Уволен мининформ Узбекистана Садиков

01:13 05.11.2021

Сообщается об отставке советника премьера и главы Мининфокома

Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента, сообщил об освобождении от должностей советника премьера по IT Олимжона Умарова и министра ИКТ Шухрата Садикова. Это связано с ограничением доступа к соцсетям. Официального подтверждения этой информации пока не было. Некоторые ресурсы остаются недоступными с лета.



Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента Узбекистана, в четверг сообщил об освобождении от должностей советника премьер-министра - начальника Департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова и министра по развитию ИТ и коммуникаций Шухрата Садикова.



Канал уточняет, что это связано с временным ограничением Государственной инспекцией "Узкомназорат" доступа к мессенджеру Telegram и ряду социальных сетей, включая YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn и другие, которое имело место накануне.



Как писала "Газета.uz", после этого по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был уволен начальник инспекции Голибшер Зияев. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов назвал действия "Узкомназорат", "принятые по указанию правительства", "односторонними" и "не продуманных до конца". Он также заявил, что будет проведено расследование, и все виновные ответственные руководители понесут ответственность.



"Газете.uz" не удалось подтвердить информацию об отправке в отставку Олимжона Умарова (на указанной должности - с мая 2020 года) и Шухрата Садикова (с августа 2018 года). В пресс-службах Кабинета министров и Мининфокома сообщили, что у них нет данных об этом. Источники в отрасли ИКТ сообщают, что информация верна.



Серверы зарубежных ресурсов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Закон об этом в январе подписал президент (поправка в закон "О персональных данных" - статья 27−1 "Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан", вступила в силу в апреле).



29 октября Шавкат Мирзиеев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Между тем, в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных, куда в среду "Узкомназорат" включил и позже исключил перечисленные выше сайты, с июля остаются мессенджер Skype и ресурсы Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat. Причина их включения в реестр - этот же закон.