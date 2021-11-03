Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки

00:43 05.11.2021

И какие выгоды участникам альянса дает осторожный подход к наращиванию добычи



Ирина Кезик



Прежние договоренности ОПЕК+ о темпах наращивания добычи нефти остались в силе из-за роста американских запасов, новой волны пандемии и сокращения инвестиций в отрасль. Так опрошенные "Известиями" эксперты прокомментировали решение участников альянса не менять параметры сделки. 4 ноября они оставили ежемесячное увеличение добычи на прежнем уровне - 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК+ не прислушалась к призыву американского президента Джо Байдена, который просил увеличить производство нефти на 600–800 тыс. баррелей.



Строго по плану



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ОПЕК+ решила не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится итоговом коммюнике.



"Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в декабре 2021 года", - говорится в решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.



Также альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Он рассчитывает к концу сентября 2022-го постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 млн баррелей в сутки.



Таким образом, на участников альянса не оказал влияния уровень цен, который сегодня находится на многолетних максимумах: марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре $82–84 за баррель и достигала в конце месяца $86, максимума с 2018 года.



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За скобками производители нефти оставили и призывы президента США Джо Байдена. На днях он обвинил Россию и ОПЕК в том, что цены на нефть и бензин повышаются именно из-за их отказа добывать больше. По данным агентства Bloomberg, США просили ОПЕК+ увеличить в декабре ежемесячную добычу на 600–800 тыс. баррелей. Но, как выяснилось, несмотря на имеющийся дефицит на рынке и рост котировок, члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают высказываться в пользу сохранения текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.



Осторожный подход



Как отметил после заседания ОПЕК+ российский вице-премьер Александр Новак, комментируя позицию США, решение о добыче принималось с учетом "мирового баланса спроса и предложения".



- Безусловно, если мы будем видеть, что значительно будет восстанавливаться спрос, даже несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать, - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.



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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в конце октября подчеркивал необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи, поскольку кризис на рынке может быть пройден не до конца. Он также указывал на риск значительного накопления нефтяных запасов в 2022 году и отмечал, что повышение производства нефти сейчас вряд ли способно решить проблему с ростом цен на бензин в США или газ в мире.



- Страны-участницы альянса закономерно решили максимально воспользоваться ситуацией, сложившейся на мировом рынке энергоресурсов. Сегодня нефтяной рынок - это явно рынок продавца, где спрос превышает предложение. И, учитывая наблюдающийся экономический рост во многих странах мира на фоне некоторого постпандемийного восстановления, спрос на энергоресурсы будет продолжать расти, - отметил в беседе с "Известиями" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. - При этом уникальность ситуации заключается в том, что сегодня рост спроса на нефть происходит не только за счет увеличения ее использования в традиционных сферах, прежде всего в транспортном секторе, но и благодаря частичному вытеснению резко подорожавших газа и угля.



Нарастить жирок



Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук отметил, что ОПЕК+ не стала менять параметры сделки, глядя на рост американской добычи и запасов. В конце октября минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 октября выросли на 3,3 млн баррелей, хотя прогноз предполагал увеличение только на 2,2 млн. Добыча в стране за неделю повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 11,5 млн.



Кроме того, по словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, участники альянса не стали прислушиваться к просьбам американского лидера, потому что сегодняшние цены комфортны для производителей.



- В настоящий момент рынок углеводородов живет в условиях энергоперехода. Многие инвесторы, прислушиваясь к "зеленым" лозунгам политиков, сокращают свои инвестиции в отрасль. Об этом говорят и за океаном, и в России, - напомнила собеседница "Известий".



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Ранее о дефиците вложений говорил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Он оценил нехватку средств до 2025 года в $135 млрд. Об этом же заявлял и бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон. "Вероятно, за последние 18 и определенно за 12 месяцев объем капиталовложений в нефтегазовые разработки резко упал по сравнению с тем, каким он был на протяжении более чем 10 лет", - отмечал Ситтон.



- Решение членов картеля позволит производителям нефти "нарастить жирок", ведь никто не считает, что энергопереход будет простым и быстрым. Тем более что новая волна коронавируса заставляет нефтяников думать наперед, - говорит Екатерина Косарева.



По словам Валерия Андрианова, свою роль сыграло и то, что Байдену в отличие от Трампа пока не удалось наладить диалог с нефтегазовой отраслью ни в своей стране, ни на мировом уровне. Он известен как заядлый сторонник энергоперехода, и ряд уже принятых им мер направлен как раз на ограничение развития нефтегазового комплекса в США. Что, как представляется, тоже вносит свой вклад в обострение ситуации на мировом рынке энергоресурсов.



- Поэтому у Эр-Рияда и других стран-членов ОПЕК есть основания не слишком прислушиваться к "рекомендациям" Байдена. Понятно, что как только цены на нефть стабилизируются, он первым будет ратовать за урезание добычи углеводородов и рост доли возобновляемых источников энергии в глобальном энергобалансе. Возможно, Байдену удалось бы уговорить саудитов и их союзников увеличить добычу, если бы Вашингтон мог предложить им какие-либо адекватные политические или экономические уступки. Но такого козыря на руках у Байдена, судя по всему, нет, - заключил собеседник "Известий".



Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ запланирована на 2 декабря, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в четверг заседания.