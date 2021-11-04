Чинить нельзя построить. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана? - Е.Косенко

14:24 05.11.2021 Чинить нельзя построить

Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство страны?



Евгений Косенко, turanpress.kz, 29 октября



Несмотря на все планы перехода Казахстана к "зеленой энергетике", альтернативы угольным ТЭЦ пока нет. И в ближайшее время не предвидится. К такому выводу пришли участники форума угольной промышленности, прошедшего в 20-х числах октября этого года в столице.

– Заменить угольные ТЭЦ в ближайшем десятилетии не представляется возможным, ТЭЦ должны сохраниться как основные источники тепловой энергии. На сегодня альтернативные технологии для выработки тепловой энергии в больших объемах, отсутствуют. Замена угольных ТЭЦ газовыми, потребует капиталоемких затрат и неминуемо повлечет за собой увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию, – подчеркнул в ходе своего выступления руководитель управления по инвестициям Министерства энергетики Сырым Тютебаев.

Заодно были оглашены и некоторые актуальные цифры. Так, в частности, по производству электроэнергии страна зависит от угля на 70%. Примерно такая же картина и по выработке ТЭЦ тепловой энергии. Так что, пока жителям страны по прежнему придется зависеть от энергетического наследства СССР (при том, что самая "молодая" угольная станция была построена в 80-е годы прошлого века) и запастись терпением в ожидании 2050 года, когда по планам руководства, республика все-таки должна овладеть экологичными технологиями.

А между тем, практически каждый отопительный сезон начинается со скандалов, связанных с несвоевременным запуском мощностей станций, постоянными авариями, сбоями и прочими локальными катаклизмами, изрядно портящими нервы потребителям тепла. И это при том, что ежегодно профильные ведомства и местные власти исправно рапортуют о миллиардных затратах, пущенных на модернизацию мощностей с тем, чтобы не допустить их естественного выбывания.

Так как обстоит дело с производством тепла в стране не сегодняшний день? И насколько правдивыми оказались сводки об "успешной модернизации" и тем более – замещении действующих ТЭЦ?



И день и ночь дымят они…

Начнем со столицы с ее резко-континентальным климатом и продолжительной морозной зимой.

В настоящее время в Нур-Султане действует две ТЭЦ, со славной историей, беспокойным настоящим и несколько туманным будущим.

Расположенная в северо-западной части города Акмолинская ТЭЦ-1 была введена в строй в конце декабря 1961 года и, как говорилось в сообщениях тех лет: "Этот факт стал поистине историческим для областного центра Целинного края, который отныне твердо встал на путь индустриализации и улучшения социальных благ населения".

В принципе, так оно и было, тем более, что численность населения, довольно компактно проживающего в трех районах города, на тот период составляло чуть более 100 тысяч человек. И вырабатываемого новой ТЭЦ тепла и электроэнергии вполне хватало не только на жилые кварталы, но и на имеющиеся в городе крупные предприятия, такие как "Целинсельмаш" и "Казахсельмаш".

Впрочем, о перспективах тоже не забывали, и уже в апреле 1972 года началось строительство первой очереди Целиноградской ТЭЦ-2. Документы о вводе в эксплуатацию 1-го блока первой очереди ТЭЦ-2 с электрической мощностью 80 МВТ и установленной тепловой мощностью 180 Гкал/час были подписаны в августе 1979 года, а полностью работы по сооружению станции были закончены в 1985 году. Собственно, тогда, и сложилась действующая по сей день совместная схема работы обеих ТЭЦ в системе централизованного теплоснабжения с периодом отопления примерно в семь месяцев и круглогодичной подачей горячей воды. Основной объем производимой электроэнергии и тепла вполне естественно распределялся между центральном и юго-восточном районами правобережной части города (туда уходило порядка 63% от общей тепловой нагрузки).

Собственно – все. Хотя нет, стоит еще добавить, что согласно проектной документации обе станции обладали определенными резервами, позволяющими без особого труда увеличить выпуск электро- и теплоэнергии в объемах, достаточных для комфортного проживания еще примерно 150 тысяч человек, попадающих в зону центрального теплоснабжения. И судя по всему, это полностью совпадало с планируемым в те годы приростом населения областного центра.

Между тем, жизнь вносила свои коррективы в демографическую ситуацию. Так, если в 1991 году население Целинограда составляло 275 тысяч человек (и даже уменьшилось более чем на пять тысяч к 1996 году), то после переноса столицы уже к 2011 году в Астане проживало 700 тысяч человек, в 2013 – 815 тысяч, в июне 2017 года город получил статус "миллионника" с численностью населения в 1.002.874 человек, а по состоянию на начало нынешнего года, количество жителей Нур-Султана составило 1.184.469 человек, что сделало его вторым по численности после Алматы. Заодно за счет строительства административного центра и нескольких микрорайонов занимаемая городом площадь расширилась до 710 квадратных километров.

В общем, довольно динамично увеличилось все, кроме мощностей теперь уже столичных ТЭЦ, обслуживающих электричеством и теплом более 2,5 тысяч домов (и потребляющих в совокупности порядка 3,8 миллионов тонн угля в год).

Кстати, забегая немного вперед, стоит упомянуть, что экологию столицы действующие ТЭЦ отнюдь не оздоровляют. Например, только в 2019 году, департамент экологии Нур-Султана в ходе внеплановой проверки обеих станций, выявил, что содержание диоксида серы (SO2) и неорганической пыли (SIO2) практически в два раза превышает установленный норматив предельно допустимых выбросов в атмосферу. Да и как он может не превышать, если на нескольких котлоагрегатах была установлена нефункционирующая система сухой сероочистки, предназначенной для минимизации выбросов диоксида серы в атмосферу?

По итогам только одной проверки, собственник обеих ТЭЦ – АО "Астана-Энергия" получил штраф в размере 157,5 миллиона тенге с традиционным предписанием "устранить все допущенные нарушения". Проверка, надо сказать, была не первая и не последняя и практически всегда результаты контрольных замеров мало соответствовали эталонным.

