Дружно-соседство. Кыргызы опубликовали "список лиц, кому можно пересекать границу с Таджикистаном"

10:23 05.11.2021

5 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

ГКНБ опубликовал список, кому разрешено пересекать кыргызско-таджикскую границу



Этнические кыргызы, проживающие на территории Таджикистана, могут въезжать на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



В ведомстве отмечают, что в соответствии с распоряжением кабинета министров от 21 мая 2021 года приостановлен пропуск лиц, товаров и транспортных средств из Таджикистана в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный", "Кайрагач-автодорожный", "Кызыл-Бель-автодорожный", "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный" до особого распоряжения.



По данным ГКНБ, через КПП КР на кыргызско-таджикской границе могут пройти только:

- граждане Кыргызстана и Таджикистана, возвращающиеся на родину;



- аккредитованные сотрудники дипломатических представительств КР и РТ, аккредитованные сотрудники международных организаций и их представительств, расположенных на территории КР, а также члены их семей при заблаговременном информировании об их прибытии/убытии через Министерство иностранных дел КР;



- члены делегации иностранных государств и международных организаций при заблаговременном информировании об их прибытии через Министерство иностранных дел КР;



- лица, на которых распространяется действие законодательства КР в области иммиграции этнических кыргызов и предоставления им гарантий, при условии документального подтверждения их родства, а также происхождения товаров и транспортных средств для личного пользования в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством КР;



- граждане Таджикистана, товары и транспортные средства, задействованные в реализации проектов "Реабилитация Токтогульской ГЭС", по ходатайству Министерства энергетики и промышленности КР, поступившему в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР;



- граждане Таджикистана, обучающиеся/поступившие на обучение или работающие в образовательных организациях КР, по заранее представленному запросу Министерства образования и науки КР в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР;



- несовершеннолетние дети граждан КР, имеющие гражданство Таджикистана, при условии документального подтверждения родства.



"Пропуск на территорию Кыргызстана гражданам Таджикистана через третьи страны не разрешен", - отмечает ГКНБ.



Напомним, ранее депутат парламента Чынара Урумкалиева сообщила, что из-за закрытия границ этнические кыргызы, проживающие на территории Таджикистана, не могут въезжать на территорию Кыргызстана.