талибан" к середине 2010-х годов уже контролировал часть афганской территории и располагал достаточными военными силами, чтобы защитить их от посягательств террористов-конкурентов.



Группировки пытались договориться. Один из лидеров "Талибана" Мулла Мансур выступил с открытым посланием к "Исламскому государству", предложив присоединиться к "исламскому эмирату", отказаться от вражды и "вместе участвовать в джихаде".



Но альянс не состоялся. Между группировками начались прямые столкновения. Если талибы попадали в плен, "Исламское государство", используя привычную тактику террора, устраивало демонстративные казни - например, обезглавливало пленных и выкладывало видео на своих онлайн-площадках.



Формально "Исламское государство" в Афганистане противостояло практически всем - правительству, талибам, международным силам, включая контингент США. Но, по некоторым данным, участники затяжного военного конфликта пытались использовать фактор ИГ друг против друга.



Поступала информация о том, что боевики "Вилаята Хорасан" координировали свои атаки с "сетью Хаккани", близкой к талибам террористической организацией, лидеры которой недавно вошли в новое правительство.



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При этом и талибы, и ИГ, даже при отсутствии формальной координации, действовали в унисон, используя тактику террора, чтобы подорвать власть прежнего президента Ашрафа Гани. В Афганистане также звучали предположения, что на раннем этапе использовать ИГ против талибов - для ослабления их позиций - рассчитывало и правительство.



Боевикам из "Вилаята Хорасан" удалось захватить часть восточной провинции Нангархар, но долго противостоять правительственным войскам и талибам они не смогли. В 2019 году президент Ашраф Гани объявил, что силы "Исламского государства" на востоке разгромлены; к тому времени группировка также пережила фиаско в Сирии и Ираке.



Тем не менее, ИГ сохранило присутствие в Афганистане как децентрализованная сеть, продолжавшая устраивать теракты. По имеющимся данным, присутствие группировки остается заметным в Нангархаре.



По оценке Совета безопасности ООН на середину 2021 года, "Вилаят Хорасан" располагает примерно 1,5-2 тысячами боевиков, в основном они сконцентрированы на востоке страны, но также формируют и отдельные автономные группы в разных частях Афганистана, "объединенные общей идеологией".



Лидеры "Исламского государства", отмечают авторы доклада, по-прежнему строят планы о создании "глобального халифата", в которых Афганистану отводится роль базы для распространения влияния группировки в Центральной и Южной Азии.



Власти США недавно рассказали о возможности сотрудничества с талибами против "Исламского государства", которое они относят к угрозам для глобальной безопасности. Впрочем, в Афганистане ранее звучали упреки и в адрес самих США, связанные с деятельностью группировки в стране.



Бывший президент Хамид Карзай фактически обвинил США в тайной поддержке "Исламского государства" ради собственных интересов. По его словам, американские власти долгое время закрывали глаза на убежища террористов в соседнем Пакистане, а уже после провозглашения "Вилаята Хорасан" его сторонники получали снабжение с вертолетов без опознавательных знаков. Карзай утверждает, что есть доказательства принадлежности этих вертолетов к "иностранным военным базам в Афганистане". Экс-президент предположил, что боевиков могли использовать, "чтобы создавать проблемы в регионе".



Фактических возможностей у группировки по утверждению своего влияния мало - только собственные силы "Талибана" насчитывают десятки тысяч боевиков, не считая доступа к официальным силовым структурам, который талибы получили после захвата власти в Афганистане.



Тем не менее, считают аналитики американского центра Уилсона, "Исламское государство" может видеть в сложившейся ситуации и дополнительные возможности, чтобы пополнить свои ряды за счет недовольных сторонников "Талибана" - например, фундаменталистов, недовольных "смягчением" режима, по сравнению с более радикальной версией 1990-х годов, или контактами руководства движения с США.



Военные действия и падение правительства Ашрафа Гани также сопровождались массовым освобождением или бегством заключенных из тюрем, включая и многих сторонников "Вилаята Хорасан". При этом свои теракты против мирных жителей ИГ превращает в оружие против самого "Талибана" оспаривая его заявления о контроле над Афганистаном и обещания обеспечить безопасность для жителей.