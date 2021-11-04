В Турции протестующие надели пакет на голову американскому военному

14:33 05.11.2021

На моряка ВМС США напали в Стамбуле



В Стамбуле местные жители вышли на стихийную акцию протеста против прибытия в город американских военнослужащих. При этом не повезло одному моряку военно-морских сил США: горожане надели ему на голову пакет. На соответствующие кадры, которые появились в интернете, обратили внимание "Известия".



Американский моряк с корабля Mount Whitney на свою беду решил прогуляться по городу, однако нарвался на протестующих, которые потребовали, чтобы он и его сослуживцы покинули страну.







"Мы хотим, чтобы вы покинули наши земли", - обратился к американцу на английском языке один из протестующих.



В какой-то момент военнослужащий попытался сбежать, однако его перехватили несколько мужчин и надели на голову американцу пакет.



Радушный прием! ?



В Стамбуле остановился флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, а моряки с него решили пойти погулять по городу. Зря. Местные были им, мягко говоря, не рады.



Вояк обзывали преступниками и убийцами и надевали им на головы пакеты. pic.twitter.com/UGilXveZG3

- Надежда Родионова (@newnad_rod) November 4, 2021



1 ноября флагман ВМС США Mount Whitney начал поход в Черное море. По официальной версии, целью миссии судна является координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных учений в Средиземном и Черном морях.



Кроме того, в Черное море вошел американский эсминец Porter, туда же направляется судно снабжения USNS John Lenthall.



Анатолий Ильин