От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции, - В.Скачко

11:55 05.11.2021 Владимир Скачко

05.11.2021,



От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции



В День народного единства, 4 ноября 2021 года, таки последовал "наш ответ чемберленам" на Западе - Россия и Белоруссия фактически возродили создание Союзного государства: подписали и утвердили более 30 двухсторонних документов

Случилось это на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое проводилось в режиме видеоконференции. Были подписаны три ключевых документа: общий интеграционный декрет, Военная доктрина и новая концепция миграционной политики. Первый документ - декрет - утверждает 28 союзных, если так можно сказать, отраслевых программ, над которыми последние годы с разной скоростью и интенсивностью работали правительства двух стран.



"Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", - подытожил президент России Владимир Путин.



Более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым российским, когда поздравил крымчан с Днем народного единства и сказал, что ему хочется "пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время".



"Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", - обратился Лукашенко к Путину и попросил пригласить его при случае на полуостров. Или хотя бы в ближайшее время - в Санкт-Петербург. Путин, разумеется согласился, иронично заявив при этом, что Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией "там еще не был", он готов показать памятник в Севастополе хоть сейчас.



Во всяком случае, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сказал, что его мнению, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства". А теперь, значит, получается, что формализовано.



И этому не помешало даже то обстоятельств, что сам президент России находился как раз в Крыму, в Севастополе, а Лукашенко - в Минске. Тот факт, что такое важное мероприятие проходит в онлайн-режиме, скептики восприняли, как некое назидание белорусскому президенту, который фрондирует и ведет в отношении Украины политику, не совсем согласованную с Москвой.



В частности, известный российский политолог и политтехнолог Максим Жаров накануне события написал у себя в телеграм-канале: "Сам факт перехода Путина на онлайн общение с Лукашенко никакой сенсации в себе не содержит. К этому все и шло, и странно, что этого не случилось значительно ранее. Бессмысленно встречаться тет-а-тет с как бы союзником, который сразу по прибытии на родину начинает досужие разговоры о состоявшейся встрече в своем окружении, которое, в свою очередь, ретранслирует эти разговоры далеко за пределы страны. Уже неоднократно говорилось, что лучший для Кремля способ сдвинуть ситуацию в Белоруссии в свою пользу - это увеличить дистанцию с Лукашенко и дать ему возможность лично и публично перейти границы допустимого в отношениях с Путиным".



Президент Белоруссии действительно в последние дни перед заседанием как-то заявил, что его страна будет поставлять электроэнергию на Украину и в Литву, несмотря на то, что руководство этих стран проводит враждебную политику в отношении и Минска, и Москвы. И именно аварийные перетоки электроэнергии с 1 ноября текущего года спасли Украину от веерных отключений, за что Лукашенко даже удостоился фактически похвалы-благодарности от партии "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко, одного из главных и агрессивно-воинственных русофобов страны. Причем с парламентской трибуны, откуда нардеп от ПЕСа Артур Герасимов сказал: "Угля на складах в пять раз меньше, чем нужно. Из 88 энергоблоков ТЭС 55 не работают. Если бы не аварийные перетоки из Белоруссии, то у нас веерные отключения начались бы еще вчера, при плюс восьми за окном. А что будет, когда через неделю ударят первые морозы? Люди останутся без света и тепла".

Однако и этот "риф", похоже, преодолен. Подписи двух президентов под документами имеются. Причем Лукашенко сам заявил, что через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России стороны "делают очередной важный шаг на пути союзного строительства". И попросил участников мероприятия: "Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран. Я прошу членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета (Союзного государства. - Авт.) обеспечить в рамках своей компетенции практическую реализацию союзных программ и принятых решений".



А своеобразный общий итог случившемуся подвел уже Путин, когда сказал: "Те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документы, ради которых собрались - это серьезный шаг вперед, и он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. А связан с необходимостью эффективно функционировать… экономикам и создавать конкурентоспособные преимущества для того, чтобы повышать эффективность…работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан".



По мнению Путина, это очень важно именно сегодня, когда "в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции. Это происходит во всем мире… в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Южной Америке, в Центральной и Северной Америке - везде, в том числе и в Европе".



При этом Путин констатировал, что создание Союзного государства идет с отставанием и на разных скоростях: "Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам со времен Советского Союза. Имею ввиду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства Союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам… Ничего здесь особенного нет. И то, что мы продвинулись вперед, Александр Григорьевич сказал, говорит только о том, что мы подаем хороший пример нашим партнерам в ЕАЭС, в других структурах на постсоветском пространстве".



И ко всему сказанному можно добавить и то, что не скрывал своего удовлетворения подписанной новой Военной доктриной и министр обороны России Сергей Шойгу.



"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - сказал он на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.



И как бы невзначай добавил, что хорошо знает источники возникающих угроз: "Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе….Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера".



И это, как вы понимаете, очень важно, ибо когда, как говорится, поют солдаты, спокойно дети спят.



На этом заседании было сказано много и других красивых и правильных слов. Очень много, порой до приторности. Однако иначе и быть не может, потому что такие слова - это своеобразный межгосударственный аутотренинг для многих чиновников разного уровня, которым придется заниматься интеграцией и преодолевать проблемы на этом пути.

А их (проблем) великое множество: разные скорости интеграции и сближения в разных отраслях, разные модели экономки, отличающаяся политика ценообразования, разные налоговое и прочее законодательство, регламенты, протоколы и нормы, по которым работают в двух странах, инерция исполнителей, во многом ручное управление экономикой и т. д. и т. п. Есть, в конце концов, сопротивление интеграционным процессам России и Белоруссии со стороны коллективного Запада, который совсем по-иному видит судьбу Москвы и Минска. И в обоих государствах уже есть политические и бизнесовые группировки, которые готовы прислушаться к Западу.



А в Белоруссии, к тому же, есть Лукашенко с его вожделенной многовекторностью, с которой он, судя по сотрудничеству с Украиной в угоду Западу, расстается очень и очень неохотно. Потому то, как всегда, видит в ней рычаг давления на Россию с целью выдавливания дополнительных преференций для своей республики.



Не зря же ведущий эксперт минского аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич заметил: "Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова".



Но с другой стороны, как раньше говорили, задачи поставлены, цели определены, способы решения проблем оговорены и согласованы. А один из пользователей соцсетей на полном серьезе задал простой вопрос об этой интеграции: "От Союзного к Единому?". Значит, за работу, товарищи. И господа, разумеется. Источник - ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636102500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга

- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп

- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды

- Чинить нельзя построить. Часть вторая

- РК + ОАЭ = светлое будушее?

- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан

- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании

- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям

- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

