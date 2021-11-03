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|В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:56 04.11.2021
Ангелина Багдасарян
Вазген Варжабетян
В одной из школ Лос-Анджелеса уволили сразу 7 человек, которые отказались прививаться от коронавируса.
Всего же по Калифорнии отстранены от уроков или отправлены в отпуск за свой счет тысячи учителей, отказавшихся вакцинироваться.
Что их ждет?