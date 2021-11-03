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|Рахмон увольняет на пенсию Е.Файзова - главу взрывоопасного Горного Бадахшана
11:07 05.11.2021
Источники: глава ГБАО Едгор Файзов покинет свой пост
55 минут назад
Едгор Файзов
Едгор Файзов
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Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов покинет свой пост. Об этом сообщили два источника Радио Озоди в правительственных кругах. Сам Файзов не подтвердил и не опроверг сообщения о своей предстоящей отставке.
Источники Радио Озоди сообщили, что о кадровых перестановках в правительстве Таджикистана будет сообщено во второй половине 5 ноября.
Едгор Файзов был назначен президентом Эмомали Рахмоном главой ГБАО в октябре 2018 года. За месяц до этого на встрече с активом ГБАО по итогам своего рабочего визита Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок. Президент дал правоохранительным органам страны и области месяц на наведение порядка. После этого были произведены замены руководителей силовых и правоохранительных органов. Вскоре был отстранен от должности и глава ГБАО Шодихони Джамшед.
До назначения на пост главы ГБАО Едгор Файзов долгое время работал в программах Фонда Ага Хана в Таджикистане, с 2004 года – его исполнительным директором в Душанбе.
Напомним, во время хорогских событий 2021 года Едгор Файзов был посредником между правительством Таджикистана и неформальными лидерами ГБАО.
Едгор Файзов утром 5 ноября в беседе с Радио Озоди не подтвердил и не опроверг сообщения о своей предстоящей отставке.
Едгору Файзову – 60 лет. Глава ГБАО - зампредседателя Маджлиси Милли, верней палаты парламента Таджикистана.
Едгор Файзов – уроженец села Поршнев Шугнанского района, выпускник ветеринарного факультета Таджикского государственного аграрного университета. Трудовую деятельность он начал в 1984 году в Управлении сельского хозяйства по ГБАО Таджикской ССР. Спустя два года Файзов был назначен первым секретарем Хорогского горкома комсомола, далее – до перехода на работу в Фонд Ага Хана - был первым секретарем обкома комсомола ГБАО.