Правда, удивляться здесь тоже не приходится, так как если взять в руки практически любой документ, рассказывающий о техническом состоянии ТЭЦ за период последних лет двадцати пяти, везде будет одно и тоже: "Основное оборудование ТЭЦ физически и морально устарело и в настоящее время требует срочной замены. Водогрейные котлы работают в пиковом части графика отопительной нагрузки. Мазутным котлам требуется комплексный ремонт, часть их законсервирована и не используется. В результате происходит снижение располагаемой тепловой мощности. "Свободная" мощность энергетических котлов на ТЭЦ-2 в настоящее время не используется из-за отсутствия общестанционных бойлерных установок…." И так далее. Между прочим, это цитата из документа образца 2002 года.

В 2006 году дело обстояло еще хуже: "Основное оборудование существующих насосных станций морально и физически изношено, поэтому необходима его модернизация и реконструкция. Тепловые сети, являющиеся одним из важнейших элементов системы централизованного теплоснабжения, в настоящее время – самое ненадежное звено этой системы. Значительные участки теплотрасс всех диаметров подвержены значительной коррозии. Антикоррозийные и теплоизоляционные покрытия трубопроводов тепловых сетей имеют срок службы вдвое-втрое больше нормативного. Оценка степени износа объектов теплоснабжения, проведенная в процессе разработки мероприятий, показала, что основное оборудование насосных станций имеет высокую степень износа: электрооборудование 83%, насосное оборудование 87%, магистральные сети изношены в среднем на 74%, внутриквартальные тепловые сети имеют среднюю степень износа 72%" Кроме того, существующие тепловые сети проходят по территориям, значительная часть которых попадает под будущую застройку многоэтажными зданиями, что приведет к резкому увеличению нагрузки и как следствие – повышению аварийности…"

Короче говоря, единственным возможным способом разрешения проблемы (а заодно и устранения уже существующего дефицита электро- и тепловой энергии) являлась комплексная модернизация оборудования, расширение мощностей ТЭЦ-2 для чего, в свою очередь, нужны были "проектные решения перспективного развития систем" и самое главное – весьма солидные суммы бюджетных ассигнований в количестве не менее 20 миллиардов тенге.

А в качестве прикладной нормативной базы, были утверждены две программы: "Схема электроснабжения г. Астаны на период до 2010 года с перспективой до 2020 года" и "Схема теплоснабжения г. Астаны на период до 2010 года с перспективой до 2020 года".

Ответственными за все это дело были назначены профильные министерства, городские власти и непосредственные владельцы и операторы комплексов – АО "Астана-Энерго", АО "Астана-Теплотранзит" и АО "Астанаэнергосбыт".

В принципе, поначалу работа по модернизации спорилась весьма успешно. Например, в 2007 году, "в рамках специального проекта по расширению и реконструкции станции ТЭЦ-2" в строй был введен новый шестой котел.

Судя по информационным сообщениям того периода, значимость данного события трудно было переоценить: "Новый агрегат не только обеспечит дополнительный объем производства тепловой энергии, но и существенно повысит надежность энергоснабжения столицы Казахстана". Очевидно поэтому, запуск котла осуществил лично тогдашний премьер-министр страны Карим Масимов.

Затем на некоторое время об успехах продолжения модернизации практически ничего не сообщалось. Разве что жители близлежащих районов все чаще жаловались в буквальном смысле на засыпание голов золой, после проведения на станциях очередных золоотвальных работ.

И лишь после 2010 года стало известно о планах замены на ТЭЦ-1 некоторого оборудования (котлоагрегатов, сетевых насосов, аккумуляторных батарей), строительства золошлакопроводов и трубопроводов осветленной воды и новой дымовой трубы.

Судя по всему, проектно-техническая и сметная документация на эти работы разрабатывалась чуть ли не пятилетку, потому как, окончательно сформулированные виды работ (все те же, что и в предыдущем абзаце) увидели свет лишь к 2015 году. Тогда же была озвучена и необходимая на первых порах сумма в 4,6 миллиарда тенге.

Заодно появилась информация и об аналогичном проекте в отношении ТЭЦ-2. Там было необходимо продолжить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы одного турбоагрегата, двух котлоагрегатов и водогрейных котлов. На все это благое дело требовалось выделение11,2 миллиарда тенге. Что же до сроков работ, то их планировалось провести в период 2016–2018 годов.

Деньги на оба проекта были выделены достаточно оперативно и, соответственно, можно предположить, что и намеченные работы также были произведены в положенный срок (по крайней мере, об обратном тогда нигде не говорилось).

Чуть позже целый ряд республиканских СМИ сообщил о некоторых нюансах государственных закупок на строительство и модернизацию насосных станций и тепломагистралей (в сумме 5,9 миллиарда тенге).

"По графику производства работ объекты ввели в эксплуатацию в 2017–2018 годах и задействовали во время отопительных сезонов. Однако, несмотря на гарантийный срок и короткое время эксплуатации, были зафиксированы факты отказов электротехнического оборудования, влияющих на надежность теплоснабжения. Причины, как выяснилось из документов, имеющихся в распоряжении редакции, в первую очередь в установке реанимированного электрооборудования, а также аналогов, более низких по себестоимости и качеству. Помимо этого повлияло и несоблюдение проектных схем монтажа, применение типов и марок разных производителей программного продукта, а также недокомплект соответствующих компоновок секций и шкафов управления. Если это действительно так, то возникает вопрос: как руководство АО "Астана-Теплотранзит" и государственная комиссия подписали акты выполненных работ с подрядчиками?" – в частности, писали тогда казахстанские СМИ (более подробно с некоторыми публикациями можно ознакомиться на сайте АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности").

Были там и комментарии специалистов и ветеранов отрасли, которые указывали на то, что "при выходе из строя сетевых насосов на станциях, работающих в режиме подающего и обратного трубопроводов в зимний период, может нарушиться гидравлический режим на сетях, который повлечет за собой ограничения в поставке тепловой энергии потребителям" и заявляли о необходимости проведения соответствующего расследования. Причем, не только со стороны уполномоченной организации в лице управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столичного акимата, но и правоохранительных органов...



