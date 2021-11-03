 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:53 04.11.2021

Букеровскую премию получил писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут

Дэймон Гэлгут получил Букера с третьей попытки

Букеровская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из ЮАР Дэймону Гэлгуту за роман-сагу "Обещание" о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены.

"Я очень, по-настоящему, смиренно благодарен", - сказал Дэймон Гэлгут, принимая главную премию англоязычной литературы на церемонии 3 ноября в Лондоне, в Радиотеатре Би-би-си.

Писатель и драматург Дэймон Гэлгут, которому через неделю с небольшим исполнится 58 лет, попал в шортлист номинантов Букеровской премии уже в третий раз. Первые два были в 2003 и 2010 годах.

Престижнейшее звание лауреата Букеровской премии и 50 тысяч фунтов (68,2 тыс долларов) впридачу Гэлгут получил за роман "Обещание" (The Promise), действие которого происходит в течение 40 лет.

Главная сюжетная линия в нем - обещание старой хозяйки фермы под Преторией подарить служанке дом, в котором она живет. Обещание, которое следующие поколения белой семьи фермеров никак не могут выполнить.

"Это захватывающая сага об упадке и крахе белой южноафриканской семьи. Она нашпигована разными происшествиями - секс, наркотики, стрельба - в ней есть драматизм, конфликт и смерть. Но есть и неожиданно много комичного. Я смеялась", - рассказывает обозреватель Би-би-си Ребекка Джонс.

"С другой стороны, сквозь призму истории этой одной семьи "Обещание" показывает историю всей Южной Африки и ее трудного перехода от апартеида к многорасовой демократии. Так что эта книга многоуровневая - и в то же время компактная: меньше 300 страниц", - добавляет Джонс.

Источник - BBC
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