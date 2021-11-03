РК + ОАЭ = светлое будущее? - Пер Своик

09:08 05.11.2021

В Казахстане намечается создание казахско-арабского энергетического холдинга. Пытаемся понять, что это такое



Петр Своик, "Время", 4 ноября



Противники появления в Казахстане российской АЭС могут праздновать если не победу, то передышку. Помощь пришла откуда, честно сказать, предполагали -со стороны Арабских Эмиратов. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вернулся оттуда с проектом совместной декларации правительства двух стран о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.

Это соглашение подлежит теперь ратификации парламентом в форме принятия соответствующего закона. Оно и понятно, ведь помимо вытекающего из декларации важного и даже судьбоносного, что предстоит решать на уровне правительства, потребуются принципиальные изменения и в национальном законодательстве, а какие и почему - тоже скажем.

Но начнем с многообещающего: стороны силами своих фондов национального благосостояния намереваются создать энергетический холдинг с вводом новой электрической мощности объемом около 5 ГВт. А 5 тысяч МВт новой электрической мощности - это примерно столько, сколько потребуется нам для того, чтобы успешно справляться с ростом электропотребления в Казахстане по крайней мере до 2030 года. При условии, конечно, что в составе этих 5 ГВт хотя бы тысячи полторы были бы высокоманевренными и позволяли бы покрывать суточные и сезонные колебания.

Какие именно мощности предполагается возводить, в декларации не расписано, можно только понять, что речь идет об электростанциях на газе, поскольку правительство Казахстана берет на себя обязательство обеспечивать его бесперебойные поставки, еще об объектах ВИЭ и модернизации Шульбинской ГЭС, включая строительство ниже ее контррегулятора.

Впрочем, совмещая декларацию с национальным проектом "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", получим такой перечень: парогазовые электростанции в Алматы и Алматинской области (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и еще ПГУ в Туркестанской и Кызылординской областях - суммарно 1400 МВт. И ВИЭ на общую мощность 4000 МВт. То есть почти все запланированное в национальном проекте ложится теперь на казахстанско-эмиратский энергетический холдинг.

А чем таким привлекательным заманили мы арабских инвесторов? Прославленное на весь мир казахское гостеприимство нашло достойное отражение и в декларации: "Правительство РК намерено осуществить прямую адресную продажу до 100 процентов участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов". И далее сказано, что правительство разрешает "Самрук-Казыне" отчуждать до 39 процентов акций АО "KEGOC" и до 49 процентов акций АО "Самрук-Энерго".

Совместим эти прописанные в декларации проценты с утвержденными правительством планами приватизации на 2021-2025 годы. По объектам "Самрук-Энерго" имеем: ТОО "AЭС Усть-Каменогорская ГЭС", ТОО "AЭС Шульбинская ГЭС", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Көмiр", АО "Aлматинские электрические станции" (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Капшагайская ГЭС и каскад малых ГЭС), АО "Aлатау Жарык Компаниясы" и ТОО "Aлматыэнергосбыт". То есть системообразующие ГЭС Казахстана на все 100, а системообразующие тепловые электростанции на 49 процентов переходят из государственной в собственность арабо-казахстанского консорциума. Заметим: именно по этим электростанциям идут сейчас активные "движняки" по достройке и переводу на газ, так сказать, предпродажная подготовка.

Во сколько обойдется консорциуму такая покупка, сказать не можем, зато можем прикинуть приватизируемые денежные потоки, ориентируясь на отчет за первое полугодие-2021. Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 вместе дали ровно четверть - 25 процентов всей выработки, "Алматинские электрические станции" - 5 процентов, а Усть-Каменогорская ГЭС и Шульбинская ГЭС - по 1,6 процента, итого почти треть - 33,2 процента всего производства электроэнергии в национальной энергосистеме. Если же брать по предельным тарифам, то суммарная выручка отчуждаемых электростанций имеет порядка 260 млрд тенге в расчете на год плюс еще выручка "Алатау Жарык" вместе с "Алматыэнергосбытом" примерно 50 млрд тенге.

Итого консорциум будет иметь 49 процентов от ежегодного денежного потока величиной более 300 млрд тенге, или порядка 700 млн долларов по курсу.

Что касается KEGOC, то компания собирает по 2,8 тенге (без НДС) с каждого проходящего через высоковольт­ные сети 1 кВт-ч, итого порядка 300 млрд тенге за год. Но свои 39 процентов консорциум получит не сразу - для этого придется переписать закон "Об электроэнергетике". Пока в нем сказано, что национальная электрическая сеть как совокупность подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и межгосударственных линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше не подлежит приватизации и даже ее предварительным стадиям.

Будем считать, что поездка главы правительства в ОАЭ не входит в запретные предварительные стадии, а дальше это уже дело парламентариев поправить закон и избавить нас от государственной собственности на национальную энергетику.

Вообще же в электроэнергетике суть не в том, кто собственник, а в том, кто назначает тариф. И здесь правительство тоже блеснуло размахом гостеприимства: тариф для инвестиционных проектов будет основан на норме доходности с учетом заемных средств в размере как минимум 13 процентов в долларах США и корректироваться при колебаниях курса тенге. При этом оговорено, что договоры купли-продажи в отношении возводимых консорциумом электростанций могут заключаться на срок до 25 лет. 13 процентов валютной доходности, гарантированной на четверть века вперед, - гости точно не обидятся.

А что касается уже действующих приватизируемых ГЭС, то оговорено, что до 31 декабря 2025 года вся их электроэнергия будет закупаться прямиком для нужд производственных заводов казахстанского инвестора, а начиная с января 2026-го таким прямым образом будет закупаться 50 процентов выработки. Для справки: предельный тариф Усть-Каменогорской ГЭС на 2022-2025 годы утвержден величиной 2,14 тенге за 1 кВт-ч, Шульбинской ГЭС - 2,85 тенге за 1 кВт-ч (без НДС).

Мы не знаем, что это за заводы казахстанского инвестора, да и про самого инвестора прямых сведений маловато. Может быть, депутаты сами разберутся и нам расскажут. Но за заводы, обеспечиваемые столь выгодным электричеством, заранее можем порадоваться.

Подводим итог того, что мы смогли прямо прочитать и попытались расшифровать.

Что касается АЭС - даже если немедленно начинать проектирование и строительство, все равно это уходит за 2030 год. Как жить до этого - различных коммерческих затей на этот счет хватает, а национальной стратегии как не было, так и нет. По правилам даже отдельный мало-мальски серьезный проект начинают с разработки ТЭО - технико-экономического обоснования с обязательным сопоставлением возможных вариантов. А нам ныне остро необходимо ТЭО для всей казахстанской электроэнергетики на 5, 10 и 25 лет вперед. Кто бы его наконец разработал и утвердил?!

Что касается инвесторов из ОАЭ - вопросов здесь очень-очень много. Но есть главный: если этот инвестор заводит деньги в Казахстан не для обратной откачки за рубеж прибыли, а для укоренения своих капиталов в нашей национальной энергетике и на благо ее развития - қош келдіңіздер!