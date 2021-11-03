 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.11.2021
01:59  "Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:49  Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
01:13  Уволен мининформ Узбекистана Садиков
01:08  Иран вносит интригу в переговоры по ядерному соглашению, - Ст.Тарасов
00:54  Тонкая красная линия: экономисты предупреждают о начале стагфляции в Китае
00:46  Китай уже "первая экономика мира"? - Le Figaro
00:43  Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки

00:26  Bank of America: Нефть рванет к $120 за баррель через полгода
00:22  Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось, - Павел Кухмиров
00:19  COVID-19 уменьшает объем серого вещества в мозге, - StudyFinds
00:17  Путин в Севастополе посетил Мемориал примирения "белых" и "красных"
Четверг, 04.11.2021
20:19  Токаев провел смотр северо-казахстанских елба-хунвейбинов
19:25  Пуск "Северного потока-2" отложили до весны 22-го. Европа будет зимовать в валеночках, - "СП"
19:11  Россия объявила "лимонную войну" Турции
14:56  В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:53  Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:50  Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
14:48  АмерГенерал Милли усмотрел конфигурацию "триполярной войны" в будущем мире
14:44  Последний казахский самурай. История поэта Арона Атабека, боровшегося с режимом со времен Желтоксана
14:41  Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:40  Вечный "Жаслык". Почему при Шавкате Мирзиееве тысячи людей продолжают сидеть в тюрьмах Узбекистана из-за своей веры
14:31  Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:25  Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума
13:12  Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post
12:11  Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:04  Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
11:54  Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков
11:45  Нужны/не нужны мигранты России? - Анна Семенец
11:43  Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:36  "Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов
11:06  Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:03  Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин
10:44  Влияние американо-китайского соперничества на отношения между Россией и Китаем, - Дм.Тренин
10:22  Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"
09:00  Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
08:19  Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев
07:14  В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...
00:11  Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
18:00  В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска
16:35  В Казахстане создан очередной "Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли"
16:28  Наш паровоз вперед летит - в Кабуле остановка... Зачем талибам "Железка"?
16:23  Тихая битва преемников: Борьбу за кремлевский трон ведут семь кланов, - "СП"
13:32  Рахмон сурово поручил обеспечить тадж-население электричеством и теплом
13:25  Китай идет к мировому лидерству в цифровой экономике, - А.Потеряйко
13:20  П.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима Филби
13:17  Многострадально-разворованный Исторический музей Кыргызстана обещают открыть до Нового года
13:14  Турция превратилась в благодатное поле для мафии
13:04  Таджики прекратили строительные работы на спорных участках кыргызской границы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Уволен мининформ Узбекистана Садиков
01:13 05.11.2021

Сообщается об отставке советника премьера и главы Мининфокома
Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента, сообщил об освобождении от должностей советника премьера по IT Олимжона Умарова и министра ИКТ Шухрата Садикова. Это связано с ограничением доступа к соцсетям. Официального подтверждения этой информации пока не было. Некоторые ресурсы остаются недоступными с лета.

Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента Узбекистана, в четверг сообщил об освобождении от должностей советника премьер-министра - начальника Департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова и министра по развитию ИТ и коммуникаций Шухрата Садикова.

Канал уточняет, что это связано с временным ограничением Государственной инспекцией "Узкомназорат" доступа к мессенджеру Telegram и ряду социальных сетей, включая YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn и другие, которое имело место накануне.

Как писала "Газета.uz", после этого по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был уволен начальник инспекции Голибшер Зияев. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов назвал действия "Узкомназорат", "принятые по указанию правительства", "односторонними" и "не продуманных до конца". Он также заявил, что будет проведено расследование, и все виновные ответственные руководители понесут ответственность.

"Газете.uz" не удалось подтвердить информацию об отправке в отставку Олимжона Умарова (на указанной должности - с мая 2020 года) и Шухрата Садикова (с августа 2018 года). В пресс-службах Кабинета министров и Мининфокома сообщили, что у них нет данных об этом. Источники в отрасли ИКТ сообщают, что информация верна.

Серверы зарубежных ресурсов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Закон об этом в январе подписал президент (поправка в закон "О персональных данных" - статья 27−1 "Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан", вступила в силу в апреле).

29 октября Шавкат Мирзиеев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Между тем, в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных, куда в среду "Узкомназорат" включил и позже исключил перечисленные выше сайты, с июля остаются мессенджер Skype и ресурсы Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat. Причина их включения в реестр - этот же закон.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636063980
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости Казахстана
- Выступление А.Перуашева на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения законопроекта о новой регуляторной политике в сфере предпринимательства
- Ералы Тугжанов ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита мест в школах Алматы
- "Ак жол" требует принять конкретные меры поддержки бизнеса в связи с задержкой грузоперевозок из КНР
- Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов проинформировал об изменениях в Закон "О науке"
- Запретить банкам и коллекторам изымать у должников имущество, сверх заложенного по кредиту
- В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество
- Внедрение платности на автодорогах республиканского значения
- Для эффективной борьбы с наркопреступностью нужно усовершенствовать законодательство – Nur Otan
- Бывшие послы Казахстана в Японии удостоены государственных наград Страны восходящего солнца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  