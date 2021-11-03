"Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме

01:59 05.11.2021

Это серьезное ЧП – Токаев о пострадавших в Пиджиме



Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о массовой драке школьников, произошедшей в селе Пиджим Панфиловского района Алматинской области, передает Zakon.kz.



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Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП! Возмущение наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

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Здесь никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом.

Касым-Жомарт Токаев



Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны Администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы.

Касым-Жомарт Токаев

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27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.



По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены.



В Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что общее состояние школьника 2005 г.р., поступившего в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября, оценивается как тяжелое (он получил открытую черепно-мозговую травму).