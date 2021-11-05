 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.11.2021
12:10  ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти, - ГолАм
11:55  От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции, - В.Скачко
11:15  В Туркменистане полицейские избивают тех, кто отказывается собирать хлопок и свеклу
11:07  Рахмон увольняет на пенсию Е.Файзова - главу взрывоопасного Горного Бадахшана
10:23  Дружно-соседство. Кыргызы опубликовали "список лиц, кому можно пересекать границу с Таджикистаном"
09:18  Массовый завоз мигрантов в Россию отменяется? - А.Сошенко
09:08  РК + ОАЭ = светлое будущее? - Пер Своик

09:07  Прокуроры 10 штатов подали в суд на администрацию США за принуждение к вакцинации
08:40  Свой - чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
06:36  Встало большинство энергоблоков украинских ТЭС
01:59  "Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:49  Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
01:13  Уволен мининформ Узбекистана Садиков
01:08  Иран вносит интригу в переговоры по ядерному соглашению, - Ст.Тарасов
00:54  Тонкая красная линия: экономисты предупреждают о начале стагфляции в Китае
00:46  Китай уже "первая экономика мира"? - Le Figaro
00:43  Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки
00:26  Bank of America: Нефть рванет к $120 за баррель через полгода
00:22  Китайская армия в Средней Азии: почему это случилось, - Павел Кухмиров
00:19  COVID-19 уменьшает объем серого вещества в мозге, - StudyFinds
00:17  Путин в Севастополе посетил Мемориал примирения "белых" и "красных"
Четверг, 04.11.2021
20:19  Токаев провел смотр северо-казахстанских елба-хунвейбинов
19:25  Пуск "Северного потока-2" отложили до весны 22-го. Европа будет зимовать в валеночках, - "СП"
19:11  Россия объявила "лимонную войну" Турции
14:56  В Калифорнии увольняют учителей, которые отказываются прививаться
14:53  Букеровскую премию этого года получил роман о страданиях милой афро-служанки в семье гадских белых фермеров
14:50  Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
14:48  АмерГенерал Милли усмотрел конфигурацию "триполярной войны" в будущем мире
14:44  Последний казахский самурай. История поэта Арона Атабека, боровшегося с режимом со времен Желтоксана
14:41  Две тысячи проблем для талибов. "Исламское государство" бросило вызов новым властям Афганистана, - М.Тищенко
14:40  Вечный "Жаслык". Почему при Шавкате Мирзиееве тысячи людей продолжают сидеть в тюрьмах Узбекистана из-за своей веры
14:31  Украинский вопрос в сетевых войнах Казахстана, - А.Уваров
14:25  Монголы продолжают раскопки своей древней великой столицы - Каракорума
13:12  Уважайте права трансвидов. Летучие мыши - это птицы! - Washington Post
12:11  Уважение к американской демократии снижается во всем мире, - Джейкоб Фромер
12:04  Узбекистан построил аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
11:54  Климатерическая истерия. Недетская болезнь левизны в экологизме, - А.Красильщиков
11:45  Нужны/не нужны мигранты России? - Анна Семенец
11:43  Залог силы китайско-российского взаимодействия, - А.Кошкин
11:36  "Японское чудо", о котором не положено знать. Аномалия или прорыв в борьбе с ковидом? - В.Катасонов
11:06  Создан Узбекско-Кыргызский фонд какого-то "развития"
11:03  Население РФ будет кодированным и послушным? - Владимир Волошин
10:44  Влияние американо-китайского соперничества на отношения между Россией и Китаем, - Дм.Тренин
10:22  Шаловливые ручки. Старший зять Узбекистана прибрал к рукам "Капиталбанк"
09:00  Эфиопские сепары из племени тыграй ведут тяжелые бои за города Дессе и Комболчи
08:19  Урал обмелел из-за российских водопотребителей, - казпрез Токаев
07:14  В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных - накормят, обогреют...
00:11  Иранские моряки отбили у ВМС США свой танкер
00:08  Оставить Казахстан без электричества могут... добытчики криптовалюты
Среда, 03.11.2021
21:23  За бардак в Узбсоцсетях уволен глава "Узкомназорат" Зияев
18:53  Казахстан резко увеличивает завоз кандасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции, - В.Скачко
11:55 05.11.2021

Владимир Скачко
05.11.2021,

От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции

В День народного единства, 4 ноября 2021 года, таки последовал "наш ответ чемберленам" на Западе - Россия и Белоруссия фактически возродили создание Союзного государства: подписали и утвердили более 30 двухсторонних документов
Случилось это на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое проводилось в режиме видеоконференции. Были подписаны три ключевых документа: общий интеграционный декрет, Военная доктрина и новая концепция миграционной политики. Первый документ - декрет - утверждает 28 союзных, если так можно сказать, отраслевых программ, над которыми последние годы с разной скоростью и интенсивностью работали правительства двух стран.

"Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", - подытожил президент России Владимир Путин.

Более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым российским, когда поздравил крымчан с Днем народного единства и сказал, что ему хочется "пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время".

"Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - обратился Лукашенко к Путину и попросил пригласить его при случае на полуостров. Или хотя бы в ближайшее время - в Санкт-Петербург. Путин, разумеется согласился, иронично заявив при этом, что Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией "там еще не был", он готов показать памятник в Севастополе хоть сейчас.

Во всяком случае, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сказал, что его мнению, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства". А теперь, значит, получается, что формализовано.

