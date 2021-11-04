Горно-Бадахшанскую область Таджикистана возглавил генерал ГКНБ Мирзонабот

18:54 05.11.2021

Едгор Файзов сегодня официально освобожден от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), а Алишер Мирзонабот Худойберди назначен председателем ГБАО. Об этом "Азия-Плюс" по телефону сообщил пресс-секретарь правительства ГБАО Голиб Ниетбеков.



По его словам, сегодня во второй половине дня состоялось представление нового председателя ГБАО.



Пресс-секретарь также отметил, что Назира Амирбекзода освобождена от должности заместителя председателя области, а на ее место назначена Нилуфар Асламшоева, ранее возглавлявшая отдел социального развития и связей с общественностью аппарата председателя ГБАО.



Мэром Хорога назначен первый заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан Ризо Назарзода.



Представление нового главы области

Пресс-служба председателя ГБАО

Напомним, что сегодня утром источник, близкий к хукумату ГБАО, сообщил "Азия-Плюс", что перестановки были произведены утром 5 ноября.



Однако, источник не смог сказать, переведен ли Едгор Файзов на другую правительственную должность.



Едгор Файзов был назначен председателем Горно-Бадахшанской автономной области 1 октября 2018 года после выражения недовольства со стороны Эмомали Рахмона работой предыдущего руководства области.



Став главой ГБАО, Файзов прославился необычными для таджикского общества действиями, откровенностью и доступностью для общественности. Он стал одним из самых популярных официальных лиц, благодаря многочисленным интервью СМИ.



Алишер Мирзонабот, который теперь станет председателем ГБАО, был заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности до октября 2018 года, потом был назначен первым заместителем председателя областии. В прошлом году был назначен мэром Хорога.