Газифицируй это…



Впрочем, через некоторое время история очередной модернизации стала плавно уходить на второй план, тем более что на основную повестку дня вышел новый грандиозный план – перевод действующих мощностей ТЭЦ на газ.

Первые подробности предстоящей операции, были оглашены осенью 2019 года, когда первый заместитель председателя правления АО "Астана-Энергия" Анатолий Никифоров провел целый пресс-тур для казахстанских журналистов.

– Мы сейчас разрабатываем проекты по переводу части оборудования ТЭЦ-2 на газ. Это водогрейные котлы, которые расположены отдельно. У нас есть водогрейный корпус. Там имеются шесть котлов на ТЭЦ-2. Это оборудование будет переводиться на газ. ТЭЦ-1 в полной мере планируется переводить на газ. Где-то в среднем 30% генерации тепла будет осуществляться на газе. Будут построены новые газораспределительные сети по территории станции, и выполнена реконструкция в части горелочных устройств, – охотно делился задуманным топ-менеджер компании.

Впрочем, на тот момент проект еще проходил государственную экспертизу и его окончательная стоимость еще не была определена. Также никто не имел никакого понятия о грядущих тарифах на газ, которые "требовали согласования и уточнения в самых различных инстанциях".

Но, тем не менее, первый этап планировали завершить уже в отопительный сезон осени-зимы и весны 2019–2020 года, а все остальное закончить к 2021 году.

Понятно, что первоначальные оптимистичные сроки пришлось корректировать, в реальности газопровод к обеим ТЭЦ начали строить только в 2020 году. Так что, заветный газ поступил на три водогрейных котла ТЭЦ-1 и один котел ТЭЦ-2 лишь в октябре прошлого года. В итоге энергетикам опять требовался плановый ремонт оборудования, не охваченного газификацией (в частности, на нужды ТЭЦ-2 в виде планового ремонта котельного оборудования лишь в октябре 2020 года было запрошен миллиард тенге. В целом же, на реконструкцию ТЭЦ-1 в течении 2020 года выделялось 1,8 миллиарда тенге, на реконструкцию ТЭЦ-2 – 11,8 миллиарда тенге). А в Министерстве энергетики потребовали ускорить процессы модернизации, указывая, что в противном случае проблем будут не избежать:

– Акимату города нужно ускорить работу. Для покрытия дефицита тепловой энергии в городе Нур-Султан необходимо ввести в эксплуатацию котлоагрегат №8 и турбоагрегат №6 ТЭЦ-2, запланированные к вводу в эксплуатацию еще в прошлом году и срок ввода которых был перенесен на декабрь 2020 года. В случае несвоевременного ввода указанных агрегатов в городе будет дефицит тепловой энергии, будет нарушен утвержденный температурный график, – говорил тогдашний министр энергетики Нурлан Ногаев (в настоящее время он занимает пост акима Мангистауской области).

С декабрем все-таки не задалось и шестую турбину на ТЭЦ-2 запустили лишь в январе 2021 года (с котлом №8, судя по всему, в очередной раз пришлось обождать).

– Во время рабочего объезда ознакомился с ходом работы недавно запущенной шестой турбины на ТЭЦ-2. Она дала нам дополнительный прирост электрической мощности 120 МВт. После запуска котла №8 также будет прирост тепловой мощности в 180 гигакалорий… – делился и очередными планами с жителями города на своей страничке в соцсетях столичный аким Алтай Кульгинов в середине января.

А в феврале нынешнего года, Алтай Сейдирович уточнил, что новым сроком перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ определен четвертый квартал 2021 года.

"Сейчас на ТЭЦ-1 к газу подключены три котла. Планируется перевести еще семь. А на ТЭЦ-2 подключен всего один котел. Позже переведут еще пять. При этом, на ТЭЦ-1 к газу будут подключены и водогрейный, и энергетический котлы. А вот на ТЭЦ-2 – только водогрейный. Модернизацией ТЭЦ-1 занимается ТОО "Транс Азия Констракшн". Для этого ей выделено 5,6 миллиардов тенге. По ТЭЦ-2 подрядчиком выступает ТОО "АзияЭнергоПроектМонтаж". Сумма закупки составляет 3,9 миллиардов тенге" – уточнили журналистам подробности в акимате и добавили, что даже после перехода на газ и на ТЭЦ-1, и на ТЭЦ-2 будут все равно жечь уголь и мазут, но лишь в сильные холода...

В общем, "операция продолжается", но, тем не менее, несколько подзатянувшаяся и удорожавшая эпопея с модернизацией и газификацией двух действующих столичных ТЭЦ – это сущий пустяк в сравнении с тем, что творится вокруг "грандиозного проекта" по сооружению ТЭЦ-3, о начале реализации которого торжественно объявили еще в 2010 году.

Точно посчитать, сколько раз переносились сроки окончания строительства, наверное, уже будет трудно. Таковыми назывались сначала 2016 год, затем все последующие года и полугодия вплоть до 2020. При этом, практически каждый год было ясно, что объект даже близко не готов к эксплуатации, поэтому "уточнение" очередных сроков является лишь пустым сотрясанием воздуха.

Например, еще в середине 2018 года на заседании постоянной комиссии городского маслихата столицы, когда в очередной раз рассматривался вопрос строительства ТЭЦ-3, депутат Ирина Манжанова обратила внимание на тот факт, что 11,5 миллиарда тенге, ранее выделенные на строительство ТЭЦ-3, были экстренно переброшены на модернизацию ТЭЦ-2, потому что управление топливно-энергетического комплекса вовремя не подготовило проект пусконаладочных работ, который составляет, согласно сметной нормативной стоимости, 15–20% от стоимости всего объекта.

После этого тогдашний руководитель управления ТЭК и коммунального хозяйства Ербол Толеуов клятвенно заверил депутатов в том, что проект пусконаладочных работ уже завершен, и строительство ТЭЦ-3 обязательно закончится к отопительному сезону 2019/2020.

