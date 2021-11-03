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Китай уже "первая экономика мира"? - Le Figaro
00:46 05.11.2021

3 ноября 2021 г.
Алексис Ферчак | Le Figaro

(...) "Принято считать, что Соединенные Штаты остаются ведущей экономической державой мира, а Китай понемногу их догоняет. Тем не менее, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, который называет себя "другом китайцев", недавно назвал Народную Республику "первой экономикой мира по паритету покупательной способности", - пишет Le Figaro.

"Пекин действительно оказывается в процессе изоляции, но с учетом того, что сегодня он является первой экономикой мира по паритету покупательной способности, это все же относительная изоляция. И поэтому сегодня проявляются силовые эффекты, в частности, в балансе сил между Соединенными Штатами и Китаем, - заявил Жан-Пьер Раффарен на радиостанции RTL. - Фактически происходит гонка за мировое лидерство, то, что называется ловушкой Фукидида, то есть когда держава номер один видит приближающуюся державу номер два и не соглашается с этим, а держава номер два уже представляет себя на месте державы номер один".

(...) "Сразу скажем: Жан-Пьер Раффарен совершенно прав, заявляя о том, что Китай сегодня является первой экономикой планеты "по паритету покупательной способности" (ППС), если быть точным, с 2017 года. И тут важно добавить кажущуюся загадочной аббревиатуру ППС, потому что "в текущих долларах" ВВП (валовый внутренний продукт) США всегда превышает ВВП Китая. Это два традиционных метода измерения экономической мощи страны: ВВП имеет достоинство простоты, мы довольствуемся лишь подсчетом долларов, но ППС более точен, поскольку он учитывает тот факт, что мы не покупаем то же самое за один доллар в центре Нью-Йорка или в провинциальном городке Китая", - отмечает автор статьи Алексис Ферчак.

(...) "Именно данное различие и измеряет "паритет покупательной способности". Говоря экономическим языком и используя определение Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), "паритет покупательной способности (ППС) - это курс конвертации валюты, который позволяет выразить в общей единице покупательную способность различных валют. Этот показатель выражает соотношение между количеством денежных единиц, необходимых в разных странах для получения одной и той же "корзины" товаров и услуг".

(...) "Такие различия могут быть огромными. Так, например, Франция, шестая держава мира по номинальному значению ВВП в долларовом выражении по текущему обменному курсу, оказывается только девятой по ППС, уступая Индии, России или Бразилии. И наоборот, Россия, будучи одиннадцатой экономикой мира по номинальному значению ВВП в долларовом выражении, находится на шестой позиции по ППС", - анализирует журналист.

(...) "Возвращаясь к Китаю, следует отметить, что если измерять по паритету покупательной способности, то ВВП (валовой внутренний продукт) Китая (24,273 млрд долларов в 2020 году) выше, чем у Соединенных Штатов (20,973 млрд долларов). Совсем другое дело, если более классически рассматривать ВВП в "текущих долларах": Соединенные Штаты сохраняют первое место (20,940 млрд в 2020 году), второе место занимает Китай (14,723 млрд долларов в 2020 году). Однако динамика для Пекина оказывается благоприятной, и это даже при том, что его рост, измеряемый двузначными числами, имеет тенденцию к снижению. Большинство экспертов считают, что Китай может обогнать США к 2030 году", - говорится далее.

(...) "Однако подобные прогнозы не способны скрыть слабости китайской экономики. Коммунистический режим, ставший "мировой фабрикой" в 1980-х годах, все еще во многом зависит от своего экспорта - потребление его среднего класса еще далеко от достаточного - и поэтому чувствителен к потенциальным внешним потрясениям. К тому же непрозрачный долг Китая, составляющий более 300% его ВВП, включая его частный компонент, представляет собой еще один риск, нависший над его экономикой, в то время как у Пекина нет волшебной палочки США, доллара, который по-прежнему представляет собой 60% доли в мировых резервах (по сравнению с 3% для китайского юаня)", - пишет LeFigaro.

(...) "Более того, эти измерения касаются ВВП страны в целом и, следовательно, не отражают богатство на душу населения. Для этого нужно поинтересоваться ВВП на душу населения. На этот раз Китай, который автоматически по-прежнему является первой демографической державой мира (1,4 млрд жителей), хотя его скоро обгонит Индия, по благосостоянию своих граждан отстает от Соединенных Штатов (330 млн жителей). Китайский ВВП на душу населения, выраженный в текущих долларах (10 500 долларов в 2020 году), в 6 раз ниже, чем американский ВВП на душу населения (63 544 доллара)", - продолжает издание.

(...) "Итак, Жан-Пьер Раффарен прав, утверждая, что Китай уже является первой экономикой мира по паритету покупательной способности. В текущих долларах этого пока нет, однако уже возникает вопрос по поводу пересечения кривых - возможно, это произойдет около 2030 года - с учетом разрыва в росте. Зато с учетом численности китайского населения, американцы индивидуально и в среднем все еще намного богаче китайцев", - резюмирует Алексис Ферчак.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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