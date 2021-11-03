ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти, - ГолАм

12:10 05.11.2021

ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти

05 Ноябрь,



Крупнейшие производители нефти опасаются возможного замедления роста мировой экономики из-за вероятности новых вспышек COVID-19



На встрече в четверг ОПЕК и ее союзники, сформировавшие образование под названием ОПЕК+, договорились придерживаться планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с декабря, несмотря на призывы США к дополнительным поставкам для сдерживания роста цен на нефть.



Белый дом заявил, что Вашингтон рассмотрит весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы гарантировать доступ страны к недорогим энергоресурсам.



Все производители нефти пострадали от падения доходов во время пандемии COVID-19, и по мере восстановления спроса в мировой экономике это позволило им восстановить рост своих экономик. Ограничение предложения нефти, о котором договорились участники ОПЕК+, стало триггером в ходе подорожания, в результате чего стоимость эталонной нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума в 86,70 доллара.



Крупнейший производитель в составе ОПЕК - Саудовская Аравия отклонила призывы к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), к более быстрому увеличению поставок нефти, сославшись на "экономические препятствия".



Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения собственной нефтедобычи, если они считают, что мировой экономике нужно больше нефти. Источники сообщают, что Саудовская Аравия и Россия все более становятся уверены в том, что более высокие цены не приведут к быстрому увеличению добычи сланцевого газа в США.



Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, производители обеспокоены возможными новыми неудачами в борьбе с пандемией и дальнейшей скоростью восстановления экономики. По его словам, запасы нефти в конце 2021 - начале 2022 года "колоссально" вырастут из-за замедления спроса.



Вице-премьер России Александр Новак сказал, что начиная с августа ОПЕК уже добавила 2 миллиона баррелей в сутки к мировым поставкам и продолжит реализацию своего плана по добавлению еще 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца 2021 года и в первые месяцы 2022 года.



"Есть некоторые признаки снижения спроса на нефть в Европейском союзе в октябре. Мировой спрос на нефть все еще находится под давлением из-за штамма "Дельта"", - сказал Новак, объясняя, почему ОПЕК+ решила не увеличивать добычу.



Президент Джо Байден в субботу призвал основные страны-производители энергетики в составе G20, располагающие свободными мощностями, увеличить производство, чтобы обеспечить восстановление мировой экономики.



"ОПЕК+, похоже, не желает использовать имеющиеся у нее возможности и мощности в этот критический момент глобального восстановления для стран по всему миру, - заявил в четверг официальный представитель Белого дома. - Президент считает, что американцы должны иметь доступ к приемлемым по цене энергоресурсам, и дал нам указание продолжать мониторинг рынков и быть готовыми использовать все инструменты по мере необходимости".