Этим прогнозам в очередной раз не суждено было сбыться, что вызвало возмущение со стороны президента Касым-Жомарта Токаева, который в октябре 2019 года довольно резко указал на это столичному акиму Кульгинову:

– ТЭЦ-3, строительство которой начали еще в 2010 году, планировалось сдать уже в текущем году. Но сроки переносились несколько раз – сдача проекта откладывается еще на год, и еще на год, теперь устарела проектно-сметная документация, нужны корректировки. Произошло удорожание проекта в полтора раза – причем сумма немалая, более 40 миллиардов тенге. На фоне дефицита тепловой энергии города несвоевременный ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 замедляет развитие бизнеса. Я понимаю, что целый ряд проблем, они как бы перешли в наследство нынешнему руководству города, но это не снимает ответственности и с руководства города, и депутатов маслихата…

В очередной раз ускорению строительства ТЭЦ-3 помешала пандемия и связанная с ней экономия (в 2020 году, денег на энергетический "долгострой" стали выделять меньше – всего 1,27 миллиарда тенге). Не решен финансовый дефицит и в нынешнее время, что в свою очередь привлекло внимание депутатов нижней палаты парламента.

В октябре нынешнего года в ходе обсуждения законопроекта "О республиканском бюджете на 2022–2024 годы" депутат Дуйсенбай Турганов отметил, что на достраивание ТЭЦ-3 опять не хватает финансирования:

– В соответствии с рассматриваемым бюджетом на реализацию проекта выделяется 27,9 миллиарда тенге, с учетом ранее выделенных средств сумма составляет 112,9 миллиарда тенге при необходимых 122 миллиарда тенге. Недостающая сумма составляет около девяти миллиардов тенге. Если не принимать срочные меры по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-3, то ситуация может привести к проблемам в обеспечении населения и экономики города теплоэнергией. В связи с этим: почему финансовые средства для проекта выделены не в полном объеме и в какие сроки будет завершен проект?

В ответ министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что срок завершения проекта запланирован на 2023 год, в 2022 году на его реализацию будут выделены около 25 миллиардов тенге, а с 2023 годом, действительно, еще не все ясно:

– На 2023 год, на сегодняшний день, пока что 3,1 миллиарда тенге предусмотрено. Тем не менее, в следующем году при рассмотрении бюджета на 2023 год мы надеемся, что соответствующие средства будут выделяться. Недостающая сумма составляет 7,8 миллиарда тенге, потому мы полагаем, что этот вопрос найдет свое положительное решение…

В свою очередь, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин предположил, что дело вовсе не в ограниченности финансирования, а в неготовности самого проекта:

– Бумаги у вас не в порядке, не готовы. Проект ваш не готов. При корректировке весной, если не будет готово, то не знаю, как вы будете выкручиваться. Проект может затянуться еще на 10 лет. Вот что у вас будет…

В общем, пока одни чиновники проявляют "осторожный оптимизм", а их оппоненты – по-прежнему сторонники пессимистического сценария, в столице продолжается строительство десятков многоэтажек без центрального отопления, жители которых вынуждены каждый зимний месяц платить за услуги частных котельных по несколько десятков тысяч тенге. Дело в том, что сначала застройщики, а затем и риэлторы, хором уверяли потенциальных покупателей в том, что все решится при скором запуске ТЭЦ-3. Только вот когда будет ТЭЦ, по-прежнему неизвестно, а суммы коммунальных счетов только растут. Вот и приходится жильцам либо довольствоваться услугами локальных котельных, с которыми, кстати, в этом году тоже возникли проблемы. Например, в октябре этого года серьезные перебои с отоплением и горячим водоснабжением наблюдались в 10 ЖК Нур-Султана. Министерство энергетики, признав факт несвоевременной поставки в столицу сниженного газа в связи с ранним началом отопительного сезона, заявило о том, что проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа. В первую очередь, поставка топлива будет производиться на газораспределительные установки и котельные. А пока стоит немного потерпеть…

Жители терпят. И кротко продолжают надеяться на лучшее. Тем более, что в очередном интернет-привете населению аким Алтай Кульгинов на днях сообщил о том, что "для обеспечения новых домов и будущих районов застройки теплоснабжением и канализацией ведем строительство ТЭЦ-3 (1 очередь, теплоснабжение)". Значит, городские власти надежд пока тоже не подрастеряли. По крайней мере – на словах…

Ну а пока столица, зябко поеживаясь, продолжает пребывать в ожидании лучших времен, жители другого мегаполиса – Алматы притихли в предвкушении новых тарифов на теплоэнергию. В том, что они изменятся в сторону повышения уже непреложный факт, а вот причины, по которым это произошло, оказались во многом неожиданными. Помимо пресловутого "инфляционного коридора" с его ростом цен на все и вся выяснилось, что дальнейшая модернизация городских ТЭЦ требует еще 73,7 миллиарда тенге.

Тогда куда делись предыдущие гигантские суммы, пущенные на эту модернизацию, о которой жители южной столицы слышат уже который год кряду? И вообще – в каком состоянии пребывает энергетическое хозяйство самого населенного города страны? Для ответа на этот вопрос тоже требуется небольшой экскурс в новейшую энергетическую историю…



(Продолжение следует)



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Чинить нельзя построить. Часть вторая

Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана?



Евгений Косенко, turanpress.kz, 4 ноября



Недавнее подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве между Казахстаном и ОАЭ, согласно которой в страну могут зайти инвесторы, готовые купить две гидроэлектростанции в Восточном Казахстане и доли в АО "KEGOC" и "Самрук-Энерго", возможно касаются и энергоснабжения южной столицы. По крайней мере, ряд экспертов высказал предположение о том, что все три алматинские ТЭЦ также могут быть переданы в управление. Как напрямую, так и через компании с формально местной пропиской, но представляющие интересы потенциальных инвесторов.

