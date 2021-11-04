 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев провел смотр северо-казахстанских елба-хунвейбинов
20:19 04.11.2021

Токаев: Молодежный кадровый резерв – это резерв государства

4 ноября 2021,
Глава государства встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с представителями региона в Президентском молодежном кадровом резерве.

В ходе беседы аким Иртышского района Аян Бейсекин, первый заместитель областного филиала партии Nur Otan Илья Теренченко, член совета директоров АО "Экибастузская ГРЭС-2" Дамир Суентаев и другие участники кадрового резерва высказали признательность главе государства за предоставленную возможность реализовать их потенциал. По мнению выступавших, такие инициативы, как создание Президентского молодежного кадрового резерва, выборы сельских акимов, открывают хорошие перспективы для молодежи, – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Президент обсудил с молодыми людьми ситуацию в области, отметив их высокую ответственность за решение стоящих проблем.

Молодежный кадровый резерв – это резерв государства. Значение участия в резерве не в том, чтобы стать большим начальником, а в том, чтобы трудиться на благо страны. Для развития государства нужны такие специалисты, как вы. Сегодня мы открыто обсудили проблемные вопросы региона и страны. Мы рассчитываем на ваше участие в их решении. Желаю успехов во всех ваших начинаниях, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Источник - Zakon.kz
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