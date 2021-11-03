 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.11.2021
01:59  "Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:49  Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
01:13  Уволен мининформ Узбекистана Садиков
01:08  Иран вносит интригу в переговоры по ядерному соглашению, - Ст.Тарасов
00:54  Тонкая красная линия: экономисты предупреждают о начале стагфляции в Китае
00:46  Китай уже "первая экономика мира"? - Le Figaro
00:43  Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки

00:26  Bank of America: Нефть рванет к $120 за баррель через полгода
00:22  Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось, - Павел Кухмиров
00:19  COVID-19 уменьшает объем серого вещества в мозге, - StudyFinds
00:17  Путин в Севастополе посетил Мемориал примирения "белых" и "красных"
Четверг, 04.11.2021
20:19  Токаев провел смотр северо-казахстанских елба-хунвейбинов
19:25  Пуск "Северного потока-2" отложили до весны 22-го. Европа будет зимовать в валеночках, - "СП"
19:11  Россия объявила "лимонную войну" Турции
14:56  В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:53  Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:50  Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
14:48  АмерГенерал Милли усмотрел конфигурацию "триполярной войны" в будущем мире
14:44  Последний казахский самурай. История поэта Арона Атабека, боровшегося с режимом со времен Желтоксана
14:41  Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:40  Вечный "Жаслык". Почему при Шавкате Мирзиееве тысячи людей продолжают сидеть в тюрьмах Узбекистана из-за своей веры
14:31  Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:25  Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума
13:12  Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post
12:11  Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:04  Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
11:54  Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков
11:45  Нужны/не нужны мигранты России? - Анна Семенец
11:43  Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:36  "Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов
11:06  Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:03  Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин
10:44  Влияние американо-китайского соперничества на отношения между Россией и Китаем, - Дм.Тренин
10:22  Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"
09:00  Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
08:19  Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев
07:14  В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...
00:11  Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
18:00  В КырПарламент зарегестирован депутат (Исмаилов) за 3 недели до роспуска
16:35  В Казахстане создан очередной "Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли"
16:28  Наш паровоз вперед летит - в Кабуле остановка... Зачем талибам "Железка"?
16:23  Тихая битва преемников: Борьбу за кремлевский трон ведут семь кланов, - "СП"
13:32  Рахмон сурово поручил обеспечить тадж-население электричеством и теплом
13:25  Китай идет к мировому лидерству в цифровой экономике, - А.Потеряйко
13:20  П.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима Филби
13:17  Многострадально-разворованный Исторический музей Кыргызстана обещают открыть до Нового года
13:14  Турция превратилась в благодатное поле для мафии
13:04  Таджики прекратили строительные работы на спорных участках кыргызской границы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:59 05.11.2021

Это серьезное ЧП – Токаев о пострадавших в Пиджиме

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о массовой драке школьников, произошедшей в селе Пиджим Панфиловского района Алматинской области, передает Zakon.kz.

Читайте также: Конфликт школьников перерос в массовую драку в Алматинской области

Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП! Возмущение наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.
Читайте также: Стали известны подробности массовой драки школьников в Алматинской области

Здесь никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом.
Касым-Жомарт Токаев

Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны Администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы.
Касым-Жомарт Токаев
Читайте также: Массовая драка школьников в Пиджиме - комментарий АНК

27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены.

В Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что общее состояние школьника 2005 г.р., поступившего в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября, оценивается как тяжелое (он получил открытую черепно-мозговую травму).

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636066740
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости Казахстана
- Выступление А.Перуашева на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения законопроекта о новой регуляторной политике в сфере предпринимательства
- Ералы Тугжанов ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита мест в школах Алматы
- "Ак жол" требует принять конкретные меры поддержки бизнеса в связи с задержкой грузоперевозок из КНР
- Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов проинформировал об изменениях в Закон "О науке"
- Запретить банкам и коллекторам изымать у должников имущество, сверх заложенного по кредиту
- В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество
- Внедрение платности на автодорогах республиканского значения
- Для эффективной борьбы с наркопреступностью нужно усовершенствовать законодательство – Nur Otan
- Бывшие послы Казахстана в Японии удостоены государственных наград Страны восходящего солнца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  