В любом случае все будет "крутиться" вокруг суммы в 73,7 миллиардов тенге, необходимых на комплексную модернизацию алматинской энергосистемы. При этом, часть из этой суммы должна быть покрыта из увеличившихся тарифов. По крайней мере, так следует из сообщения пресс-службы АО "Самрук-Энерго", которая на днях обнародовала более подробную "разбивку" инвестиционного запроса:

"Реализацию инвестиционной программы планируется осуществить на 73,7 миллиардов тенге, из них за счет заемных средств, планируется осуществить проект расширения ТЭЦ-1 с установкой ПГУ (парогазовой установки) стоимостью 31,7 миллиарда тенге. Перекладку тепломагистрали ТЭЦ-2 ЗТК (Западный тепловой комплекс) планируется осуществить за счет средств бюджета. Таким образом, за счет средств, предусмотренных в проекте тарифа, планируется реализовать инвестиционные мероприятия и капитальные ремонты на сумму 17,8 миллиардов тенге".

В общем, по версии авторов релиза, жители могут не беспокоиться – из их карманов напрямую должны изъять всего 17,8 миллиардов, а остальные будут изъяты опосредованно.

Что же до остальной части проекта, то гадать о том, чем именно займутся инвесторы (в случае их реального появления), мы пока не будем. Для начала должен быть создан совместный энергетический холдинг с участием фонда "Самрук-Казына" и суверенных фондов ОАЭ. Затем он должен "рассмотреть возможность участия частных энергогенерирующих компаний как с казахстанской, так и арабской стороны", а уж потом – приступать к практическим действиям, например, продолжить эпопею перевода на газ Алматинской ТЭЦ-2, которая вообще-то (в идеалах и обещаниях ответственных чиновников) должна была быть газифицирована уже давно, но пока что наиболее остро нуждается в расширении золоотвала, на которое также требуются дополнительные ассигнования в размере одного миллиарда 646 миллионов тенге. То есть, перспектива перехода с угля на газ по-прежнему так и остается перспективой. Причем, отдаленной и несколько призрачной. А вот резкий тарифный рост, наоборот, становится перспективой весьма осязаемой.

Впрочем, непосредственно к грядущему тарифному плану мы более подробно вернемся чуть позже, а пока рассмотрим текущее состояние энергетического хозяйства южной столицы.



Уголь, газ, экология…

Отсчет энергосистемы Алматы ведется с 1931 года, когда началось строительство Алма-Атинской ЦЭС (Центральной энергетической станции), впоследствии переименованной в ТЭЦ-1. Сдача объекта в эксплуатацию произошла в 1935 году и тогда его мощностей вполне хватало, чтобы обеспечить электроэнергией подключенные к системе части города (население тогда немногим превышало 60 тысяч человек). Станция была запроектирована на сжигание ленгерского бурого угля, месторождение которого расположено неподалеку от города Шымкент. Тепловая энергия в те годы еще не вырабатывалась. Впоследствии ТЭЦ-1 неоднократно модернизировалось, и к 1961 году (когда число жителей столицы КазССР уже превысило 460 тысяч человек) завершились прокладки системы централизованного теплоснабжения и началась выработка тепловой энергии.

Произошли определенные изменения и в самой системе станции, поменявшей вид проектного топлива на карагандинский бурый уголь (которого сжигалось в год более 400 тысяч тонн). Вполне естественно, росла нагрузка на экологию города (тем более, что после его разрастания, ТЭЦ стала находиться практически в центре мегаполиса). Так, например, по состоянию на 2013-й год объем выбросов вредных веществ в атмосферу составлял 3 тысячи тонн, что в несколько раз превышало предельно допустимые нормы.

В результате, в 2015 году начался перевод станции на газ, который после прокладки двух газопроводов среднего давления на удивление прошел достаточно планово, оперативно и безболезненно. Полностью ТЭЦ-1, состоящая из четырех котлоагрегатов и двух туброагрегатов, перешла на газ к июню 2017 года (резервный топливом был определен мазут). После чего, объем выбросов вредных веществ снизился до 0,8 тысяч тонн в год.

Правда, на этом модернизация закончилась, что не решило общую проблему изношенности оборудования. И как рассказывал журналистам в конце прошлого года управляющий директор ТЭЦ-1 Исахан Сыргабаев, в настоящее время разработан проект "Реконструкция и расширения АТЭЦ-1 с установкой ГТУ блоков". Однако, дело уперлось в поиск потенциальных инвесторов…

Практически параллельно с реконструкцией "малой" ТЭЦ городские власти объявили о скором переоборудовании на газ и основной энергетической станции города ТЭЦ-2, носящей имя почетного энергетика СССР и одного из руководителей системы энергообеспечения Алма-Аты Айткали Жакупова.

Любопытно, что ТЭЦ-2, строительство которой началось в 1974 году в Каскеленском районе Алматинской области (ныне Карасайский район), является планировочным "близнецом" с ТЭЦ-2 Нур-Султана и карагандинской ТЭЦ-3. Так что у них абсолютно идентичные возможности и, соответственно, похожие проблемы. Да и модернизация этих трех станций скорей всего должна происходить по единому принципу (единственной разницей у алматинской ТЭЦ является ее некоторая "утопленность" из-за просевших грунтов на 12 метров, поэтому и нормативы работы котлов там по своему уникальны, к тому же сами котлы изготовлены с учетом повышенной сейсмоопасности).

Строилась ТЭЦ-2 этапами, последний из которых был завершен в 1989 году (с тех пор единственно значимая модернизация проводилась десять лет тому назад, и по ее итогам в 2016-м году был построен восьмой котел высотой в 42 метра). Важным нюансом являлось изначальная запрограмированность станции исключительно на карагандинский уголь. Что же до мощности, то таковая у ТЭЦ-2 в 3,5 раза выше, чем у ТЭЦ-1, и составляет порядка 145 МВт по электричеству, тепловая – 100 Гкал/час, которые обеспечивают каждый из действующих паровых и водогрейных котлов.

Отдельной темой жизнедеятельности ТЭЦ-2, конечно же, является экология.

