 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.11.2021
12:10  ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти, - ГолАм
11:55  От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции, - В.Скачко
11:15  В Туркменистане полицейские избивают тех, кто отказывается собирать хлопок и свеклу
11:07  Рахмон увольняет на пенсию Е.Файзова - главу взрывоопасного Горного Бадахшана
10:23  Дружно-соседство. Кыргызы опубликовали "список лиц, кому можно пересекать границу с Таджикистаном"
09:18  Массовый завоз мигрантов в Россию отменяется? - А.Сошенко
09:08  РК + ОАЭ = светлое будущее? - Пер Своик

09:07  Прокуроры 10 штатов подали в суд на администрацию США за принуждение к вакцинации
08:40  Свой - чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
06:36  Встало большинство энергоблоков украинских ТЭС
01:59  "Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:49  Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
01:13  Уволен мининформ Узбекистана Садиков
01:08  Иран вносит интригу в переговоры по ядерному соглашению, - Ст.Тарасов
00:54  Тонкая красная линия: экономисты предупреждают о начале стагфляции в Китае
00:46  Китай уже "первая экономика мира"? - Le Figaro
00:43  Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки
00:26  Bank of America: Нефть рванет к $120 за баррель через полгода
00:22  Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось, - Павел Кухмиров
00:19  COVID-19 уменьшает объем серого вещества в мозге, - StudyFinds
00:17  Путин в Севастополе посетил Мемориал примирения "белых" и "красных"
Четверг, 04.11.2021
20:19  Токаев провел смотр северо-казахстанских елба-хунвейбинов
19:25  Пуск "Северного потока-2" отложили до весны 22-го. Европа будет зимовать в валеночках, - "СП"
19:11  Россия объявила "лимонную войну" Турции
14:56  В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:53  Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:50  Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
14:48  АмерГенерал Милли усмотрел конфигурацию "триполярной войны" в будущем мире
14:44  Последний казахский самурай. История поэта Арона Атабека, боровшегося с режимом со времен Желтоксана
14:41  Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:40  Вечный "Жаслык". Почему при Шавкате Мирзиееве тысячи людей продолжают сидеть в тюрьмах Узбекистана из-за своей веры
14:31  Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:25  Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума
13:12  Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post
12:11  Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:04  Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
11:54  Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков
11:45  Нужны/не нужны мигранты России? - Анна Семенец
11:43  Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:36  "Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов
11:06  Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:03  Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин
10:44  Влияние американо-китайского соперничества на отношения между Россией и Китаем, - Дм.Тренин
10:22  Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"
09:00  Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
08:19  Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев
07:14  В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...
00:11  Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркменистане полицейские избивают тех, кто отказывается собирать хлопок и свеклу
11:15 05.11.2021

В Туркменистане людей, которые нарушили масочный режим, а также должников по бытовым услугам и алиментам принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Тех, кто отказывается это делать, полиция избивает резиновыми дубинками. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.

"Сейчас в Берекетском и Сердарском этрапах граждан, попавшихся без масок, а также задолжавших за электричество и газ, имеющих задолженность по алиментам, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Полиция применяет к ним насилие, избивая резиновыми дубинками, чтобы заставить собирать хлопок и свеклу", – цитирует издание слова одного из свидетелей.

Жители Балканского велаята рассказали корреспонденту туркменской службы Радио Свобода, что местные власти хотят в ближайшие дни "за счет принудительного труда" доложить о выполнении плана по сбору хлопка на правительственном совещании.

Однако в этом сезоне, по словам жителей, на полях практически нет хлопка. В данный момент по велаяту план выполнен только на 21 процент, пишет издание со ссылкой на источник. Хлопкоуборочный сезон в Балканском велаяте в этом году начался 8 сентября. На него возложено обязательство собрать 10 тысяч тонн хлопка из 1 миллиона 250 тысяч тонн по всей стране.

Кроме того, туркменская служба Радио Свобода сообщает, что у властей Туркменистана возникли проблемы с грузовым транспортом для перевозки собранного хлопка в пункты приема. Из-за этого власти временно забирают частные грузовые машины у граждан и используют их для транспортировки.

"Власти просто говорят владельцам грузовиков: "Если хочешь жить в этом велаяте, ты должен помочь в перевозке хлопка". Им не только не платят за работу, но и не предоставляют дизельное топливо", – поделился один из источников с изданием.

Он также рассказал, что руководство велаята ежедневно после 11 часов ночи проводит собрания с председателями дайханских объединений, на которых матерят и оскорбляют тех, кто не выполнил план.

Журналистам не удалось получить комментарий в администрациях Балканского велаята, Сердарского и Берекетского этрапов, а также связаться с полицейскими отделениями в этих этрапах.

Ранее туркменская служба Радио Свобода писала, что в Балканском велаяте Туркменистана полицейские принудительно отправляют на сбор хлопка в полях трудовых мигрантов, стоящих на учете людей с алкогольной зависимостью, проституированных женщин, а также должников по алиментам.

До этого издание уже сообщало, что бюджетников принудительно отправляли на хлопковые поля. 24 августа журналисты писали, что в Лебапском велаяте к сбору хлопка привлекли служащих полка охраны, а 27 августа учителей и старшеклассников также в принудительном порядке отправили на поля.

30 августа корреспонденты сообщали о том, что власти принуждают собирать хлопок граждан, задолжавших по алиментам.

В Туркменистане принудительный труд используют не только при сборе хлопка, но и в процессе его выращивания. В августе туркменская служба Радио Свобода сообщала, что учителей средних школ в Дарганатинском этрапе отправили на чеканку хлопчатника.

Международные правозащитные организации критикуют Туркменистан за использование принудительного и детского труда при производстве хлопка.

Согласно сайту организации Responsible Sourcing Network, до 10 августа 2021 года 138 мировых брендов присоединились к международной кампании, подписав обязательство не использовать туркменский хлопок в производстве товаров.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636100100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга
- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп
- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды
- Чинить нельзя построить. Часть вторая
- РК + ОАЭ = светлое будушее?
- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании
- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям
- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  