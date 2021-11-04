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Прокуроры 10 штатов подали в суд на администрацию США за принуждение к вакцинации
09:07 05.11.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.11.2021

Психологический и экономический кризис парализовал порты Америки

Генеральные прокуроры 10 штатов США, где губернаторы – республиканцы (Миссури, Небраска, Аляска, Арканзас, Айова, Монтана, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг) подали в суд на администрацию Байдена, обязавшую федеральных подрядчиков провести вакцинацию всех своих сотрудников поголовно.

Само требование провести принудительную вакцинацию к 8 декабря названо в коллективном иске "захватом власти" (powergrab).

В иске утверждается, что это требование является незаконной узурпацией полномочий полиции каждого штата, "не соответствует" действующему законодательству и нарушает 10-ю поправку к Конституции США. Десятая поправка является частью "Билля о правах". Она гласит: "Полномочия, не делегированные Соединенным Штатам Конституцией и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом".

10 прокуроров отмечают, что требование обязательной вакцинации не сопровождается внятным обоснованием необходимости вакцинации уже переболевших коронавирусом.

Протест на местах против действий Вашингтона ширится. Ранее аналогичные иски были поданы прокурорами Джорджии, Алабамы, Айдахо, Канзаса, Южной Каролины, Юты, Западной Вирджинии, Техаса и Флориды.

"Если федеральное правительство попытается неконституционно проявить свою волю и вынудить федеральных подрядчиков санкционировать вакцинацию, рабочая сила и предприятия могут быть уничтожены, что еще больше усугубит кризис в цепочке поставок и рабочей силе", – говорится в заявлении генерального прокурора Миссури Эрика Шмитта.

То есть связь между принуждением граждан США к вакцинации и начавшимся в стране экономическим кризисом – самая прямая.

По данным Министерства труда США, из работников, нанятых федеральными подрядчиками, состоит пятая часть рабочей силы Америки. Люди, не желающие делать прививку по принуждению, увольняются. Крупнейший за послевоенную историю кризис контейнерных перевозок на Американский континент нарастает стремительно.

Обозначилась острая нехватка грузчиков и водителей большегрузных автомобилей. После того как товары выгружены в США с кораблей, водители грузовиков играют решающую роль в доставке их потребителям. Сейчас в одном только Лос-Анджелесе число ожидающих в очереди судов достигает сотни. До начала массовой вакцинации в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич никогда не скапливалось более полутора десятков контейнеровозов, а на два этих порта Южной Калифорнии приходится 40% всех морских контейнеров, прибывающих в США.

Страдает уже не только малый и средний бизнес. Генеральный директор компании по производству игрушек сказал кабельному телеканалу KABC-TV, что стоимость доставки таких материалов, как картон и пластик увеличилась на 300%. Разрыв цепочки поставок в США разгоняет инфляцию, которая, даже по официальным данным, уже несколько месяцев превышает 5% и приводит к пустым полкам в продуктовых магазинах.

Сокращается производство продуктов питания. В Денвере детям в государственных школах не хватает молока, нарушились поставки мяса. Потерявшие доходы из-за карантинных ограничений американцы "заменили домашнюю еду фастфудом". Владельцы бизнеса в панике закупают материалы впрок, что еще больше увеличивает дефицит. Генеральный директор производителя замороженных блюд Saffron Road Аднан Дуррани говорит, что "в следующие шесть месяцев все цены будут еще выше".

В борьбе с "пандемией" Белый дом допустил крупные политические ошибки. Всего за время локдауна в США численность работающих граждан уменьшилась более чем на 22 миллиона. The Washington Post отмечает, что "пандемия" оказала "драматическое психологическое воздействие на работников". Власти ожидали, что локдаун вернет многих американцев осенью на работу, но ожидания не сбылись. На работу вернулись лишь 17 миллионов американцев из 22, то есть 76 процентов от общего числа.

"Дефицит рабочей силы будет иметь место еще два-три года", – вещает Moody’s Analytics, не отвечая на вопрос, а что потом.

Что касается водителей-дальнобойщиков, многие из них ушли из отрасли еще весной прошлого года, как только кругом заговорили о "пандемии": товаров стало не хватать и тарифы на перевозку грузов упали. Сейчас в США, по оценкам экспертов, не хватает примерно 80 тысяч водителей-дальнобойщиков, и этот кризис – рукотворный. Коронавирусные ограничения сделали свое дело. Главная причина сложившегося положения – массовые увольнения водителей из-за вынужденных простоев. Та же причина вызвала нехватку складских рабочих и грузчиков.

Вероятно, власть имущие в Америке рассчитывали, что их работу скоро смогут выполнять роботы, а работники, ставшие "лишними" под влиянием лишения их права на труд и принуждения к вакцинации, потеряв средства к существованию, отпадут, так сказать, "сами собой".

Правда, коллективный иск прокуроров десятка американских штатов к администрации США показывает, что психологический кризис перерастает в политический быстрее, чем ожидалось по этим расчетам.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636092420
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