Еще в 2009 году городской маслихат обнародовал комплексную программу по снижению загрязнения окружающей среды города Алматы до 2018 года, в которой одним из основных тезисов являлась констатация того, что "значительное воздействие на общее загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы теплоэнергетического комплекса ТЭЦ-2, располагающегося вблизи западной границы города Алматы". Немало страстей было написано и про сами выбросы: "взвешенные вещества, вызывающие поражение дыхательных путей злокачественными новообразованиями", диоксид и оксид азота "обладающие высокой токсичностью, вызывают изменения состава крови, уменьшая содержание в крови гемоглобина", формальдегид который "вызывает поражение дыхательных путей, злокачественные новообразования, мутацию, сердечно-сосудистые заболевания. Под влиянием формальдегида могут развиваться дегенеративные изменения печени, почек, сердца и головного мозга".

Кстати, в документе указывалось и на то, что само оборудование ТЭЦ в этом безобразии виновато лишь отчасти, так как в последние годы сложилась практика закупа не карагандинского, а более дешевого экибастузского угля, что, между прочим, дало и снижение производительности котлоагрегатов, которая вместо 420 тонн в час стала 380. То есть, тепловая мощность стала меньше запроектированной, но очевидно ценовая разница между сортами угля "перевесила" все остальные аргументы...

Впервые о возможном переводе ТЭЦ-2 на газ заговорили еще в 2011 году. Тогдашний аким города Ахметжан Есимов сообщил о том, что перевод станции на газ заложен в ближайшие планы и уже разрабатываются необходимые для этого документы.

С таковыми, правда, возникли некоторые сложности. Как выяснилось, необходимо было понять, как использовать газ в заглубленном котельном помещении и утвердить на нормативном уровне все дополнительные технические мероприятия. Любопытно, что "банальный" и не самый дорогостоящий проект с небольшой реконструкцией пылеугольных котлов путем установок газовых горелок с необходимыми защитными мероприятиями от утечек и скопления газа ниже нулевой отметки был раскритикован еще до стадии его защиты. Гораздо больше внимания было уделено его конкуренту – "глобальному проекту реконструкции", в ходе которого от всех восьми котлоагрегатов предлагалось оставить только каркасы, а остальное заменить таким образом, чтобы котлы "вознеслись" над нулевой отметкой. Впечатляла и изначальная смета, составляющая как минимум 15 миллиардов тенге. Впрочем, удивительный как по своей смелости, так и некоторой странности проект совсем не глянулся государственной экспертизе, наложившей на него категорическое вето.

Тогда расстроенные проектировщики вообще заявили о том, что перевод ТЭЦ-2 на газ невозможен по техническим причинам и на некоторое время вопрос отошел на задний план.

Вторично, к проблеме вплотную вернулись в 2017 году, после того, как в ходе совещания по вопросам развития Алматы президент Нурсултан Назарбаев поручил городскому акимату совместно с АО "Самрук-Казына" ускорить работу по переводу станции на газ.

В ответ довольно оперативно появился релиз, в котором сообщалось о том, что уполномоченными органами "рассматриваются разные варианты решения этой важной инженерной задачи". Заодно информировалось о уже проделанной работе: "На данный момент заключен договор на разработку предварительного технико-экономического обоснования с проектной организацией ТОО "Стройиндустрия". По поводу перевода ТЭЦ-2 на газ, проведены встречи с представителями компаний "General Electric", "Mitsubishi Hitachi Power Systems", "Mitsui & Co.", "Hyundai Engineering Co.", АО "Казахский институт нефти и газа", "Indar electric" "Electric Power Construction Corporation", "Theisen", "Destco Group", "RWE". Все перечисленные выше компании готовят предложения по дальнейшему развитию ТЭЦ-2…"

Какие предложения подготовили эта внушительная плеяда консультантов и потенциальных инвесторов и подрядчиков по большему счету так и осталась загадкой. Как, впрочем, и фактическая стоимость всех этих работ.

Лишь иногда, на страницах СМИ в очередной раз вспыхивали жаркие дискуссии на тему предстоящей газификации, где высказывались полярные точки зрения (причем, в большинстве своем достаточно щедро подкрепленные как экспертными заключениями, так и различными документами).

Очередным импульсом к возвращению темы стал визит в Алматы президента Токаева в октябре 2019 года, в ходе которого он заинтересовался экологическими проблемами мегаполиса и, вспомнив о том, что "еще два года тому назад Елбасы дал поручение перевести ТЭЦ-2 на газ", поинтересовался, как оно реализуется. А заодно попросил описать экологическую обстановку мегаполиса в целом

– В 2018 году общий выброс в окружающую среду вредных веществ составил 123 тысячи тонн, из них доля ТЭЦ-2 составляет 27 процентов, – отрапортовал аким Быкытжан Сагинтаев и добавил, что "в настоящее время АО "Самрук-Энерго" разрабатывает технико-экономическое обоснование, предусматривающее перевод существующей станции на газ. Реализация проекта позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу в 17 раз. Прошу вас поручить АО "Самрук-Казына" ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации..."

Очевидно, президент поручил. И уже в декабре 2019 года аким Сагинтаев сообщил, что обсудил модернизацию ТЭЦ-2 с руководителями АО "Самрук-Энерго". После чего отметил: "главной целью модернизации является снижение концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах до стандартов Европейского союза", а заодно, упомянул о новом проектировщике:

– Специалисты института "КазНИПИЭнергопром" в настоящее время разрабатывают ТЭО проекта модернизации ТЭЦ-2. Предварительные результаты будут получены в марте 2020 года…

То есть, длинный перечень иностранных компаний со звучными наименованиями в итоге сократился до местного НИИ (к слову, действительно имеющего внушительный опыт работы в этом направлении).

В свою очередь, представители общественных организаций предложили подвергнуть разработанный вариант проекта модернизации независимому аудиту.

