Массовый завоз мигрантов в Россию отменяется? - А.Сошенко

09:18 05.11.2021 Госнацполитика: силовики победили временно или бесповоротно?

Ждем начала кардинальных изменений, а не проходящей кампании



Андрей Сошенко



03.11.2021



Утверждение некоторых СМИ, что силовики взяли верх над "толерантным лобби" (строительное и картофельное лобби) по вопросу "точечного" (оно же – массовое) завоза мигрантов, воспринимаю как осторожное предположение. Вернее, верх-то силовики похоже взяли, да на узком участке осуществления госнацполитики и по состоянию на сегодняшний день. Но надолго ли? Продолжится ли эта тенденция или на том все закончится? Ближайшее время покажет. Кто имеется в виду под "строительным и картофельным (сельскохозяйственным) лобби", над которым взяли верх силовики? Об этом рассказывал в материалах "Хуснуллинщина – страна "вагония"" и "Без гастарбайтеров на русских полях – никак".



Итак, сообщают: силовики победили: массового завоза мигрантов в Россию не будет. Интересно и резко заканчивается противостояние строительного лобби и силовиков по поводу массового завоза мигрантов в Россию для работы на стройках и в сельском хозяйстве. Как отмечают, все резко изменилось после заявления секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который высказался резко против массового завоза в страну трудовых мигрантов. С учетом его прошлого, он, судя по всему, выступил центровым силового крыла российской властной верхушки. И далее перечисляют то, что отмечал в конце прошлого материала: ответственными руководителями государства предпринимаются усилия в общем потоке бесконтрольной миграции, коррупции и бардака в стране. Глава СК России А.И. Бастрыкин сегодня заявляет о росте числа преступлений, совершенных мигрантами на территории России. Чуть ранее Н.П. Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов приведет к росту преступности, этнических конфликтов и массовым беспорядкам. Он также отметил, что правоохранительные органы выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков по России.



Дополнительно говорят, что А.И. Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию для мигрантов. Во многих районах Новой Москвы создаются группы самообороны против мигрантов, образовывают чаты, по которым женщины могут попросить, например, проводить их вечером до дома. Некоторые отмечают, что людей, наконец-то, услышали - за последний месяц жители районов Новой Москвы взывали на имя всех инстанций, обращались к Президенту с просьбой принять меры, создали группы самообороны для защиты девушек. В результате стало больше полицейских, в районах проходят полицейские рейды.



А вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. "Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее", – уточнил он. Понятно же, что подчиненный Собянина без соответствующих "разъяснений" с самого верха федеральной власти такого бы сам по себе официально не сказал. Как пишут, "такими заявлениями строительная отрасль де-факто признает свое поражение перед силовыми ведомствами, наконец-то в российской строительной отрасли наступит долгожданное техническое перевооружение".



"Процесс пошел, Москва готовится к отказу от мигрантов" – заголовок еще одной информации в СМИ. "К сожалению, на протяжении многих лет силовики боролись с миграционной проблемой, но постоянно наталкивались на сопротивление. Их оппоненты заявляли, что приток мигрантов обеспечивает России экономический рост и, даже, поправляет демографию (!). Последний аргумент вообще комментировать очень сложно. Логика подобных "экспертов" поражает. Решать демографическую проблему России нужно за счет внутренних ресурсов, а не идти путем завоза миллионов мигрантов. Однако такие аргументы звучать в последнее время стали все реже. Поэтому в этом вопросе к 2021 году миграционное лобби существенно сдало свои позиции", – заключает информационное агентство "Аврора".



Хотелось бы в то верить. Но, зная силу "пятой колонны", нет сомнения, что аппаратная борьба продолжится, "строительное" и все иные сердобольные "толерантные" лобби на том не успокоятся. Да и "силовики" бывают разные. Чем занимается в этом аспекте силовик Колокольцев (МВД)? Скажем мягко – загадка. Насчет даже самих фактов межэтнических разборок в России и преступлений против русских подчиненная Колокольцева начальник самого что ни на есть профильного ведомства – ГУ по вопросам миграции МВД – генерал-лейтенант Валентина Казакова недавно заявила: "Я полагаю, что это выдуманные истории…". Из ее витиеватых ответов было понятно, что структура МВД под ее руководством никаких продуманных и комплексных мер по наведению порядка в стране в сфере миграции осуществлять не намерено. Все дело в том, что МВД с такими кадрами и руководством никогда не наведет порядок. А потому, создается впечатление, что и патрули в Новой Москве были организованы не по инициативе или при деятельном участии МВД, а под давлением других силовиков. Кстати, похожей структурой МВД в этом смысле является, т.н. Центр "Э" (ГУ по противодействию экстремизму МВД), которое давно выискивает "русских фашистов" там, где их нет. И что самое интересное – находит! Зато экстремизма со стороны национальных диаспор и многих мигрантов в упор не видит.



А потому, чтобы ситуацию изменить бесповоротно, необходимо закрепление этих положительных подвижек, продолжение работы в масштабах всей страны. Если говорить в целом, то в вопросах госнацполитики, миграционной политики, информационной политики, применения законодательства, в том числе по русским 280 и 282 статьям УК РФ, и по всем сопутствующим направлениям нужно все менять коренным образом. Административным образом не просто не допускать нового притока мигрантов из стран Средней Азии и Кавказа, а депортировать из страны нелегальных мигрантов и с криминальными наклонностями выходцев из сопредельных государств, снижать долю мигрантов в стране. И эта работа должна носить планомерный и системный характер. Для этого не нужно даже никаких новых законов, а просто заставить органы МВД, все правоохранительные структуры концентрироваться на выявлении криминальных схем национальных диаспор (а они прекрасно известны).



Наряду с этим нужно построить работу по реальному, а не декларативному облегчению переезда соотечественников в Россию, то есть представителей Русского мира, тех лиц, которые видят в России свою Родину. Как известно, оформить гражданство и переехать соотечественникам (русским по духу), например, из Казахстана, Узбекистана или Украины – это целая отдельная песня, которая для каждого соотечественника длится годами без гарантии, что вопрос вообще будет в итоге решен. Это в отличие от т.н. "трудовых мигрантов", среднеазиатов и кавказцев, которые соответствующие разрешения, визы, регистрации и т.д. получают очень быстро.



Необходимо прекратить "толерантную" возню общественных советов по межнацотношениям в регионах и муниципалитетах страны. Эти советы под прекраснодушную болтовню про дружбу народов продолжают формировать мультикультурализм в стране, от имени государственных органов оправдывать любые проявления мигрантов и национальных диаспор, поощряя их отрицательную роль для социально-экономического и культурного развития страны. И главное, о чем, наверное, можно только мечтать. Нужно отменить все государственные документы (концепции, стратегии, программы) по государственной национальной и миграционной политике, предусматривающие искусственное формирование "российской нации" (по сути – мультикультурализма), защиту и поддержку любых народов и народностей кроме русского народа.



Потому и говорю: Россия ждет начала кардинальных изменений в госнацполитике, а не очередной проходящей кампании по снижению остроты проблем. Можно, конечно, попытаться вновь чуть притушить следствия, не вторгаясь в причины кризисных явлений. Но тогда вскорости разгорится все с многократно увеличенной силой. Нужно устранять именно причины. Кстати, миграционная тема может стать ключевой и для решения других неразрешимых до сих пор проблем. Потянув за нее, во всей красе оголятся кричащие проблемы культурного и экономического блоков, кадровой политики, коррупционных рисков, многие иные.



Андрей Витальевич Сошенко, публицист, общественный деятель Источник - ruskline.ru

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