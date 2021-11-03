В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться

14:56 04.11.2021

Ангелина Багдасарян

Вазген Варжабетян



В одной из школ Лос-Анджелеса уволили сразу 7 человек, которые отказались прививаться от коронавируса.



Всего же по Калифорнии отстранены от уроков или отправлены в отпуск за свой счет тысячи учителей, отказавшихся вакцинироваться.



Что их ждет?