Затем пришла пандемия, которая, впрочем, не помешала какой-то кабинетной работе и 25 сентября 2020 года АО "Самрук-Энерго" выступило с официальным заявлением, в котором сообщалось что: "Алматинская ТЭЦ-2 будет полностью переведена на газ. Таким образом, поставлена точка в активных дискуссиях о том, как модернизировать ТЭЦ-2 и свести к минимуму ее вредное воздействие от выбросов на окружающую среду. После обсуждений проблемы со специалистами – энергетиками, экологами, экономистами, представителями власти, единственный акционер владельца станции – АО "Самрук-Энерго", учтя мнение общественности и профессионалов отрасли, выбрал приемлемый, экологичный и технически реализуемый вариант – модернизация котлов с переводом на газ".

Некоторые детали проекта со временем были обнародованы в СМИ и в очередной раз вызвали жаркие споры. В частности, недоумение ряда экспертов вызвали планы частичной реконструкции станции путем замена котлов. Причем на практически аналогичные по типу, но более современного производства и, соответственно, легче подключаемые к газу. В очередной раз заговорили о возможном росте тарифов, экологии, которая, дескать, от такой модернизации улучшится не сильно, ну и конечно же географии поставок. Лично у меня сложилось впечатление что не последнюю роль в раздражении некоторых комментаторов сыграло то обстоятельство, что котлы планировали заказать в российском Барнауле, а это (опять-таки по мнению оппонентов) априори "устаревшее производство, основанное на неэкологичных советских разработках".

Впрочем, с этим были не согласны официальные экологи и в частности, тогдашний министр экологии Магзум Мирзагалиев, (с сентября этого года, он трудится на посту министра энергетики).

В феврале нынешнего года тогда еще главный эколог страны Мирзагалиев, сообщил, что по выводам вверенного ему министерства, технико-экономическое обоснование действующего проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2" свидетельствует "о безусловной минимизации воздействия на окружающую среду", поэтому этот проект стоит не только внедрять и даже в будущем расширять:

– Частичная реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания природного газа на существующих котлоагрегатах и их постепенной заменой, позволит снизить выбросы ТЭЦ на 83%. Такие преобладающие сейчас токсичные вещества, как диоксид серы, пыль золы вовсе исчезнут. Отмечу, что необходимы аналогичные решения по ТЭЦ-3, расположенной в Алматинской области, выбросы которых на 8% влияют на воздушный бассейн Алматы.

Ну и наконец, вроде бы окончательную точку в деле утверждения проекта поставили в конце мая этого года в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли с участием главы государства.

Выслушав доклады ответственных чиновников, сообщивших, что окончательный переход на газ ожидается к 2025 году, а первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают уже в 2023 году, президент дал поручение не затягивать проведение работ:

– От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качества жизни граждан. Поэтому поручаю правительству, фонду "Самрук-Казына" вместе с акиматом окончательно определиться с деталями проекта модернизации ТЭЦ-2 и приступить к ее реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно…

Казалось бы, изрядно подзатянувшаяся эпопея с модернизацией теплоэлектроцентрали, наконец, близка к окончанию. Но не тут то было.



Вот, новый поворот…

Уже в июне нынешнего года для многих энергетиков (не говоря уж о наблюдателях и журналистах) стало настоящим потрясением новость о том, что очередная госэкспертиза внезапно и категорически отвергла еще недавно так нравившийся руководству страны и уже фактически утвержденный проект "переделывания" старых котлов теплоэнергоцентрали под газ. И их постепенной замены тоже. А если быть точными, то под секвестр попала сама идея газификации ТЭЦ как таковая, и теперь на первый план выходит принципиально новое соображение о строительстве новой станции.

Дополнительным подтверждением этого стало проведенное в самом конце лета правительственное совещание по модернизации ТЭЦ-2 с присутствием акима южной столицы. Среди прочих докладов на нем была оглашена информация министра индустрии и инфраструктурного развития о повышенных рисках техногенной катастрофы в случае перевода котлов ТЭЦ-2 на газ. Затем участники совещания поговорили о неминуемом увеличении тарифов в случае перевода и обсудили возможность строительства на станционной площадке новой парогазовой установки (ПГУ).

Первыми почему-то стали радоваться этому известию экологи-общественники, которые торжественно объявили в социальных сетях о своей полной и окончательной победе (хотя к "зелеными технологиям" этот проект не имеет отношения в принципе). Ведь по большему счету речь идет о блочной ПГУ, которая будет неразрывно связана технологической цепочкой со старой станцией (особенно, это касается ее тепловой части).

Пощелкали своими калькуляторами и экономисты, которые для начала пришли к выводу, что общая модернизация при новом плане может обойтись под 400 миллиардов тенге. Заодно прикинули потенциальную окупаемость и предположили, что даже для того, чтобы "выйти на ноль" через десять лет, потребуется увеличение тарифов за отопление в три раза, за электроэнергию – в полтора. Повлияет на рост тарифов и обслуживание неиспользованной "угольной части" старой ТЭЦ – ведь согласно очередному проекту она не демонтируется, а лишь консервируется (что в принципе достаточно разумно и дальновидно, мало ли что приключится с этим самым газом). Но таким образом, остановленные котлы и турбины ТЭЦ-2 будут поддерживаться из года в год в полной готовности к запуску в любой момент. И это тоже неминуемо скажется на тарифе.

Кроме того, дополнительную интригу наложила весточка о возможной приватизации или передаче станций в управление. В любом случае, задаться вопросом – не в этом ли была истинная причина внезапной кардинальной смене планов и столь решительной, принципиальной позиции госэкпертизы, для многих наблюдателей показалось нелишним.

В общем, в очередной раз реконструкция ТЭЦ-2 возвращена к исходному состоянию. Как впрочем и увязанная с ней модернизация еще одной станции обеспечивающей электроэнергией и теплом мегаполис – ТЭЦ-3. (Под "юрисдикцией" этой станции, расположенный в трех километрах от города в поселке Отеген-батыр, ранее называвшемся "Энергетический", находится Турксибский район города и район аэропорта).

