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Пуск "Северного потока-2" отложили до весны 22-го. Европа будет зимовать в валеночках, - "СП"
19:25 04.11.2021

"Северный поток-2" снова в нокауте - сертификация отложена до мая
Противники проекта оставят Европу без газа предстоящей зимой?
Дмитрий Родионов
"Северный поток-2" снова в нокауте – сертификация отложена до мая

Материал комментируют:
Александр Фролов Алексей Ильяшевич

Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод "Северный поток-2" до конца 2021 года, считает глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

"Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что „Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС - важное и правильное мнение, которое я разделяю", - сказал Эрнст. При этом он усомнился, что ФРГ начнет получать газ через газопровод до конца этого года.

По словам депутата, Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. "После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", - рассказал он.

Как отмечают в BNetzA, Еврокомиссия не имеет права наложить вето, однако агентство "должно в максимально возможной степени учитывать мнение ЕК".

Ранее в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации "Северного потока-2" продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 8 мая 2022 года. Причина - федеральное сетевое агентство Германии после получения документов по газопроводу должно вынести предварительное решение о сертификации в течение четырех месяцев, то есть до 8 января, после чего его в течение двух месяцев будут изучать в ЕК. В частности, речь идет о проверке соответствия проекта европейским правилам энергетики. И хотя вердикт не будет носить обязательный характер, ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию может затянуться как раз до 8 мая - у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение еще на два месяца.

При этом агентство высказало уверенность в том, что в самой Германии проблем с одобрением газопровода возникнуть не должно. Правительство Ангелы Меркель всегда поддерживало проект, и с ее возможным преемником, кандидатом от СДПГ Олафом Шольцем, изменений не произойдет: его партия тоже выступала за строительство трубопровода.

Теоретически процесс сертификации действительно может затянуться до мая, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

- Но европейская бюрократия ускоряется, когда очень надо (например, с сертификацией украинской газотранспортной системы), - отмечает он.

"СП": - ЕК, по-вашему, будет затягивать процесс?

- Как тут угадать? Я бы предположил, что выдерживать весь возможный срок не будут, но это лишь предположение.

"СП": - Ранее "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей на Украине и в Польше. Рассчитывали на "СП-2"?

- Бронирование происходит, исходя из запланированных объемов поставок, которые зависят от контрактных обязательств. Если взять украинское направление, то в 2021 году (по сравнению с 2020-м) снижение прокачки происходило за счет запуска балканского продолжения "Турецкого потока". Притом "Газпром" прокачал через Украину примерно на 10% больше, чем это предусмотрено контрактом. Теперь эти 10% пойдут через Балканы в рамках нового контракта, подписанного с Венгрией.

Забронировать мощности "Ямал-Европы" еще успеют. Если в них появится надобность…

"СП": - Если представить себе, что ввод "СП-2" отложится до весны, насколько благополучно Европа переживет зиму?

- Прохождение зимы никак не зависит от запуска "Северного потока-2". Этот газопровод служит только для перераспределения существующих потоков, а не для создания новых. Точно так же и с ценами на газ (если мы говорим о спотовых котировках) запуск этого газопровода не имеет ничего общего.

"СП": - Одобрение ЕК - это последняя преграда? После этого уже ничего не сможет помешать запуску?

- Запуску нет, а вот эксплуатации будут мешать. Будут ограничивать через суды возможность стопроцентной загрузки.

- Затягивание тут вполне вероятно, - уверен политолог Алексей Ильяшевич.

- Полагаю, противники проекта избрали новую тактику, которую можно описать словами "не съем, так понадкусываю". Если запуск трубы нельзя остановить, то нужно этот момент максимально отсрочить.

"СП": - Как считают представители BNetzA, ЕК не имеет права наложить вето. А если наложит?

- Я, к сожалению, не обладаю информацией, какими документами в этом вопросе регламентируются отношения немецкого регулятора и Еврокомиссии. Это немцы сказали, что ЕК не может наложить вето. Возможно, в Брюсселе считают иначе. В любом случае, все упирается не в запуск трубы, а в применение норм Третьего энергопакета.

Обновленную Газовая директиву ЕС имплементировали в немецкое законодательство. Если в процессе сертификации "СП-2" она будет нарушена, начнутся судебные разбирательства. В теории Германия может пойти по пути Польши, на которую наложили штраф за каждый день эксплуатации шахты "Туров". Но это совсем уж экстремальный сценарий.

"СП": - Будет ли ЕК тянуть все четыре месяца - максимальный положенный срок?

- Трудно сказать. Все-таки Германия - не последняя страна Евросоюза, именно ее представитель возглавляет ЕК. С другой стороны, евробюрократия традиционно настроена антироссийски. Если можно тянуть с проверкой "СП-2", то она, скорее всего, будет тянуть. Но сроки сертификации могут зависеть еще и от того, какая ситуация сложится на газовом рынке Европы в январе.

"СП": - В Германии уже точно с одобрением проблем не будет?

- Федеральное сетевое агентство - независимый орган, его состав не зависит от смены правительства. Мне кажется, этот вопрос не стоит политизировать. Есть труба, есть оператор - их нужно сертифицировать! Немецкий регулятор не может этого не сделать.

"СП": - Не рано ли "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей на Украине и в Польше, явно рассчитывая на "СП-2"?

- Не думаю. Во-первых, в случае необходимости эти мощности (что в Польше, что на Украине) можно будет выкупать на суточных аукционах. Получится чуть дороже, но цены на газ в Европе позволяют закрыть на это глаза. Во-вторых, у "Газпрома" и без запуска "СП-2" будет все хорошо: большие объемы поставок в дальнее зарубежье, высокие цены. И не похоже, что до весны рыночная конъюнктура радикально изменится.

"СП": - Если представить себе, что ввод "СП-2" отложится до весны, насколько это критично?

- Для "Газпрома", как я уже сказал, совсем не критично. А вот у Европы проблемы уже начались: в отопительный период она вошла с дефицитом газа. Ей стоило бы поторопиться с запуском "СП-2" хотя бы потому, что сам факт запуска собьет спекулятивную волну - цены снизятся одномоментно и существенно.

Источник - svpressa.ru
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