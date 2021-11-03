 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Встало большинство энергоблоков украинских ТЭС
06:36 05.11.2021

На Украине рассказали о вставших из-за нехватки топлива электростанциях
Депутат Рады Крулько: большинство энергоблоков украинских ТЭС прекратили работу

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Иван Крулько рассказал о вставших тепловых электростанциях (ТЭС) в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш", передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на Украине есть 88 действующих энергоблоков ТЭС, из них на сегодняшний день 37 функционируют, а 51 не работают. Депутат отметил, что большая часть из прекративших работу энергоблоков закрыты по так называемой аварийной заявке, то есть из-за недостатка топлива.

Крулько также подчеркнул, что накануне Трипольская ТЭС, которая является самой мощной в Киевской области, была вынуждена остановить работу из-за снижения до минимума поставок угля. Парламентарий добавил, что это крайне серьезная ситуация, так как непонятно, что в стране будут делать, когда начнутся веерные отключения, в том числе в больницах.

Ранее депутат Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет "на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ". Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

29 октября Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. До этого оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщил о растущем дефиците этого вида топлива.

В Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева.

Источник - lenta.ru/
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