В качестве исторической справки можно упомянуть, что строительство ТЭЦ-3 (до 1996 года носившей название "Алматинская государственная районная электростанция (Алматинская ГРЭС") началось в 1959 году.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в марте 1962 года, а в 1965 году достигнута проектная мощность – 200 МВт. С вводом в работу в 1967 году котлоагрегата №6, строительство станции было в основном завершено. Исторически, у ТЭЦ-3 в городском энергокомплексе особая роль: станция выполняет роль балансирующего актива, компенсируя снижение выработки энергии двумя другими ТЭЦ. При этом, выработка тепловой энергии не является ее профилем.

В 90-е годы в недоброй памяти период управления городской энергетикой компанией "Трактебель" станцию вообще признавали как "убыточный актив" и даже планировали ликвидировать, но чуть позже наоборот решили, что у нее будет чуть ли не доминирующая роль после строительства четырех городов спутников в направлении Капчагая.

Впрочем, мифические города так и не построились, но и станцию не закрыли. Даже в период 2007–2012 годов произвели определенную модернизацию, вложив в таковую 11,4 миллиардов тенге, в том числе, на расширение и реконструкцию золоотвалов и вентиляторных градирен пять миллиардов тенге, и на выполнение природоохранных мероприятий 1,1 миллиарда тенге. После чего, удовлетворенно вздохнув, приступили к разработке аналогичного с ТЭЦ-2 плана по переводу станции на газ. Предварительные расчеты и анализ возможности перевода завершили в 2019 году и уже в прошлом году, как положено, приступили было к "определению источников финансирования (в том числе за счет бюджетных средств)". Теперь, судя по всему, в преддверии новых глобальных перемен застопорились и эти изыскания.

Ну а пока крайне запутанная история с модернизацией городских теплоэлектроцентралей накручивает новый виток своего развития, городские власти с переменным спехом бороться с изношенным коммунальным хозяйством.

По состоянию на конец прошлого года, износ инженерных сетей в городе превышает 60%.

Так, по официальной информации ТОО "Алматинские тепловые сети: "На 31 декабря 2020 года общая протяженность городских тепловых сетей составляет 1 тысяча 284 километров. На конец декабря, 2020 года доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 62,4%, что на 1,3% больше, чем на начало 2020 года. Общая протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет ежегодно растет. Износ тепловых сетей в 2020 году вырос на 43,9 километров..."

– Каждый 19-й алматинец не имеет централизованного водоснабжения и теплоснабжения. Центральное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов. Кроме проблем с теплосетями есть и иные проблемы. 30% улиц города не освещены или освещены частично. В районах с присоединенными территориями – Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском – не освещены почти 40% улиц, – печально информировал жителей о ситуации прошлого года, аким Бакытжан Сагинтаев.

В течении нынешнего 2021 года планировалось реконструировать 8,3 километра тепловых сетей. Для того, чтобы понять много это или мало, достаточно взглянуть лишь на общие цифры износа...

Думаю, что не удивительно, что на этом не сильно радостном фоне "общественные слушания", посвященные изменению тарифной политике проведенные 26 октября этого года, послужили довольно сильным общественным раздражителем.

Напомню, что в тот день рассматривались заявки сразу трех компаний: "Алматытеплокоммунэнерго", "Алматинские тепловые сети" и ТОО Алматинские электрические станции (АлЭС)". Первые две компании относятся к ведению акимата Алматы, а ТОО "АлЭС", которое пока еще управляет всеми тремя ТЭЦ, входит в структуру АО "Самрук-Энерго".

Проект тарифа АО "АлЭС", в частности, предусматривает рост на 36%. Что любопытно, в соответствующем релизе в очередной раз говорилось лишь о планах перевода ТЭЦ на газ, хотя как мы уже знаем, в настоящее время уже доминирует иной, еще более радикальный проект модернизации в виде строительства ПГУ.

Означает ли это, что и этот план уже признан не актуальным и под потенциальных арабско-казахстанских инвесторов срочно "затачивают" какие-то иные решения (например, возвращение к некоторым из предыдущих проектов), пока непонятно. Понятно лишь то, что у обычного человека от всей бесконечной и эквилибристической чехарды, происходящей с проектами модернизации городского энергохозяйства, голова идет кругом уже не первый год. Что, кстати, очень удобно при принятии каких-то скажем так "спорных решений". Ведь будет надежда, что окончательно запутавшееся в происходящем потребители просто махнут на эти "спорные решения" рукой. По принципу – пусть хоть что-то делается, кроме появления бесконечных, взаимоисключающих проектов и не менее бесконечных трат на них немалых денежных средств. От которых ни тепла в батареях, ни электричества в проводах, ни очистки атмосферы по большему счету не увеличивается, а изношенные системы тепло- и электроснабжения ремонтируются если не совсем уныло, то в любом случае изрядно отставая от требований времени и утвержденных графиков. А миллионы и миллионы тенге, образно говоря, впустую сгорают в топках станций, которые так и не могут дождаться окончательного решения своей судьбы…

Здесь, правда, кто-то может возразить, что мол, алматинцам еще грех жаловаться. Ведь несмотря на всю долгоиграющую и местами весьма подозрительную "круговерть" вокруг городских ТЭЦ, они все-таки исправно функционируют и (тьфу-тьфу) не находятся на грани аварийности. Чего не скажешь про станции, находящиеся в других регионах страны. Тому примером, в частности может служить произошедшая на днях масштабная авария на петропавловской ТЭЦ-2, когда вышли из строя сразу три котлоагрегата. В результате, более суток без света остались 145 населенных пунктов Северо-Казахстанской области с населением 50 тысяч жителей. Произошло и резкое снижение нагрузки на тепловые сети, что привело к резкому падению температуры в помещениях. В настоящее время аварию к счастью устранили. А вот серьезные вопросы к техническому состоянию местных ТЭЦ остались. Причем, не только в конкретно Северо-Казахстанской области, но и некоторых соседних областях….



(Продолжение следует) Источник - Номад

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636111440

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