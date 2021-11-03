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Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось, - Павел Кухмиров
00:22 05.11.2021

Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось
Павел Кухмиров о критическом утрате влияния России во взрывоопасном регионе.

Таджикистан разрешил Китаю построить на своей территории новую военную базу, ее расположат рядом с афганской границей.

Строительство нового объекта было одобрено 27 октября в нижней палате таджикского парламента: законодатели голосовали по поводу соглашения, достигнутого между внешнеполитическим ведомством Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая.

Решение было принято из серьезных опасений за безопасность страны со стороны захваченного исламистами Афганистана.

На деле такое сообщение означает только одно: Китай уже напрямую заходит в зону влияния России, причем делает это военной силой. Данные новости подчеркнуто не афишируются (как вы думаете, почему). Но не сказать, чтобы они звучали совсем уж как гром среди ясного неба. Меньше всего их можно охарактеризовать словом "внезапно".

Как минимум потому, что новая китайская база в Таджикистане - не первая.

Еще одна, существующая в Горно-Бадахшанском автономном районе республики минимум с 2015-2016 гг., официальным Душанбе долго и упорно отрицалась. Даже несмотря на то, что журналисты выложили в сеть фото и видеорепортажи с объекта.

Утверждалось, что это таджикская база, построенная китайцами и при финансировании китайцев. Однако деликатно замалчивался тот факт, что там почему-то и службу несли китайские солдаты. О чем свидетельствовали и журналисты, и местные жители.

Новая база тоже будет находиться в Горном Бадахшане, то есть у афганской границы. Де-юре это будет база СОБРа таджикского МВД, строительство которой проспонсирует Китай (на $8,5 млн.). Но вот только Китай никогда и никуда просто так деньги не вкладывает, а значит, как минимум, вместе с "таджикским СОБРом" там будут и "китайские инструкторы". Причем их будет больше, чем "бойцов таджикского СОБРа" (если таковые вообще будут там присутствовать).

В итоге восточная часть таджикской границы с Афганистаном полностью отходит Китаю: два объекта ее абсолютно перекрывают. Теперь расклад на этой границе будет таким: восточная часть - китайские базы в Мургабском и Ишкашимском районах, и западная часть - России (201-я база в Хатлонской области и новая погранзастава там же). Ну, плюс еще фрагментарное, едва ощутимое присутствие США.

Как такое могло случиться? А оно просто не могло не случиться. По одной простой причине: нынешний внешнеполитический блок РФ допустил критическую утрату влияния не только на Украине и в Закавказье, но и в Средней Азии.

И дело даже не в том, что свято место пусто не бывает (хотя и это тоже). У Китая банально нет другого выхода: он (в отличие от некоторых) защищает собственные интересы. С которыми совершенно не сочетается то, что в Среднюю Азию на освобожденное РФ место лезут не только исламисты, но еще и американцы с турками. Вот уж кого китайцам у собственных границ точно не надо.

Нищий, экономически депрессивный Таджикистан - это самое слабое звено в ходе возможного начала экспансии исламизма из Афганистана, который пойдет отнюдь не только на север.

Так что предъявлять претензии китайцам в этом плане просто смешно. Вопрос в другом: а мы сами-то что предпринимаем по этому поводу?

Ведь основной мишенью исламистов все равно будет Россия. Китай - цель второстепенная. А у нас только в этом году российское гражданство получат свыше 100 тысяч таджиков. Что, нашим дорогим капиталистам требуется дешевая, полурабская рабочая сила? Ну, все имеет цену. Китай это понимает. А мы понимаем?

И это еще не говоря о том, что китайцы попросту отжимают у РФ геополитическое пространство. Они не спешат. Они действуют медленно. Фактор времени они воспринимают иначе, чем мы. И пока что это время работает на них.

Так может, начать уже как-то и что-то делать с этим?

Риторический вопрос в пустоту.

Павел Кухмиров
3.11.21

Источник - sevastopol.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636060920
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