Россия объявила "лимонную войну" Турции

19:11 04.11.2021

Россия ограничила ввоз лимонов из Турции



3 ноября 2021, Антон Никитин



Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" в связи с выявленным превышением допустимого уровня пестицидов, сообщили в пресс-службе ведомства.



"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция […> нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.



В ведомстве добавили, что указанная продукция подлежит изъятию из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. С 3 ноября 2021 года ввоз лимонов данной компании приостанавливается.



Напомним, с прошлой пятницы Россия приостановила ввоз мандаринов из Турции. При этом Минсельхоз Турции опроверг полный запрет на поставки мандаринов в Россию.