И этому не помешало даже то обстоятельств, что сам президент России находился как раз в Крыму, в Севастополе, а Лукашенко - в Минске. Тот факт, что такое важное мероприятие проходит в онлайн-режиме, скептики восприняли, как некое назидание белорусскому президенту, который фрондирует и ведет в отношении Украины политику, не совсем согласованную с Москвой.

В частности, известный российский политолог и политтехнолог Максим Жаров накануне события написал у себя в телеграм-канале: "Сам факт перехода Путина на онлайн общение с Лукашенко никакой сенсации в себе не содержит. К этому все и шло, и странно, что этого не случилось значительно ранее. Бессмысленно встречаться тет-а-тет с как бы союзником, который сразу по прибытии на родину начинает досужие разговоры о состоявшейся встрече в своем окружении, которое, в свою очередь, ретранслирует эти разговоры далеко за пределы страны. Уже неоднократно говорилось, что лучший для Кремля способ сдвинуть ситуацию в Белоруссии в свою пользу - это увеличить дистанцию с Лукашенко и дать ему возможность лично и публично перейти границы допустимого в отношениях с Путиным".

Президент Белоруссии действительно в последние дни перед заседанием как-то заявил, что его страна будет поставлять электроэнергию на Украину и в Литву, несмотря на то, что руководство этих стран проводит враждебную политику в отношении и Минска, и Москвы. И именно аварийные перетоки электроэнергии с 1 ноября текущего года спасли Украину от веерных отключений, за что Лукашенко даже удостоился фактически похвалы-благодарности от партии "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко, одного из главных и агрессивно-воинственных русофобов страны. Причем с парламентской трибуны, откуда нардеп от ПЕСа Артур Герасимов сказал: "Угля на складах в пять раз меньше, чем нужно. Из 88 энергоблоков ТЭС 55 не работают. Если бы не аварийные перетоки из Белоруссии, то у нас веерные отключения начались бы еще вчера, при плюс восьми за окном. А что будет, когда через неделю ударят первые морозы? Люди останутся без света и тепла".
Однако и этот "риф", похоже, преодолен. Подписи двух президентов под документами имеются. Причем Лукашенко сам заявил, что через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России стороны "делают очередной важный шаг на пути союзного строительства". И попросил участников мероприятия: "Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран. Я прошу членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета (Союзного государства. - Авт.) обеспечить в рамках своей компетенции практическую реализацию союзных программ и принятых решений".

А своеобразный общий итог случившемуся подвел уже Путин, когда сказал: "Те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документы, ради которых собрались - это серьезный шаг вперед, и он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. А связан с необходимостью эффективно функционировать… экономикам и создавать конкурентоспособные преимущества для того, чтобы повышать эффективность…работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан".

По мнению Путина, это очень важно именно сегодня, когда "в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции. Это происходит во всем мире… в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Южной Америке, в Центральной и Северной Америке - везде, в том числе и в Европе".

При этом Путин констатировал, что создание Союзного государства идет с отставанием и на разных скоростях: "Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам со времен Советского Союза. Имею ввиду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства Союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам… Ничего здесь особенного нет. И то, что мы продвинулись вперед, Александр Григорьевич сказал, говорит только о том, что мы подаем хороший пример нашим партнерам в ЕАЭС, в других структурах на постсоветском пространстве".

И ко всему сказанному можно добавить и то, что не скрывал своего удовлетворения подписанной новой Военной доктриной и министр обороны России Сергей Шойгу.

"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - сказал он на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

И как бы невзначай добавил, что хорошо знает источники возникающих угроз: "Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе….Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера".

И это, как вы понимаете, очень важно, ибо когда, как говорится, поют солдаты, спокойно дети спят.

На этом заседании было сказано много и других красивых и правильных слов. Очень много, порой до приторности. Однако иначе и быть не может, потому что такие слова - это своеобразный межгосударственный аутотренинг для многих чиновников разного уровня, которым придется заниматься интеграцией и преодолевать проблемы на этом пути.
А их (проблем) великое множество: разные скорости интеграции и сближения в разных отраслях, разные модели экономки, отличающаяся политика ценообразования, разные налоговое и прочее законодательство, регламенты, протоколы и нормы, по которым работают в двух странах, инерция исполнителей, во многом ручное управление экономикой и т. д. и т. п. Есть, в конце концов, сопротивление интеграционным процессам России и Белоруссии со стороны коллективного Запада, который совсем по-иному видит судьбу Москвы и Минска. И в обоих государствах уже есть политические и бизнесовые группировки, которые готовы прислушаться к Западу.

А в Белоруссии, к тому же, есть Лукашенко с его вожделенной многовекторностью, с которой он, судя по сотрудничеству с Украиной в угоду Западу, расстается очень и очень неохотно. Потому то, как всегда, видит в ней рычаг давления на Россию с целью выдавливания дополнительных преференций для своей республики.

Не зря же ведущий эксперт минского аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич заметил: "Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова".

Но с другой стороны, как раньше говорили, задачи поставлены, цели определены, способы решения проблем оговорены и согласованы. А один из пользователей соцсетей на полном серьезе задал простой вопрос об этой интеграции: "От Союзного к Единому?". Значит, за работу, товарищи. И господа, разумеется.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636102500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга
- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп
- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды
- Чинить нельзя построить. Часть вторая
- РК + ОАЭ = светлое будушее?
- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании
- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям
- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  